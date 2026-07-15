Agora-Verkehrswende-Direktor Christian Hochfeld über die Zukunft der Elektromobilität

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der bekannten Denkfabrik Agora Verkehrswende zieht Direktor Christian Hochfeld in einem Podcast von Electrive eine Bilanz zur aktuellen Lage der Mobilitätswende. Er bezeichnet die bisherige Entwicklung als Optimierung des Suboptimalen, da bestehende falsche Anreize im System durch zusätzliche Instrumente lediglich überlagert, aber nicht beseitigt würden.
Trotz Verunsicherung durch neue Debatten über Verbrennungsmotoren und den Druck auf die Autoindustrie sowie den Aufstieg Chinas sieht Hochfeld die Verkehrswende nicht gescheitert. Er betont, dass es nun darum gehe, die Mobilität der Zukunft sowie den Industriestandort Deutschland und Europa zu sichern.
Im Bereich der Elektromobilität erwartet der Branchenkenner einen Wendepunkt, an dem künftig weniger die Politik als vielmehr der Markt den Hochlauf vorantreiben wird. Die Richtung des Straßenverkehrs sei weitgehend batterieelektrisch festgelegt. Der Experte warnt davor, den Übergang zu verzögern, und vergleicht das Zögern mit einem Sprung von einem Zehn-Meter-Turm, der bei längerer Wartezeit schwieriger werde. Für neue Kundengruppen müssten neben dem Klimaschutz auch Aspekte wie Kosten, Alltagstauglichkeit, Bequemlichkeit und Unabhängigkeit in den Fokus rücken.
Auf kommunaler Ebene sieht Hochfeld Veränderungen in Städten und Gemeinden als pragmatische Aufgabe für lebenswertere Orte und gleichberechtigte Verkehrsträger, etwa durch mehr Spielräume für Radverkehr, ÖPNV und Tempo 30. „Die autogerechte Stadt habe ihren Alleinvertretungsanspruch verloren, auch wenn der Umbau insbesondere in Deutschland viel Zeit brauche“, so der Agora-Direktor.
Hinsichtlich des Schwerlastverkehrs identifiziert Hochfeld den schnellen Aufbau von Depot- und Autobahn-Ladeinfrastruktur als entscheidenden Flaschenhals. Im Umgang mit China plädiert er für einen strategischen, kooperativen Ansatz, etwa durch Gemeinschaftsunternehmen, statt auf Abschottung zu setzen.
Als zentrale politische Aufgabe bezeichnet Hochfeld die Finanzierung des Verkehrs. Er fordert einen Systemwechsel weg von der Optimierung bestehender Mängel hin zu einer nutzungsabhängigen Finanzierung sowie den Ausbau von Schiene, Infrastrukturplanung und öffentlichem Verkehr.
Kommentare
Htr35 meint
Jawohl das schreibe ich schon 10 Jahre ein Auto mit einem 80er Akku passt.
Nur darf sowas keine 40k kosten.
Mit dem Verbrenner wird enorm viel Geld verdient nur deshalb gibt es diese noch. Beim Eauto verdienen aber die Chinesen.
Rene meint
Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen der Agora Verkehrswende – natürlich auch der gesamten Agora Energiewende – das war gute und wichtige Arbeit!
South meint
Kann man nur beipflichten. Das theoretische rumgeeiere um die letzten Verbrenner bringt der Branche überhaupt nix. Ein eAuto mit mit 800V Technik ist kein Hexenwerk und 700WLTP auch nicht, vermutlich wird den allermeisten sogar ein 80er Accu reichen. Alles eine Frage der Zeit, bis es das auch in der Breite in die Kompaktklasse schafft. Mit der Spezifikation ist der Markt zu einem übergroßen Teil abgedeckt und die Sache endgültig durch.
Ein Abschottung mit Subventionen, Zöllen etc. würde weder der Branchen, noch den Kunden, noch dem Staat was bringen. Das wäre nur teuer und würde das Problem nur verschieben…
Wie er richtig schreibt. fördert die Infrastruktur und versenkt nicht mehr Geld beim Hersteller, der dann nur notwendige Reformen noch weiter aufschiebt….
Es geht um Verantwortung. Wer als Firma seine Hausaufgaben nicht macht, muss seine Anteileigner zu Kasse beten und nicht die Allgemeinheit….