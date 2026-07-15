VW ID. Cross: Kleines Elektro-SUV startet mit bis zu 427 Kilometern Reichweite

VW stellt den ID. Cross vor, ein rund 4,2 Meter langes Elektro-SUV. Die Antriebe leisten 85 kW/116 PS, 99 kW/135 PS oder 155 kW/211 PS. Von 0 auf 100 km/h geht es in bis zu 7,4 Sekunden und stets weiter bis Tempo 160. Die Batterien speichern 37 kWh mit Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP) oder 52 kWh mit Nickel-Mangan-Kobalt-Inhalt (NMC), jeweils netto. Die maximale WLTP-Reichweite beträgt 427 Kilometer. Beim Verbrauch geht es offiziell los bei 16,9-14,3 kWh/100 km.
Der ID. Cross ist 4153 Millimeter lang, 1794 Millimeter breit und 1581 Millimeter hoch, der Radstand beträgt 2601 Millimeter. Der Innenraum bietet Platz für fünf Passagiere und 475 Liter Stauraum, 20 Liter mehr als beim Verbrenner-Pendant T-Cross. Dies gelingt vor allem auch mithilfe eines zusätzlichen Bereichs unter dem variablen Ladeboden, der Platz für bis zu zwei Getränkekisten bietet. Hinzu kommt ein 25 Liter großer „Frunk“ unter der Fronthaube.
Das Design folgt der Volkswagen-Formensprache „Pure Positive“ und wird unter anderem durch das langgestreckte „Flying Roof“, die C-Säule sowie Lichtsignaturen an Front und Heck geprägt. Optional sind LED-Matrix-Scheinwerfer, 3D-LED-Rückleuchten, beleuchtete Querspangen und illuminierte VW-Logos erhältlich. Im Innenraum gehören stoffbezogene Flächen, veredelte Bedienelemente und haptisch ausgeführte Tasten, Regler, Griffe und Oberflächen zum Konzept.
Das „Digital Cockpit Pro“ misst 10,25 Zoll, das zentrale Touchdisplay des Infotainmentsystems 12,9 Zoll. Über eine „Retro-Anzeige“ lassen sich Instrumente im Stil des Golf I darstellen, wobei der rechte Rundanzeiger die Energieabgabe oder Energieaufnahme des Elektroantriebs zeigt. Auch moderne Funktionen wie die Verkehrszeichenerkennung werden in dieses Layout integriert.
Der ID. Cross nutzt die Weiterentwicklung des Modularen E-Antriebsbaukastens MEB, den MEB+, und einen elektrischen Frontantrieb. Beide Batterieoptionen können mit 11 kW Wechselstrom (AC) geladen werden. Das 37-kWh-Akkupack erreicht an einer Gleichstrom-Schnellladesäule (DC) mit bis zu 90 kW in etwa 23 Minuten einen Ladestand von 10 auf 80 Prozent. Der 52-kWh-Speicher benötigt mit bis zu 105 kW rund 24 Minuten.
Serienmäßig verfügt das Modell über mehrere Assistenzsysteme, optional wird der „Connected Travel Assist“ angeboten. Das System nutzt Online-Daten, erkennt rote Ampeln und kann das Elektroauto innerhalb seiner Systemgrenzen bis zum Stillstand abbremsen. Ergänzend sind „One-Pedal“-Driving, die 360-Grad-Ansicht „Area View“ und ein Park Assist Pro für automatisierte Ein- und Ausparkmanöver erhältlich.
Das Fahrwerk wurde auf den elektrischen Frontantrieb abgestimmt und soll Fahrkomfort, Fahrstabilität und Langstreckentauglichkeit verbinden. Für die Variante mit 155 kW wird optional ein adaptives DCC-Fahrwerk angeboten, das die Dämpfung fortlaufend an Fahrbahn und Fahrsituation anpasst. Für Langstreckenkomfort sowie zur Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen kommen „hochwertige“ Dämpfer und weitere Fahrwerksmaßnahmen zum Einsatz.
