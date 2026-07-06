MG gibt Preise für IM5 und IM6 bekannt

MG erweitert sein Modellportfolio in Deutschland um zwei vollelektrische Premiumfahrzeuge. Die Limousine MG IM5 und das SUV MG IM6 bilden die neue IM-Modellfamilie, wobei IM für „Intelligence in Motion“ steht. Der MG IM5 startet als Obere-Mittelklasse-Limousine bei 53.990 Euro, das Premium-SUV MG IM6 ist ab 56.990 Euro erhältlich.

Beide Modelle bieten eine 800-Volt-Ladearchitektur, intelligente Assistenzsysteme, Allradlenkung und eine umfangreiche Serienausstattung. MG richtet die IM-Modellfamilie laut dem Marketing an Kunden, die Premium-Technologie, hohe Alltagstauglichkeit und modernes Design in einem vollelektrischen Fahrzeug suchen.

Der MG IM5 wird als strombetriebene Business-Class-Limousine positioniert. Er kombiniert den Angaben nach eine Fastback-Silhouette mit hochwertigen Materialien, großzügigem Raumangebot und einem reduzierten Innenraumkonzept. Die 800-Volt-Plattform ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 396 kW. So lässt sich die 100-kWh-Batterie unter optimalen Bedingungen in rund 17 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.

Je nach Variante bietet der MG IM5 bis zu 553 kW beziehungsweise 751 PS, 802 Nm Drehmoment und eine WLTP-Reichweite von bis zu 710 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt abhängig von der Ausstattung bei maximal 268 km/h, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in bis zu 3,2 Sekunden. Zur Serienausstattung zählen unter anderem das Fahrassistenzsystem IM AD, One-Touch iAD Parkassistent, 26,3-Zoll-Panoramadisplay, 20-Lautsprecher-Audiosystem, Panorama-Glasdach und elektrisch verstellbare Komfortsitze.

Der MG IM5 wird in Deutschland als 100 kWh Premium mit 300 kW/407 PS und Heckantrieb ab 53.990 Euro angeboten. Zusätzlich gibt es den MG IM5 100 kWh Premium AWD mit 553 kW/751 PS und Allradantrieb. Als optionale Extras nennt der einst britische, heute chinesische Hersteller Metallic-Lackierung für 790 Euro sowie beim Premium AWD eine helle Innenausstattung für 650 Euro.

Der MG IM6 ergänzt die Modellfamilie als Premium-SUV. Hervorgehoben werden 665 Liter Kofferraumvolumen, bis zu 1500 Kilogramm Anhängelast, erhöhte Sitzposition und hochwertige Materialien. Die 800-Volt-Architektur ermöglicht auch hier Ladeleistungen von bis zu 396 kW. Serienmäßige Allradlenkung und Antriebe mit bis zu 553 kW/751 PS gehören ebenfalls zu den genannten Merkmalen.

Abhängig von der Variante erreicht der MG IM6 eine Höchstgeschwindigkeit von 239 km/h und beschleunigt in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Serienmäßig verfügt er über IM AD, One-Touch iAD Parkassistent, 26,3-Zoll-Panoramadisplay, 20-Lautsprecher-Audiosystem, Panorama-Glasdach sowie weitere Komfort- und Sicherheitsfunktionen. Angeboten werden der MG IM6 100 kWh Premium mit 300 kW/407 PS und Heckantrieb ab 56.990 Euro sowie der MG IM6 100 kWh Premium AWD mit 553 kW/751 PS und Allradantrieb ab 60.990 Euro.

Beim MG IM6 umfasst die Sonderausstattung Metallic-Lackierung für 790 Euro und helle Innenausstattung für 650 Euro. Für das Premium-AWD-Modell wird zusätzlich ein Drive Pack mit 21-Zoll-Rädern und adaptiver Luftfederung für 2000 Euro angeboten.

Oliver Rittierodt, Director Sales bei MG Motor Deutschland: „Mit dieser überzeugenden Preisgestaltung unterstreicht MG seinen Anspruch, innovative Technologie und hohen Komfort zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Mit der IM-Modellfamilie schlagen wir ein neues Kapitel für MG in Deutschland auf und machen die Marke für anspruchsvolle Kunden noch attraktiver.“