Autobild: Kleinwagen führen Elektroauto-Effizienz-Ranking bei 130 km/h an

Drei neue Kleinwagen führen das Ranking der effizientesten Elektroautos von Autobild an. Renault Twingo E-Tech, Cupra Raval und Mini Aceman SE erzielten beim 130-km/h-Test besonders niedrige Verbrauchswerte. Die zentrale Aussage lautet: „Weniger Gewicht schlägt größere Akkus!“

Beim Renault Twingo E-Tech wurden bei ersten Fahrten einstellige Verbrauchswerte im Stadtverkehr beobachtet. Bei Tempo 130 erreichte er einen Verbrauch von 14,4 kWh/100 km, was zugleich seiner elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit entspricht. Sein Permanentmagnet-Synchronmotor hat eine Dauerleistung von 36 kW/48 PS.

Der neue, rein elektrisch angebotene Twingo muss ein 212 Kilogramm leichtes Akkupaket bewegen, das netto bis zu 27,5 kWh Kapazität bietet. Er wurde für die Stadt und kürzere Überlandfahrten konstruiert. Als Gründe für den niedrigen Verbrauch werden die kleine Stirnfläche, rollwiderstandsarme Reifen und ein Gewicht von unter 1,3 Tonnen genannt. Am Messtag herrschten günstige 21 Grad Celsius.

Der Cupra Raval unterbot auf der Testverbrauchsfahrt aus Stadt, Landstraße und Autobahn knapp seinen offiziellen WLTP-Wert. Er kam dort auf 13,7 kWh/100 km. Bei konstant 130 km/h zeigte der Bordcomputer 15,2 kWh/100 km an. Mit seinem 52-kWh-Akkupack erreichte der Raval bei Tempo 130 eine Reichweite von 338 Kilometern. Das Gewicht von 1569 Kilogramm gilt für einen Kleinwagen als stattlich, für ein Elektroauto aber noch als annehmbar. In Verbindung mit der größeren Batterie ist er auch für längere Strecken geeignet.

Der Mini Aceman SE erzielte im Autobahn-Test ebenfalls ein gutes Ergebnis. Mit fast 1,8 Tonnen ist er der schwerste Kandidat im Spitzentrio und wiegt mehr als eine halbe Tonne mehr als der Renault Twingo. Bei konstant 130 km/h verbrauchte er 16,2 kWh pro 100 Kilometer und belegt damit Rang drei im Effizienz-Ranking. Auf der Testverbrauchsrunde kam der Aceman auf 18,1 kWh pro 100 Kilometer inklusive Ladeverluste. Seine 49,2-kWh-Batterie ermöglicht im Alltag rund 300 Kilometer, auf der Autobahn bei Tempo 130 knapp 300 Kilometer. Der Aceman wird als Beleg dafür genannt, dass ein gutes Effizienzpaket auch bei einem Crossover möglich ist.

„Die aktuelle Rangliste markiert einen kleinen Entwicklungssprung“, erklärt die Autobild-Redaktion. „Erstmals unterschreiten gleich drei Elektroautos bei konstant 130 km/h die Marke von 17 kWh pro 100 Kilometer. Noch 2025 galten Verbrauchswerte um 17 bis 18 kWh als das Maß der Dinge. Das hat sich nun offiziell geändert.“

Insgesamt zeichne sich ein klarer Trend ab: Spitzenwerte entstünden nicht ausschließlich durch perfekte Aerodynamik oder riesige Entwicklungsbudgets. Die vorderen Plätze zeigten vor allem, wie wirkungsvoll ein stimmiges Gesamtkonzept aus geringem Gewicht, kompakter Bauweise und hoher Effizienz sein kann. „Genau das macht die neue Spitzengruppe so bemerkenswert“, so die Autobild-Experten.