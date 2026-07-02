Kaufland gewährt für eine Woche 50 Prozent Rabatt auf E-Auto-Laden

Die Handelskette Kaufland gewährt Kunden für eine Woche einen Preisnachlass auf das „Tanken“ von Elektroautos an den eigenen Ladesäulen. Vom 2. bis 8. Juli 2026 wird ein einen Rabatt von 50 Prozent auf die regulären Ladepreise gewährt. Voraussetzung für diese Aktion ist die Bezahlung über Kaufland Pay in Verbindung mit der Kaufland Card XTRA.

Während des Aktionszeitraums sinken die Preise beim Wechselstrom-Laden (AC) auf 14,5 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Beim Gleichstrom-Laden (DC) beträgt der Preis 22 Cent pro kWh, während das Schnellladen über HPC-Ladepunkte (High Power Charging) 23,5 Cent pro kWh kostet. Geliefert wird stets Ökostrom.

Das Angebot gilt ausschließlich an Filialen, die über entsprechende Stromtankstellen verfügen. Für die Teilnahme ist eine einmalige Registrierung für Kaufland Card XTRA und Kaufland Pay erforderlich. Die Zahlung muss anschließend über die Bezahlfunktion des Unternehmens erfolgen, damit der Rabatt automatisch berücksichtigt wird.

Es gibt einzelne Ausnahmen bei der Umsetzung der Aktion. Nicht berücksichtigt werden können Standorte mit bestehenden Strombezugsverträgen, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Als Beispiel nennt Kaufland einzelne Mietobjekte mit einer festen Strombezugsbindung.

Kaufland gehört wie Lidl zur Schwarz Gruppe. Lidl hatte im Juni für einen ganzen Monat den Preis für das Laden von Elektroautos an seinen Schnellladesäulen in Deutschland reduziert. Vom 1. bis zum 30. Juni berechnet das Unternehmen für das Gleichstrom-Laden (DC) bundesweit 27 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Der reguläre Preis an den DC-Ladepunkten der Discounter-Kette liegt bei 44 Cent pro kWh. Nun folgt eine zeitlich deutlich begrenztere Aktion der Konzernschwester Kaufland.