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Die Grundausstattung „Trend“ erhält serienmäßig eine DC-Schnellladefunktion mit 90 kW. „Life“ umfasst unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallräder, Zweizonen-Klimaautomatik, automatische Distanzregelung, Rückfahrkamera und Kreuzungsassistent. „Style“ ergänzt unter anderem LED-Matrix-Scheinwerfer, 3D-LED-Rückleuchten, Sitz- und Lenkradheizung sowie „Keyless Access“.
Zu den Sonderausstattungen gehören ein Harman-Kardon-Soundsystem mit 425 Watt, zehn Lautsprechern und Subwoofer sowie elektrisch einstellbare Vordersitze mit pneumatischer Massagefunktion. Drei Massageprogramme stehen zur Verfügung, der Fahrersitz besitzt außerdem eine Memory-Funktion. Ein 74 mal 90 Zentimeter großes Panoramadach kann mit einem elektrischen Sonnenschutzrollo verdunkelt werden.
Die serienmäßige Funktion „Vehicle-to-load“ liefert bis zu 3,6 kW zum Laden externer Geräte. Mit der 52-kWh-Batterie darf der ID. Cross Anhänger mit einem Gesamtgewicht von bis zu 1200 Kilogramm ziehen. Zum Vorverkaufsstart sind die Linien „Life“ und „Style“ mit 155 kW und 52-kWh-Batterie ab 36.525 Euro bestellbar. Die Version „Trend“ mit 85 kW und 37-kWh-Batterie soll „zeitnah“ ab 27.995 Euro folgen.
Kommentare
hu.ms meint
Unnötige doppelentwicklung: ID.Cross und skoda epiq.
Mark Müller meint
Ich denke auch, dass der das Zeug zum Bestseller hat – zusammen mit seinem Zwilling, dem Skoda Epiq. Er deckt irgendwie das Zentrum aller Anforderungsprofile ab. Sowohl für die Kleinfamilie, wie auch für das gestandene Ehepaar.
Ich finde es sehr interessant, dass nun dieses für Europa sehr wichtige Segment der Sub-Compact-SUV zunehmend besetzt ist. Gegen unten mit Kia EV2 und Citroën ë-C3, in der MItte mit dem Renault R4 und eben diesen Zwillingen und gegen oben mit dem Toyota Urban Cruiser und seinem Zwilling Suzuki E-Vitara. Und alle nicht über 180 cm breit, was in den Bergen und in Südeuropa sehr wichtig ist und bis vor Kurzem fehlte.
Jetzt kann die Elektrifizierung des Privatverkers wirklich in die Breite gehen.
mipu meint
Ach komm @South, dieser niedliche kleine Knubbel da auf der Mittelkonsole, irgendwie kann eh einem leid tun, so einsam und verlassen 😂 Und das Lenkrad erst, hat das nicht letztens grad noch den Blackberry-Gedächtnispreis für zeitloses Tastendesign bekommen 🤫
EVrules meint
Uff, was ist denn hier in der Front passiert? Das sieht ja zerstückelt und zerschnitten aus – da scheint Skoda mit dem Epiq einen bessern Job gemacht zu haben – auch keine Schönheit in der Front per se aber deutlich besser, als der ID.Cross.
Justin Case meint
Das Navi kostet Aufpreis.
In einem BEV. Also in der Grundausstattung ohne Ladeplanung auf Fernfahrten und die dazu passende Batteriekondititionierung.
Unvorstellbar.
Thomas Claus meint
Welches Modell bekommt man denn da für 18k?
