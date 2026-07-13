VW ID. Polo: Neue Variante ab 24.995 Euro soll bald starten

VW erweitert das Angebot für den neuen Elektro-Kleinwagen ID. Polo bald um eine neue Ausstattungslinie namens Trend. Ab Mitte Juli 2026 soll diese Variante im deutschen Online-Konfigurator des Herstellers verfügbar sein. Der Einstiegspreis für die Trend-Ausstattung liegt bei 24.995 Euro. Damit sinkt der Preis deutlich gegenüber den bisherigen Modellen, die nicht unter 33.795 Euro erhältlich sind. Zusätzlich kann aktuell eine sogenannte ID. Kaufprämie in Höhe von 3000 Euro abgezogen werden.
Bislang ist im Online-Konfigurator nur die 155-kW-Version (211 PS) mit einer 52-kWh-Batterie in den Linien Life oder Style zu finden. Die für die kommende Trend-Variante vorgesehenen schwächeren Motorisierungen mit 85 und 99 kW (116/135 PS) sind noch nicht gelistet. Die 85-kW-Version wird eine kleinere Batterie erhalten.
Insgesamt plant VW vier verschiedene Motorisierungen für den ID. Polo. Das Spektrum reicht vom 85-kW-Basismodell bis zum 166 kW (226 PS) starken GTI, der voraussichtlich im Herbst 2026 bestellbar sein soll. Die stärkeren Varianten nutzen ein Lithium-Ionen-Akkupack mit 52 kWh Kapazität, während die beiden schwächeren Modelle mit einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 37 kWh ausgestattet werden.
Die Reichweitenangaben nach WLTP belaufen sich für die 155-kW-Version auf bis zu 452 Kilometer. Der GTI soll bis zu 424 Kilometer pro Ladung schaffen.
Die Ausstattungslinie Trend umfasst nach Informationen des Portals Golem haptische Tasten, eine klare Bedienlogik und einen hochwertigen Innenraum. Zur technischen Ausstattung gehören ein 10,2 Zoll großes Fahrer-Display, ein 12,9 Zoll großer Infotainment-Bildschirm sowie zwei USB-C-Anschlüsse mit bis zu 60 Watt Ladeleistung und die Klimaanlage Climatronic.
Die Linie Life umfasst unter anderem einen Abstandstempomat, eine Totwinkel-Warnung sowie 17-Zoll-Stahlräder. Die Ausstattung Style bietet darüber hinaus Matrix-LED-Scheinwerfer, eine Ambientebeleuchtung und eine berührungslose Türöffnung.
Kommentare
Die Wahrheit meint
Der VW Konzern ist ein sterbender Schwan, der sich mit Federn schmückte, die er immer schneller verliert.
Der Schrumpfungsprozess wird dramatisch sein (müssen). Wer jetzt aus dem VW Konzern kaufen möchte, sollte sich gut informieren.
Htr35 meint
Habe mal eine Probefaht im September angemeldet. Wahrscheinlich ist mir der Akku für den Urlaub zu klein obwohl der Kofferraum (Raum für die ReiseKOFFER) sehr groß ist. Die Probefahrt wäre exakt 24 Jahre nach der Neuwagenabholung von unserem Ibiza tdi. Ganz sicher fahren wir mit diesem zur Probefahrt. Wahrscheinlich wird es später dann doch der Polo auf SSP Basis mit größerem Akku in 2030+. Bis dahin fährt der Ibiza weiter Kreise um die bisherigen langsamen (Fahrzeit für 500km von A nach B) Eautos
David meint
Die Vierlinge laufen jetzt. Der Raval ist schon in Deutschland auf Stückzahlen, jetzt kommen Epiq und ID.Polo. Fehlt dann nur noch der ID.Crozz. Was ist bisher bekannt? Es gibt große interne Vorbestellungen. Die vier sind absolut gefragt. Begleitend gab es schon erste Tests, die extrem niedrige Verbräuche auch bei höheren Geschwindigkeiten zeigten. Wenn selbst die Basisversion 200 km bei 130 km/h auf der Autobahn realisiert, dann reicht so manchem Kunden der kleine Akku für die 3-4 längeren Strecken im Jahr.
Gnade Gott der Konkurrenz! Wobei, gibt ja gar keine. Renaults R5 ist ein richtiger Stromverschwender. Stellantis hat nur alte Ware. Die Koreaner haben den hässlichen Inster, der eher mittelmäßig ist. Die Japaner und Tesla haben gar nichts. Chinesen sind für Menschen ohne moralischen Kompass. Davon gibt’s auch gar nicht so viele Neuwagenkäufer.
Ben meint
Woher kennst du die Bestelleingänge ?
Meine Kollegen aus Zwickau waren in Pamplona um beim Serienanlauf zu helfen, laut den Kollegen sind die Bestelleingänge, positiv gesprochen , vorhanden.
Egon_meier meint
Der kleine Akku wird spannend:
Er bringt mit LiFePo zwar geringe Ladeleistung und geringere Reichweite aber sehr hohe Lebensdauer und die Möglichkeit, ohne große Risiken öfter auf 100% zu laden. Das macht ihn für sehr viele Anwendungen sehr interessant.
Ich bin gespannt, wie sich die Marktanteile im Kleinwagensegment mittel- und langfristig neu sortieren, wenn der VW-Konzern über seine Marken die id.Polo-Familie in den Markt bringt.
BEV meint
ist schon nicht lechte, aber ich persönlich finde das Auto für das gebotene immernoch zu teuer
da hätte ich eher auf einen günstigeren ID.3 gehofft, da der einfach mehr Platz bietet, trotzdem nicht so groß ist und relativ solide Technik … außerdem treibt er die Hinterräder an, was mir sympathischer ist
M. meint
Moment.
Einen ID.3, der kleiner ist als der heutige, dafür mehr Platz bietet?
Verstehe ich das richtig?
solide Technik? Also „solidere“, oder? Was heißt das genau?
Und den dann billiger?
Ok, zeig mal her, was du im Hinterkopf hattest, als du das aufgeschrieben hast.
Der ID.Polo ist ja (in der jeweiligen Basis) günstiger als der ID.3, hat für die Größe viel Platz, was beim Kofferraum auch klar an der Verbundlenkerhinterachse liegt – die kann man nicht mit Heckantrieb kombinieren. Sorry.
David meint
Es geht ihm ja nur darum, ein Fahrzeug, das offenkundig die Benchmark in seinem Segment ist, irgendwie schlecht zu machen. Fakten und Tests konnte man nicht anführen, da läuft alles bestens. Wenn man am Design kritisiert, macht man sich gar lächerlich. Also musste als Notnagel ein persönliches Lastenheft an den Haaren herbeigezogen werden, das kein Auto – also auch dieses nicht – erfüllt.
M3P_2024 meint
Ähm, ziemlich viel falsch verstanden würd ich meinen.
MK meint
@BEV:
Naja, effektiv 22.000 € Listenpreis vor Prämie, also nach Rabatt sicher unter 20.000 € und dann eventuell noch Bundesprämie, die runter geht, ist doch schon ziemlich gut. Dürfte für die meisten Kunden mit der Prämie bedeutend billiger sein als der in der Basis deutlich schlechtere Verbrenner-Polo ab 20.500 € Liste.