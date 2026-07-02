Cariqa fordert direkte Verbindung zwischen Ladestationsbetreibern und Kunden

Die Preisgestaltung beim Laden von Elektroautos weicht derzeit oft von den Marktregeln ab, da der Kilowattstunden-Preis häufig nicht durch Angebot und Nachfrage, sondern durch die gewählte Zahlungsweise bestimmt wird. Tamara Ciullo, Co-Founder und CCO der Lade-Plattform Cariqa, kritisiert diese Situation im Gespräch mit dem Portal Electrive anhand eines Vergleichs mit Preisschwankungen bei Lebensmitteln.
Würde man im Supermarkt für Orangen je nach Zahlungsmethode unterschiedliche Preise zahlen müssen, würde man den Laden verlassen, so Ciullo. Genau dieses Szenario sei beim Laden von E-Autos jedoch Realität. Der Kilowattstunden-Preis werde oft nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern hänge von der verwendeten Zugangs- oder Zahlungsweise ab.
Die aktuelle Marktstruktur ist durch E-Mobility Provider (eMSP) geprägt, die als Zwischenhändler agieren. Laut Ciullo behindert dies die notwendige Effizienzsteigerung im Sektor. Während zuvor der Ausbau der Infrastruktur im Fokus stand, rückt nun die Profitabilität der Ladepunkte in den Vordergrund. Um die Auslastung von schnellen Gleichstrom-Ladern (DC) zu verbessern, fordert sie dynamische Preise, die direkt von den Betreibern gesteuert werden.
Ciullo plädiert für eine Plattform-Architektur, die Ladestationsbetreiber (CPO) unmittelbar mit Endkunden verbindet, statt auf Reseller-Modelle mit hohen Roamingpreisen zu setzen. Ein solches Ökosystem soll Preissignale ungefiltert an Autofahrer weitergeben, um die Nachfrage aktiv zu steuern. „Preis ist ein Hebel. Und wenn man den Preis richtig einsetzt, ist er das Hauptinstrument für Ladestationsbetreiber, um Nachfrage zu kreieren“, so die CCO von Cariqa.
Das Berliner Startup möchte die Barriere zwischen Angebot und Nachfrage abbauen. Das Unternehmen versteht sich nicht als Zwischenhändler, der Strom mit Aufschlag weiterverkauft, sondern als technologische Plattform. Dadurch behalten Betreiber die Preiskontrolle und können dynamische Tarife, etwa Tag-Nacht-Modelle oder Künstliche-Intelligenz-gestützte Anpassungen, ohne Verzerrung durch Dritte umsetzen.
Ciullo ist sich bewusst, dass dieser Kurs Widerstand hervorrufen kann: „Natürlich, wenn man ein bisschen den Käfig rüttelt, macht man natürlich auch immer ein paar Feinde, aber das ist normal.“ Die Strategie des Start-ups setzt auf Skalierbarkeit und ein hohes Transaktionsvolumen zur Optimierung der Kostenstruktur. Das Ziel sei es, den Preis wieder als Marktsignal zu etablieren.
Kommentare
Wolfgang meint
Warum der Vergleich mit dem Supermarkt, um dann unten weiter genau das zu vordern, was man vorher als schlecht empfunden hat.
Der Lademarkt dürfte eher dem Mobilfunk ähneln. Wir erinnern uns noch an das Wucher-Rouming, wenn wir die Landesgrenze überschritten haben. Der E-Mobilist brauch nur zur Ladesäule um die Ecke um das ganze Universum der Abzocke zu erfahren.
Warum? Weil hier ein Wildwuchs von der ersten Stunde an gewachsen ist. Unreguliert, mit Fördermitteln der Regierung ohne Regeln, weil die Korruption in Deutschland totgeschwiegen wird.
Weil anders geht es. Da reicht der Blick nach Norden.
Da EC, Debit und Kreditkarten zwar mehr kosten (laut den Betreibern, obwohl das Abrechnungsgeschäft im Rouming mehr als aufwendig ist.), aber Preise unter 50 Cent möglich sind (Aldi, Jet, usw.), dürfte eine Regulierung von ganz oben einige Arbeitsplätze kosten, aber Klarheit schaffen.
Genau hier liegt der Fehler im System, die ganzen Firmen, Unterfirmen, Dunkelfirmen, Briefkastenfirmen und Pseudofirmen wollen ihre Position nicht verlieren und deshalb heißt es weiter wie bisher.
Da macht auch Carica keine Ausnahme. Ich habe einmal einen guten Preis mit denen gehabt. Einmal, in der ganzen Zeit wo ich die App auf dem Handy habe. Und ich habe sie schon sehr lange.
So wie die ganzen anderen Apps, die mir ein „LADEERLEBNIS“ versprechen wollen.
Ich lade allerdings am meisten, bei dieser Marke, von dem bösesten, schlimmsten, grausamsten, überheblichsten, übelsten, tötlichsten Menschen auf dem Planeten, Sonnensystem, Galaxy.
Nein, nicht bei dem aus dem Kremel, bei dem anderen. Dem Marsianer.
Weil seine Mitarbeiter wahrscheinlich nachgedacht haben, wie man reich wird und Verbrauchergerecht arbeiten könnte.
Miro meint
Diese ganze Ladekartenquatsch gehört verboten! Einfach jede Säule mit der EC/Kreditkarte bezahlen können und gut ist. DA muss die Politik ran und nicht bei sinnlosem Bullshit!
eBikerin meint
Warum nicht Münzeinwurf?
MichaelEV meint
Kann das Verbieten-Gedankengut nicht mehr hören. Die letzten Tage gab es einen Artikel über Fleetcharging und vielleicht wird euch mal bewusst, dass z.B. dieser Markt maßgeblich von Roaming und/oder Abos geprägt ist, Adhoc ist da fast gar nicht und max. als Fallback.
Flottenkunden machen bisher einen großen Teil in DE am BEV-Markt aus. Und egal ob, Flotte oder Privat, es sind die aktuell funktionierenden Lösungen, die ihr verbieten wollt.
Und das Gedankengut endet dann bei „verbieten“, an einer alternativen funktionierenden Lösung ist bei euch nicht zu denken. Die Alternative ist hier genannt, es sind dynamische Preise. Während sich der 0815-Kunde aktuell z.B. ein Abo vor einer Urlaubsreise abschließt und einen planbaren und kalkulierbaren Preis hat, sind die Kosten mit dynamischen Preisen vorher kaum kalkulierbar. Wenn man in den Urlaub fährt und dieses Vorhaben üblicherweise viele korreliert haben, kann man auf hohe Auslastungen und Preise treffen, die aktuelle Adhoc-Preise locker auch weit übertreffen können.
Es wäre wesentlich effizienter. Und man kann auch sagen, das es fairer wäre. Aber es würde Kunden aktuell kaum von der Elektromobilität überzeugen, sondern deutlich abschrecken.
Miro meint
Versteht ihr denn nicht? Wieso machen sie es nicht einfach so einfach wie beim tanken? Das macht Elektroautofahren einfach kompliziert. Erklär doch nem Verbrennerfahrer dass er Apps runterladen und Tarife mit Grundgebühr abschließen soll.
Was hindert die Anbieter denn daran einfach nur per Kreditkarte bezahlen zu können? Das bisschen Gebühr an den Kreditkartenanbieter können die gern aufschlagen aber der Rest ist kein Grund.