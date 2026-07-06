Citroën C5 Aircross: Vollelektrische Top-Motorisierung bestellbar

Citroën erweitert das Antriebsangebot des neuen C5 Aircross um den Elektromotor 230 Long-Range. Mit der künftigen vollelektrischen Top-Motorisierung ist das Antriebsportfolio des Mittelklasse-SUV nun komplett. Kunden können zwischen Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und zwei vollelektrischen Antrieben wählen.

Der neue Elektromotor 230 Long-Range leistet 170 kW (231 PS) und soll lokal emissionsfreies Fahren mit hoher Langstreckentauglichkeit verbinden. Mit der Lithium-Ionen-Batterie mit 97 kWh Netto-Kapazität (104 kWh brutto) kann eine rein elektrische Reichweite von bis zu 679 Kilometern nach WLTP-Norm erzielt werden.

Serienmäßig verfügt das Fahrzeug über ein 11-kW-Dreiphasen-AC-Bordladegerät (Wechselstrom). An einer öffentlichen Gleichstrom-Schnellladestation (DC) mit bis zu 160 kW lässt sich die Batterie von 20 auf 80 Prozent in rund 27 Minuten aufladen.

Der Elektromotor 230 Komfort-Range ist in den Ausstattungslinien „Plus“ und „Max“ erhältlich. Die Preise für diese beiden Versionen gehen bei 49.690 beziehungsweise 53.690 Euro los. Der Elektromotor 230 Long-Range ist außerdem als „Team D“-Sondermodell bestellbar, das mit zusätzlichen Komfort- und Technologiefeatures sowie eigenen Designmerkmalen die Spitzenausstattung „Max“ nochmals aufwertet.

Der neue C5 Aircross wurde von Grund auf neu entwickelt und basiert erstmals auf der STLA-Medium-Plattform der Konzernmutter Stellantis. „Mit dem neuen C5 Aircross zeigen wir, wofür Citroën heute steht: für sympathische, alltagstaugliche Mobilität mit echtem Wohlfühlfaktor. Das größte, modernste Auto, das Citroën je gebaut hat. Unser neues SUV-Flaggschiff – mit viel Raum für Familie, Freunde und Gepäck, einem rundum entspannten Fahrgefühl und kleinen Details, die den Alltag einfacher machen. Und das zu einem Preis, der positiv überrascht“, so Thomas Goldboom, Managing Director Citroën Deutschland.