VW ID. Polo: Neue Variante ab 24.995 Euro soll bald starten

VW erweitert das Angebot für den neuen Elektro-Kleinwagen ID. Polo bald um eine neue Ausstattungslinie namens Trend. Ab Mitte Juli 2026 soll diese Variante im deutschen Online-Konfigurator des Herstellers verfügbar sein. Der Einstiegspreis für die Trend-Ausstattung liegt bei 24.995 Euro. Damit sinkt der Preis deutlich gegenüber den bisherigen Modellen, die nicht unter 33.795 Euro erhältlich sind. Zusätzlich kann aktuell eine sogenannte ID. Kaufprämie in Höhe von 3000 Euro abgezogen werden.

Bislang ist im Online-Konfigurator nur die 155-kW-Version (211 PS) mit einer 52-kWh-Batterie in den Linien Life oder Style zu finden. Die für die kommende Trend-Variante vorgesehenen schwächeren Motorisierungen mit 85 und 99 kW (116/135 PS) sind noch nicht gelistet. Die 85-kW-Version wird eine kleinere Batterie erhalten.

Insgesamt plant VW vier verschiedene Motorisierungen für den ID. Polo. Das Spektrum reicht vom 85-kW-Basismodell bis zum 166 kW (226 PS) starken GTI, der voraussichtlich im Herbst 2026 bestellbar sein soll. Die stärkeren Varianten nutzen ein Lithium-Ionen-Akkupack mit 52 kWh Kapazität, während die beiden schwächeren Modelle mit einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 37 kWh ausgestattet werden.

Die Reichweitenangaben nach WLTP belaufen sich für die 155-kW-Version auf bis zu 452 Kilometer. Der GTI soll bis zu 424 Kilometer pro Ladung schaffen.

Die Ausstattungslinie Trend umfasst nach Informationen des Portals Golem haptische Tasten, eine klare Bedienlogik und einen hochwertigen Innenraum. Zur technischen Ausstattung gehören ein 10,2 Zoll großes Fahrer-Display, ein 12,9 Zoll großer Infotainment-Bildschirm sowie zwei USB-C-Anschlüsse mit bis zu 60 Watt Ladeleistung und die Klimaanlage Climatronic.

Die Linie Life umfasst unter anderem einen Abstandstempomat, eine Totwinkel-Warnung sowie 17-Zoll-Stahlräder. Die Ausstattung Style bietet darüber hinaus Matrix-LED-Scheinwerfer, eine Ambientebeleuchtung und eine berührungslose Türöffnung.