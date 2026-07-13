Jaecoo 5 HEV: Kompaktes Hybrid-SUV ab 27.900 Euro bestellbar

Der Verkauf des Jaecoo 5 HEV in Deutschland gestartet. Das Kompakt-SUV aus dem chinesischen Konzern Chery mit selbstladendem Hybridantrieb ist in den Ausstattungslinien Select ab 27.900 Euro und Exclusive ab 30.900 Euro erhältlich. Das Modell ist 4380 Millimeter lang, 1860 Millimeter breit und 1650 Millimeter hoch. Das Kofferraumvolumen beträgt 314 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rückbank auf bis zu 1214 Liter erweitern.

Das Antriebssystem kombiniert einen 1,5-Liter-TGDI-Benzinmotor, einen Elektromotor an der Vorderachse, ein DHT-Hybridgetriebe und eine 1,83-kWh-Batterie. Die Systemleistung beträgt 165 kW beziehungsweise 224 PS, das Systemdrehmoment 295 Nm. Der Jaecoo 5 HEV beschleunigt in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht 175 km/h. Der kombinierte WLTP-Verbrauch beträgt 5,3 Liter je 100 Kilometer, die CO₂-Emissionen liegen bei 120 Gramm je Kilometer.

Bis 40 km/h fährt das Fahrzeug laut dem Hersteller überwiegend elektrisch, zwischen 40 und 60 km/h arbeitet es im seriellen Hybridbetrieb. Ab 60 km/h treiben Verbrennungs- und Elektromotor das Fahrzeug parallel an. Mit einem 51-Liter-Tank soll das SUV nach WLTP-Norm eine Gesamtreichweite von bis zu 980 Kilometern bieten.

Zur Serienausstattung der Select-Version gehören unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallräder, LED-Beleuchtung, ein 13,2-Zoll-Zentraldisplay und ein 8,9-Zoll-Instrumentencluster. Android Auto und Apple CarPlay lassen sich kabellos nutzen. Hinzu kommen eine Zweizonen-Klimaautomatik, beheizte Vordersitze, ein beheiztes Multifunktionslenkrad und ein 1,45 Quadratmeter großes Panorama-Glasdach.

Sieben Airbags und 20 Assistenzfunktionen gehören ebenfalls zum Ausstattungsumfang. Das Umfeld wird durch eine Frontkamera, acht Ultraschallsensoren und zwei Heck-Radarsensoren erfasst. Zu den genannten Funktionen zählen unter anderem Abstands- und Spurführungsassistenten, Totwinkelüberwachung, Notbremsassistent sowie Front- und Heckeinparksensoren.

Die Exclusive-Version ergänzt unter anderem eine Dachreling, getönte Heckscheiben, beheizte und elektrisch anklappbare Außenspiegel sowie eine 540-Grad-Rundumsichtkamera. Im Innenraum kommen elektrisch verstell- und belüftbare Vordersitze, eine 64-farbige Ambientebeleuchtung, ein Sony-Soundsystem mit acht Lautsprechern und eine kabellose 50-Watt-Ladestation hinzu.

Für das Fahrzeug gelten sieben Jahre oder 150.000 Kilometer Garantie, für E-Antriebskomponenten und Batterie acht Jahre oder 160.000 Kilometer. Mit einem Ersatzteillager in Rheinland-Pfalz sollen deutschlandweit alle Handelspartner bei Bedarf binnen 24 Stunden mit 99 Prozent aller Ersatzteile versorgt werden.

„Im Hybridsegment positionieren wir den Jaecoo 5 HEV bewusst als robuste und unkomplizierte Alternative für Kunden, die sich im Alltag keine Gedanken über Ladeinfrastruktur oder Reichweitenplanung machen wollen. Reichweite, Platzangebot und Preis sprechen genau die Käufer an, die fair eingepreiste Mobilität mit hohem Alltagsnutzen erwarten“, wirbt Eric Zheng, Leiter des Deutschlandgeschäfts von Omoda & Jaecoo.