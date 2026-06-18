Mercedes CLA EQ 250+ glänzt im Green-NCAP-Umweltrating

Green NCAP, Nachhaltigkeitspartner des Crashtest-Programms Euro NCAP, hat vier neue Autos mit elektrischen, hybriden und benzinbetriebenen Antrieben bewertet. Die beste Nachhaltigkeitswertung erzielte der vollelektrische Mercedes-Benz CLA EQ 250+. Die mittelgroße Limousine erreichte fünf Sterne und eine Gesamtwertung von 91 Prozent. Die Prüfung stellt heraus, dass niedriger Energieverbrauch nicht nur kleinen, leichten Autos vorbehalten ist.

Der CLA EQ 250+ kombiniert laut den Testern Langstreckentauglichkeit, schnelles Laden, einen niedrigen Lebenszyklus-CO2-Fußabdruck und sehr guten Energieverbrauch. Hervorgehoben werden die Umweltkennwerte auch wegen der Reichweite. Das Ergebnis fällt besonders auf, weil der Wagen eine 90-kWh-Batterie nutzt und fast zwei Tonnen wiegt. Betont werden sehr gute Aerodynamik, Antriebseffizienz und effiziente Nebenaggregate.

Der CLA EQ zeigte niedrige Werte beim Stromverbrauch. In warmem Wetter auf Landstraßen wird eine maximale Reichweite von bis zu 690 Kilometern angegeben. Der offizielle WLTP-Energieverbrauch liegt bei 12,2 kWh/100 km, im Labortest wurden bei warmem Wetter und aktiver Klimaanlage 13,9 kWh/100 km erreicht. Die gesamten Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen werden mit etwa 119 g CO2-eq./km berechnet.

Bei der Reichweite nennt Green NCAP 651 Kilometer in warmem Wetter in urbaner Umgebung. Auf der Autobahn werden selbst bei -7°C bis zu 456 Kilometer angegeben. Die Schnellladeleistung erreichte in der Spitze 342 kW, das Akkupack wurde von 10 auf 80 Prozent in 22,6 Minuten geladen. Die Fünf-Sterne-Wertung bei Green NCAP folgt auf die sehr gute Euro-NCAP-Sicherheitswertung im Vorjahr.

Neben dem Mercedes wurden der MG HS, der MINI Cooper C – beide reine Verbrenner – und der Toyota C-HR bewertet. Die Ergebnisse zeigen eine größer werdende Nachhaltigkeitslücke zwischen den stärksten Elektro- und Hybridmodellen und konventionellen Benzinmodellen.

„Mercedes hat ein Fahrzeug entwickelt, das die Reichweitenangst beseitigt und über seine gesamte Lebensdauer hinweg eine äußerst vorzeigbare CO₂-Bilanz aufweist. Es zeigt der Automobilindustrie, dass Europas Autohersteller es besser machen können – und müssen. Gleichzeitig untermauern unsere Ergebnisse den Wert einer ausgereiften Hybridtechnologie“, so Aleksandar Damyanov, Technical Manager von Green NCAP.

Damyanov weiter: „Der Toyota C-HR schneidet in puncto Kraftstoffeffizienz im realen Fahrbetrieb beeindruckend gut ab, doch seine Werte erinnern die Hersteller daran, wie wichtig ein sauberes und zuverlässiges Abgasmanagement ist – selbst unter den anspruchsvollsten Winterbedingungen. Für den MINI und den MG HS lautet die Botschaft ganz einfach: Innerhalb ihrer jeweiligen Modellreihen gibt es effizientere Elektro- und Hybridalternativen.“