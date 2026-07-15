Agora-Verkehrswende-Direktor Christian Hochfeld über die Zukunft der Elektromobilität

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der bekannten Denkfabrik Agora Verkehrswende zieht Direktor Christian Hochfeld in einem Podcast von Electrive eine Bilanz zur aktuellen Lage der Mobilitätswende. Er bezeichnet die bisherige Entwicklung als Optimierung des Suboptimalen, da bestehende falsche Anreize im System durch zusätzliche Instrumente lediglich überlagert, aber nicht beseitigt würden.

Trotz Verunsicherung durch neue Debatten über Verbrennungsmotoren und den Druck auf die Autoindustrie sowie den Aufstieg Chinas sieht Hochfeld die Verkehrswende nicht gescheitert. Er betont, dass es nun darum gehe, die Mobilität der Zukunft sowie den Industriestandort Deutschland und Europa zu sichern.

Im Bereich der Elektromobilität erwartet der Branchenkenner einen Wendepunkt, an dem künftig weniger die Politik als vielmehr der Markt den Hochlauf vorantreiben wird. Die Richtung des Straßenverkehrs sei weitgehend batterieelektrisch festgelegt. Der Experte warnt davor, den Übergang zu verzögern, und vergleicht das Zögern mit einem Sprung von einem Zehn-Meter-Turm, der bei längerer Wartezeit schwieriger werde. Für neue Kundengruppen müssten neben dem Klimaschutz auch Aspekte wie Kosten, Alltagstauglichkeit, Bequemlichkeit und Unabhängigkeit in den Fokus rücken.

Auf kommunaler Ebene sieht Hochfeld Veränderungen in Städten und Gemeinden als pragmatische Aufgabe für lebenswertere Orte und gleichberechtigte Verkehrsträger, etwa durch mehr Spielräume für Radverkehr, ÖPNV und Tempo 30. „Die autogerechte Stadt habe ihren Alleinvertretungsanspruch verloren, auch wenn der Umbau insbesondere in Deutschland viel Zeit brauche“, so der Agora-Direktor.

Hinsichtlich des Schwerlastverkehrs identifiziert Hochfeld den schnellen Aufbau von Depot- und Autobahn-Ladeinfrastruktur als entscheidenden Flaschenhals. Im Umgang mit China plädiert er für einen strategischen, kooperativen Ansatz, etwa durch Gemeinschaftsunternehmen, statt auf Abschottung zu setzen.

Als zentrale politische Aufgabe bezeichnet Hochfeld die Finanzierung des Verkehrs. Er fordert einen Systemwechsel weg von der Optimierung bestehender Mängel hin zu einer nutzungsabhängigen Finanzierung sowie den Ausbau von Schiene, Infrastrukturplanung und öffentlichem Verkehr.