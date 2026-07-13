Ford Pro elektrifiziert Nutzfahrzeugflotte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Ford Pro unterstützt die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bei der Elektrifizierung ihrer Nutzfahrzeugflotte und liefert aus mehreren Auftragsvergaben insgesamt 131 vollelektrische Transporter an Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen.

„Die BVG wird die neuen Ford E-Transit-Modelle vor allem für Wartungs-, Service- und Transporteinsätze im urbanen Raum Berlins nutzen“, erklärt der Hersteller. „Also dort, wo kurze Distanzen, häufige Stopps und flexible Einsatzplanung den Alltag bestimmen. Dafür wurden die E-Transit für die BVG speziell auf die unterschiedlichen Anforderungen im ÖPNV-Umfeld konfiguriert. Bis Ende 2026 werden alle Ford Pro Elektro-Transporter für die BVG im Einsatz sein.“

Die neue BVG-Flotte besteht aus 49 E-Transit Custom sowie 82 E-Transit-Modellen. Dabei leisten die E-Transit Custom 100 kW (136 PS) und bieten eine nutzbare Batteriekapazität von 64 kWh sowie eine Reichweite von bis zu 331 Kilometern. Im urbanen Umfeld soll Europas meistverkaufter Elektro-Transporter bis zu 443 Kilometer mit einer Ladung schaffen.

Die 82 E-Transit-Modelle aus der Zweitonnen-Klasse bieten 135 kW (183 PS) Leistung und eine Batteriekapazität von 68 kWh. Damit erreichen die großen E-Transporter eine kombinierte Reichweite von bis zu 317 Kilometern beziehungsweise bis zu 403 Kilometern im Stadtverkehr. Mit bis zu 15,1 Kubikmetern Ladevolumen sind sie auf Transport- und Materiallogistik innerhalb des BVG-Betriebs ausgelegt.