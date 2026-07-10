Kia EV4 GT mit 215 kW (292 PS) ab 57.840 Euro bestellbar

Der Kia EV4 ist nun als 215 kW/292 PS starke GT-Version bestellbar. Der 4,45 Meter lange Kompaktwagen aus europäischer Produktion verfügt über Allradantrieb, eine spezielle Fahrwerksabstimmung und eine elektronische Dämpferkontrolle. Aus dem Stand beschleunigt er in 5,6 Sekunden auf 100 km/h. Die Reichweite beträgt bis zu 505 Kilometer nach WLTP-Norm.

Die beiden Motoren leisten vorn 145 kW/197 PS und hinten 70 kW/95 PS. Das maximale Drehmoment liegt bei 468 Nm. Ein spezieller GT-Fahrmodus passt Kraftübertragung, Lenkungsrückmeldung, Federung und Cockpit-Anzeigen an. Das virtuelle Schaltgetriebe simuliert Gangwechsel haptisch und optisch, während das künstlich erzeugte Motorgeräusch auf Tempo- und Lastwechsel reagiert.

Die Fahrwerksabstimmung erhöht die Kurvenstabilität, während die elektronische Dämpferkontrolle die Dämpfung kontinuierlich anpasst. Das „Road Preview“-System kann unter anderem Schlaglöcher erkennen. Zu den äußeren Merkmalen gehören 20-Zoll-Leichtmetallräder, neonfarbene Bremssättel mit GT-Schriftzug sowie eine vertikale Rippenstruktur an Front- und Heckschürze. Eine Zweifarblackierung mit schwarzem Dach und die Karosseriefarbe Blue Flame Metallic gehören zur Serienausstattung.

Die 81,4-kWh-Batterie lässt sich an einer entsprechend leistungsfähigen Gleichstromstation (DC) in 31 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Mit dem optionalen 22-kW-Bordladegerät dauert eine Wechselstromladung (AC) von 10 auf 100 Prozent 3:55 Stunden, bei 11 kW sind es 7:15 Stunden. Zur Alltagstauglichkeit tragen die V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) mit 230-Volt-Steckdose und eine gebremste Anhängelast von 1,5 Tonnen bei.

Der Innenraum bietet fünf Personen Platz, der Gepäckraum fasst 359 Liter und besitzt einen höhenverstellbaren Boden sowie Gepäcknetzösen. Zur Serienausstattung gehören elektrisch einstellbare und belüftete „Premium Relaxation“-Sportsitze, Veloursledernachbildung, ein Harman/Kardon-Premium-Soundsystem und sequenzielle Ambientebeleuchtung. Hinzu kommen unter anderem Head-up-Display, elektrische Heckklappe, Wärmepumpe, V2X-Hardware-Vorbereitung und zwei induktive Ladeplätze für Smartphones.

Das Panoramadisplay umfasst ein digitales Kombiinstrument und ein Navigationssystem mit jeweils 12,3 Zoll. Das Infotainmentsystem bietet Kia Connect, einen KI-basierten Sprachassistenten, Kia In-Car-Payment sowie Musik- und Videostreaming. Android Auto und Apple CarPlay funktionieren kabellos. Softwareaktualisierungen sind per Over-the-Air-Update erhältlich, während zahlreiche Assistenzsysteme serienmäßig an Bord sind.

Der Grundpreis des EV4 GT beträgt 57.840 Euro einschließlich siebenjähriger Herstellergarantie und achtjähriger Akkugarantie oder 160.000 Kilometern. Regulär geht es bei der Modellreihe bei 37.950 Euro los. Die Auslieferung der neuen Topversion soll noch in diesem Monat beginnen.