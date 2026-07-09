Denza bringt Plug-in-Hybrid-SUV Bao 5 nach Europa

Denza, die Premium-Automobilmarke der chinesischen BYD-Gruppe, präsentiert mit dem Bao 5 ihr erstes SUV für europäische Kunden. Das Modell wird in den Varianten Elegance und Ultimate eingeführt und nutzt die für den Offroad-Einsatz entwickelte DMO-Plug-in-Hybridtechnologie. Denza bezeichnet den Bao 5 als wichtigen Schritt der internationalen Expansion.

Der Bao 5 kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse. Die maximale Systemleistung beträgt 400 kW (544 PS), das maximale Systemdrehmoment liegt bei 760 Newtonmetern. Der Verbrennungsmotor leistet 110 kW (150 PS) und liefert 240 Newtonmeter Drehmoment.

Die Elektromotoren kommen vorn auf 200 kW (272 PS) und hinten auf 285 kW (388 PS). Das maximale Drehmoment beträgt vorn 360 Newtonmeter und hinten 400 Newtonmeter. Der Bao 5 Elegance beschleunigt in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h, der Ultimate in 5,0 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h.

Die Abmessungen unterscheiden sich je nach Variante. Der Elegance ist 4888 Millimeter lang, 1970 Millimeter breit und 1920 Millimeter hoch. Der Ultimate misst 4921 Millimeter in der Länge, 1970 Millimeter in der Breite und 1930 Millimeter in der Höhe. Der Radstand beträgt 2800 Millimeter, der minimale Wenderadius 5,9 Meter. Der Elegance wiegt 2940 Kilogramm, der Ultimate 3035 Kilogramm. Das Kofferraumvolumen beträgt 475 Liter bis zur Oberkante der Rücksitze und 1069 Liter bei umgeklappten Rücksitzen. Die Anhängelast liegt bei 2500 Kilogramm.

90 Kilometer E-Reichweite

Das Herzstück des Bao 5 ist Dual Mode Off-road (DMO). Die Architektur umfasst zwei Elektromotoren und eine 31,8-Kilowattstunden-BYD-Blade-Batterie der zweiten Generation mit Cell-to-Chassis-Technologie. Die kombinierte elektrische WLTP-Reichweite beträgt 90 Kilometer, die kombinierte WLTP-Gesamtreichweite 835 Kilometer.

Der gewichtete Kraftstoffverbrauch wird mit 4,2 Litern je 100 Kilometer angegeben. Die CO2-Emissionen liegen bei 94 Gramm pro Kilometer. Die maximale Wechselstrom-Ladeleistung (AC) beträgt 11 kW, die maximale Gleichstrom-Ladeleistung (DC) 100 kW.

Beide Varianten verfügen vorn und hinten über eine Doppelquerlenker-Aufhängung. Beim Ultimate wird diese mit dem intelligenten DiSus-P-Steuerungssystem kombiniert, das unter anderem Fahrwerksparameter anpassen kann. Die Bremsanlage besteht vorn und hinten aus belüfteten Scheiben, beim Ultimate werden vorne feste Bremssättel mit belüfteten Scheiben genannt.

Im Innenraum bietet der Bao 5 mehrere Bildschirme, darunter ein volldigitales 12,3-Zoll-Kombiinstrument, ein Head-up-Display, einen 15,6-Zoll-Touchscreen und einen eigenen Bildschirm für den Beifahrer. Hinzu kommen integrierte Google-Funktionen, ein Sprachassistent mit vier Zonen zur Stimmerkennung und ein Devialet-Audiosystem mit 18 Lautsprechern.

Der Fahrzeugrahmen besteht laut dem Hersteller zu 96 Prozent aus hochfestem Stahl, das Dach hält statischen Druckkräften von bis zu zwölf Tonnen stand. Zur Sicherheits- und Assistenztechnik zählen unter anderem mehr als elf Airbags, ein digitaler Rückspiegel, intelligente Geschwindigkeitsregelung, Querverkehrswarner, Spurhalteassistent, Spurverlassenswarner, Parksensoren, 360-Grad-Kamera und Bergabfahrhilfe. Bestellungen sollen in Europa im Laufe des Sommers starten, erste Auslieferungen werden im letzten Quartal erwartet. Preise werden noch nicht verraten.