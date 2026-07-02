Kaufland gewährt für eine Woche 50 Prozent Rabatt auf E-Auto-Laden

Die Handelskette Kaufland gewährt Kunden für eine Woche einen Preisnachlass auf das „Tanken“ von Elektroautos an den eigenen Ladesäulen. Vom 2. bis 8. Juli 2026 wird ein einen Rabatt von 50 Prozent auf die regulären Ladepreise gewährt. Voraussetzung für diese Aktion ist die Bezahlung über Kaufland Pay in Verbindung mit der Kaufland Card XTRA.
Während des Aktionszeitraums sinken die Preise beim Wechselstrom-Laden (AC) auf 14,5 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Beim Gleichstrom-Laden (DC) beträgt der Preis 22 Cent pro kWh, während das Schnellladen über HPC-Ladepunkte (High Power Charging) 23,5 Cent pro kWh kostet. Geliefert wird stets Ökostrom.
Das Angebot gilt ausschließlich an Filialen, die über entsprechende Stromtankstellen verfügen. Für die Teilnahme ist eine einmalige Registrierung für Kaufland Card XTRA und Kaufland Pay erforderlich. Die Zahlung muss anschließend über die Bezahlfunktion des Unternehmens erfolgen, damit der Rabatt automatisch berücksichtigt wird.
Es gibt einzelne Ausnahmen bei der Umsetzung der Aktion. Nicht berücksichtigt werden können Standorte mit bestehenden Strombezugsverträgen, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Als Beispiel nennt Kaufland einzelne Mietobjekte mit einer festen Strombezugsbindung.
Kaufland gehört wie Lidl zur Schwarz Gruppe. Lidl hatte im Juni für einen ganzen Monat den Preis für das Laden von Elektroautos an seinen Schnellladesäulen in Deutschland reduziert. Vom 1. bis zum 30. Juni berechnet das Unternehmen für das Gleichstrom-Laden (DC) bundesweit 27 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Der reguläre Preis an den DC-Ladepunkten der Discounter-Kette liegt bei 44 Cent pro kWh. Nun folgt eine zeitlich deutlich begrenztere Aktion der Konzernschwester Kaufland.
Kommentare
Mike meint
Da ich nicht mit RFID-Karte und ohne App bei Kaufland laden kann, fahre ich da nicht hin.
Matthias meint
Die AC-Leistung der früher tollen inzwischen lahmen 50kW-Triple, eigentlich volle 43kW über fest verbautes Typ2-Kabel, ist offenbar von Kaufland auf 11kW geviertelt worden damit DC Vorfahrt hat. Da schauen Fahrer von alten Zoe und Smart 22kW dumm aus der Wäsche.
Thorsten 0711 meint
Da ich aufgrund dem Fehlens einer eigenen Wallbox sowieso regelmäßig bei Kaufland lade finde ich diese Aktion super :-)
McGybrush meint
Ich verstehe das Prinzip dahinter, aber mal Ehrlich. Wir reden bein1 Woche von 1x Laden. Wenn man Pech hat hat man das Zeitfenster verpasst weil das Auto kurz vorher vollgeladen wurde.
Dann reden wir bei kleineren Akkus nur von ca 30kWh Nachladen. Selbst wenn es 100kWh sind.
Dafür mach ich doch diesen Tam Tam nicht mit.
Wenn ich ein Tam Tam mitmache dann ist es bei einer Bestellung wo ich statt 1500Eur dann 1150Eur zahle und mich dafür nur das eine mal bei dem Shop anmelde der diesen Rabatt gewährt.
Aber doch nicht wegen Einmalige 5Eur 😅
Also bei mir würde ich erst so ab 3 Monate überlegen mich eben nur für diese 3 Monate zu registrieren. Aber doch nicht für 1 Woche 😂
ChriBri meint
Sieh es vllt mal so… die Aktionen mehren sich. Für Halter ohne WB bieten sich einfach mehr günstigere Lademöglichkeiten extern…
Futureman meint
Tolle Aktion und vor allem tollte Preise. Nach der Aktion von Lidl jetzt ein weiteres Unternehmen aus der Schwarz Gruppe, welches E-Auto-Fahrer gezielt in die Läden (zum Laden) lockt.
Solche Aktionen wäre bei einer „normalen“ Tankstelle undenkbar und zeigen das Potenzial für die E-Mobilität.
Wirtschaftlich werden die sich bei Kaufland schon Gedanken gemacht haben, dass sich die Sache lohnt.
Matthias meint
Es gab auch schon Tankstellen mit Rabattaktionen, bis hin zu Gratis-Sprit mit Verkehrschaos und Rückstau um drei Ecken herum.
M. meint
für eine Woche…
Solche Preise sind nur Kundenfangaktionen. 1x günstig laden = Kundendaten bei Kaufland für immer. Juhu.
Hätte man echtes Interesse daran, Laden günstig zu machen, würde man vernünftige Preise machen, dauerhaft und ohne Bindung an ein Kundenkonto, das nur über eine Datenkraken-App funktioniert.
FahrradSchieber meint
„Solche Preise sind nur Kundenfangaktionen“
Ist das nicht auch meistens der Sinn von Sonderangeboten?
Mäx meint
Der Preis bei Kaufland/Lidl ist sonst ja schon ganz gut/fair.
So bewegt sich der ein oder andere einen Accoung überhaupt zu erstellen und schaut danach öfters mal vorbei.
Muss also nicht nur „Datenklau“ sein.
M. meint
Die App zieht die Daten automatisch. Dazu muss man die nur installieren, laden ist nicht erforderlich. ;-)
Spätestens wenn man dem Laden dann auch noch Infos zur Zahlungsfähigkeit da lässt, können die (mit den 450 Trackern, die das mit allen anderen Datenkraken verbindet) ein schönes Profil von dir erstellen.
Aber wem’s passt, der soll’s halt machen.
ChriBri meint
Wieso bei einer wirklich guten und günstigen Aktion gleich wieder rummosern? Das Angebot ist so niedrig, dass das natürlich eine Kundenbindung nach sich ziehen soll, ist selbstverständlich … kann daran aber nicht schlimmes finden, dadurch erhöht sich der Wettbewerbsdruck