MG gibt Preise für IM5 und IM6 bekannt

MG erweitert sein Modellportfolio in Deutschland um zwei vollelektrische Premiumfahrzeuge. Die Limousine MG IM5 und das SUV MG IM6 bilden die neue IM-Modellfamilie, wobei IM für „Intelligence in Motion“ steht. Der MG IM5 startet als Obere-Mittelklasse-Limousine bei 53.990 Euro, das Premium-SUV MG IM6 ist ab 56.990 Euro erhältlich.
Beide Modelle bieten eine 800-Volt-Ladearchitektur, intelligente Assistenzsysteme, Allradlenkung und eine umfangreiche Serienausstattung. MG richtet die IM-Modellfamilie laut dem Marketing an Kunden, die Premium-Technologie, hohe Alltagstauglichkeit und modernes Design in einem vollelektrischen Fahrzeug suchen.
Der MG IM5 wird als strombetriebene Business-Class-Limousine positioniert. Er kombiniert den Angaben nach eine Fastback-Silhouette mit hochwertigen Materialien, großzügigem Raumangebot und einem reduzierten Innenraumkonzept. Die 800-Volt-Plattform ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 396 kW. So lässt sich die 100-kWh-Batterie unter optimalen Bedingungen in rund 17 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.
Je nach Variante bietet der MG IM5 bis zu 553 kW beziehungsweise 751 PS, 802 Nm Drehmoment und eine WLTP-Reichweite von bis zu 710 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt abhängig von der Ausstattung bei maximal 268 km/h, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in bis zu 3,2 Sekunden. Zur Serienausstattung zählen unter anderem das Fahrassistenzsystem IM AD, One-Touch iAD Parkassistent, 26,3-Zoll-Panoramadisplay, 20-Lautsprecher-Audiosystem, Panorama-Glasdach und elektrisch verstellbare Komfortsitze.
Der MG IM5 wird in Deutschland als 100 kWh Premium mit 300 kW/407 PS und Heckantrieb ab 53.990 Euro angeboten. Zusätzlich gibt es den MG IM5 100 kWh Premium AWD mit 553 kW/751 PS und Allradantrieb. Als optionale Extras nennt der einst britische, heute chinesische Hersteller Metallic-Lackierung für 790 Euro sowie beim Premium AWD eine helle Innenausstattung für 650 Euro.
Der MG IM6 ergänzt die Modellfamilie als Premium-SUV. Hervorgehoben werden 665 Liter Kofferraumvolumen, bis zu 1500 Kilogramm Anhängelast, erhöhte Sitzposition und hochwertige Materialien. Die 800-Volt-Architektur ermöglicht auch hier Ladeleistungen von bis zu 396 kW. Serienmäßige Allradlenkung und Antriebe mit bis zu 553 kW/751 PS gehören ebenfalls zu den genannten Merkmalen.
Abhängig von der Variante erreicht der MG IM6 eine Höchstgeschwindigkeit von 239 km/h und beschleunigt in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Serienmäßig verfügt er über IM AD, One-Touch iAD Parkassistent, 26,3-Zoll-Panoramadisplay, 20-Lautsprecher-Audiosystem, Panorama-Glasdach sowie weitere Komfort- und Sicherheitsfunktionen. Angeboten werden der MG IM6 100 kWh Premium mit 300 kW/407 PS und Heckantrieb ab 56.990 Euro sowie der MG IM6 100 kWh Premium AWD mit 553 kW/751 PS und Allradantrieb ab 60.990 Euro.
Beim MG IM6 umfasst die Sonderausstattung Metallic-Lackierung für 790 Euro und helle Innenausstattung für 650 Euro. Für das Premium-AWD-Modell wird zusätzlich ein Drive Pack mit 21-Zoll-Rädern und adaptiver Luftfederung für 2000 Euro angeboten.
