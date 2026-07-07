XPeng meldet Wachstum in Deutschland und Europa

XPeng hat im ersten Halbjahr 2026 in Deutschland und Europa deutliche Zuwächse erreicht. In Deutschland wurden 3357 Neuzulassungen registriert, was einer Steigerung von 215 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Pkw-Gesamtmarkt legte im selben Zeitraum um 5,8 Prozent zu. Europaweit wurden in den ersten sechs Monaten über 31.000 Fahrzeuge verkauft.

Auch bei den Bestellungen verweist der chinesische Elektroautobauer auf seiner Bewertung nach hohe Zahlen. Allein im Juni gingen demnach in Deutschland mehr als 2200 Kundenbestellungen ein, im ersten Halbjahr waren es insgesamt 6700 Kundenaufträge. Hinzu kommen rund 11.000 Leads. Als Faktoren werden die wachsende Produktpalette, stringente Kommunikation und das Händlernetz genannt.

Das deutsche Vertriebsnetz umfasst im ersten Halbjahr rund 70 aktive Partnerbetriebe. Vertreten ist XPeng unter anderem in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und München sowie in fast allen Bundesländern. Besonders starke Aktivitäten werden genannt für Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein und den Ballungsraum Nordrhein-Westfalen. Für das dritte Quartal 2026 sind 20 weitere Autohäuser angekündigt, zum Jahresende sind 110 Standorte geplant.

„XPeng ist in Deutschland und Europa voll auf Kurs“

„XPeng ist in Deutschland und Europa voll auf Kurs. Wir haben uns ehrgeizige, aber realistische Ziele gesetzt, wie die aktuellen Zulassungszahlen zeigen“, so Markus Schrick, Geschäftsführer der Vertriebsregion Central Europe. „Im zweiten Halbjahr wird sich diese Entwicklung fortsetzen: Um unsere Markenbekanntheit weiter zu steigern, sind wir Sponsorings mit namhaften Partnern wie dem Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 und dem Deutschen Leichtathletik-Verband eingegangen. In Kombination mit unseren Modellen, die mit kraftvollen Elektroantrieben, alltagstauglichen Reichweiten, ultrakurzen Ladezeiten und Vollausstattung selbst die größten Skeptiker beeindrucken, den großzügigen Garantien und dem wachsende Händlernetz wird dies zum weiteren Wachstum und langfristigen Erfolg beitragen.“

Das wichtigste Modell im ersten Halbjahr war das SUV-Coupé G6 mit 46 Prozent Anteil am Absatz. Dahinter folgt das Flaggschiff-SUV G9 mit knapp 38 Prozent Anteil am Gesamtvolumen. Beide Modelle wurden im vergangenen Jahr umfassend überarbeitet. Sie befinden sich im ersten vollen Verkaufsjahr.

Die Fastback-Limousine P7+ ist seit April erhältlich und steht bereits für jede achte Neuzulassung. Das vollelektrische MPV X9 ist seit Mai bestellbar. Für den Luxus-Van werden fast 200 Bestellungen in den ersten sechs Wochen gemeldet. Kunden greifen bevorzugt zu den reichweitenstarken und potenten Varianten Long Range und Performance.

Alle vier XPeng-Modelle basieren auf einer 800-Volt-Ladearchitektur. Hervorgehoben werden bis zu 542 kW Ladeleistung sowie eine 5C-LFP-Hochvoltbatterie. Das Akkupack soll innerhalb von zehn Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden. Für das zweite Halbjahr sind eine sechs- beziehungsweise siebensitzige Version des G9 und zwei neue Modelle geplant. Das SUV-Coupé L03 soll in Kürze in München Weltpremiere feiern.