Oliver Rittierodt, Director Sales bei MG Motor Deutschland: „Mit dieser überzeugenden Preisgestaltung unterstreicht MG seinen Anspruch, innovative Technologie und hohen Komfort zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Mit der IM-Modellfamilie schlagen wir ein neues Kapitel für MG in Deutschland auf und machen die Marke für anspruchsvolle Kunden noch attraktiver.“
Kommentare
Calimator meint
Mich haut der nicht vom Hocker auch wenn er zugegeben sehr schick aussieht. Der IM5 ist außen sehr groß hat aber nur einen relativ kleinen Kofferraum (ca. 450 l) und einen winzigen Frunk (18l). Da Frage ich mich wer die Zielgruppe sein soll?
Der Preis von über 50 k ist zwar ausstattungsbereinigt nicht schlecht aber die meisten Privatpersonen sind da schon raus und die Firmenflotten tun sich mit Autos auch China aktuell noch schwer. Ich denke der wird sich nur über hohe Rabatte verkaufen lassen, ähnlich wie aktuell der BYD Seal.
Daniel S meint
Wer kauft bei solchen BEV-Angeboten noch Verbrenner?
F. K. Fast meint
Zum einen ist der Teil der Kunden, die Fahrzeuge in dieser Preisklasse kaufen, überschaubar. Noch überschaubarer wird es, wenn es um Fahrzeuge weniger image-aufgeladener Marken geht. Auch etablierte Hersteller tun sich in dieser Preisregion sehr schwer. Und dann gibt es noch die Kunden, die es als cool empfinden, einen lauten und starken Verbrenner zu fahren, weil es sich wie das Bändigen eines brünftigen T-Rex anfühlt.
South meint
Naja, an alle VW ler die hier mitlesen. Die liefern was die Kunden wollen. 800V System, gute AHK und 700 WLTP in SUV und in Limousinenform. Soweit man sehen kann mit ordentlichen Materialien drin … gut wie der Preis ausstattungsbereinigt sein wird… muss man noch kucken.
Bei VW kommt jetzt der ID.3 Neo und der ID.2 wie mit nem Accu vor zigjahren direkt vom Band ins Museum…
eBikerin meint
Schön geschrieben, nur leider ein etwas sinnbefreiter Vergleich. Der id.3 Neo ist mit dem MG4 Vergleichbar. Der ID.3 hat mit der vergleichbaren großen Batterie 80 km mehr WLTP Reichweite und läd dabei nur geringfügiger langsamer.
Der id.Polo ist mit dem MG4 Urban vergleichbar – hier kommt der VW nicht nur weiter, sondern läd auch noch schneller.
South meint
Also eBikerin, sogar sehr schön geschrieben, denn es ging nicht darum einen 1:1 Modellvergleich zu machen, sondern um den Punkt, dass VW gar nix in der Liga 800V oder 100er Accu hat… hätte auch noch den ID Tiguan dazunehmen können… ;-)
Mal davon abgesehen. Wirklich sinnbefreit. Die gute alte Autobranche denke, man könnte nur zwischen zwei gleichen Modellen auswählen. Offenbar im Bereicht der Unvorstellbarkeit. Man kann ein Modell, ja sogar Klassen wechseln. Ist übrigens auch völlig normal… sonst würde es ja keine SUV geben, die haben ja vorher auch was anderes gefahren…oder?
Thomas Claus meint
Als Vergleich hätte man eher den id7 nehmen müssen.
ID.alist meint
Wie breit sind die Autos? 1,9m ohne Spiegel? Der Kofferraum vom IM5 ist bei den Abmaßen ein Witz oder?
Jeff Healey meint
Ja, man sehe sich nur mal das Foto mit geöffnetem Kofferraum an, unglaublich wie viel Platz da für Design und Aerodynamik verschwendet wird. Mehr Seiten-Verkleidung wie sonst was. Aerodynamik und Design schön und gut, aber da müssen einfach intelligentere, bessere Lösungen her.