MrBlueEyes meint
Neben den ca. 10.000€ Aufpreis zu anderen asiatischen Marken, ist meines Erachtens der größte Verkaufsnachteil der Deutschen die mickrige Garantie von 2 Jahren
KIA hat 7… BYD hat 6… MG hat auch 7 …und Toyota irgendwie „unendlich“ (15 Jahre) bei entsprechendem Service…
Und VW ist bei mir eh durch… in 2,5 Jahren 1 Fahrersitz getauscht, weil Sitzmassage sofort kaputt… dann insgesamt 3(!) Mal die vorderen Parksensoren ersetzen lassen müssen, einhergehend mit tagelangem nervigen Gebimmel der Fehlermeldungen…
Und jetzt der Hammer: Ich habe die Kiste noch 3 Monate, und jetzt ist auch noch der Turbo hopps gegangen… unfassbar… mit VW bin ich echt durch… nie wieder… wäre das kein Dienstwagen, sondern privat, ich wäre schon vor Frust implodiert…
MrBlueEyes meint
P.S.: Kaputtes Lenkrad (Kapazitive Fummelerkennung) war auch noch dabei… hatte ich vergessen…
David meint
Kannst du mir bitte erklären, bei welcher asiatischen Marke ein vollwertiges Elektrofahrzeug für 17.900 € Liste zu erwerben ist? Denn der ID.Cross kostet 27.900 €. Liste. Und wie du sicher weißt, macht VW gute Angebote. Da wird es sicher beim Leasing und beim APL oder Carwow schon die passenden Preise geben.
Thomas Claus meint
Den Asiaten für knapp 18k möchte ich dann aber schon genannt bekommen.
David meint
Da isser! Der Bestseller! VW hat ihn: Glasdach mit Sonnenschutzrollo, CarPlay, Birdview, Instrumente, Hebel und Tasten.
Fred Feuerstein meint
Der Bestseller mit dem riesigen Bestellvorlauf…Lächerliche 54.000 Fahrzeuge wurden vorbestellt. Das wird Volkswaagen richtig voran bringen auf dem Weg zur Million BEV…
David meint
54.000 ist mehr als Tesla in Deutschland im ganzen Jahr verkauft mit allen Modellen zusammen.
M. meint
Das sind 54.000 mehr Kompakt-SUV wie bei Tesla, und die Basismodelle konnten bisher noch gar nicht bestellt werden.
Und es sind 54.000 mehr als Kommentatoren wie du hier glaubten, weil viel zu teuer. Kauft doch keiner. Niemand. Kein einziger Mensch.
wosis meint
>Lächerliche 54.000 Fahrzeuge wurden vorbestellt.
Quelle? Fake News? Ich dachte das Fahrzeug kann ab heute vorbestellt werden, wie soll es dann 54.000 Vorbestellungen geben?
wosis meint
8 kWh mehr Akku und es wäre perfekt
Paule meint
Jetzt aber wirklich gnaaaadenloses Ausrollen. Ganz bestimmt! Mit Hebeln und Tasten. Endlich gibt es sowas. 37 kWh, 116 PS – jetzt werden nicht nur Umsatz, Stückzahlen, Marge, Standorte und Mitarbeiter nach unten skaliert. Bravo! Weiter so!
South meint
Alter, Spassbremse, ich wollte gerade das gleiche schreiben, aber bei mir wäre es als Ironie gekennzeichnet worden.
Deshalb. Der Heilsbringer von VW ist angekommen. Glasdach mit Sonnenschutzrollo, Car Play, Birdview und NEU (also eine Sensation, Trommelwirbel) mit Hebel und Tasten… das ist genau das was man für einen Kleinwagen von einem Volumenhersteller wie VW erwartet und das wird für Volumen sorgen. David nennt es gleich einen Bestseller (wobei müsste man das Auto nicht vorher verkaufen um als Bestseller gelten zu können?). Ah geh. Denken und lesen….. das macht bestimmt kein Kunde der sich von den Preis ein supergute 37kWh Accu kauft. Wir langweilen den Kunden nicht mit guter Ladeleistung und Accu und sinnvollen Ausstattungen, dafür gibts wieder nen Verkäufer und Buch an Sonderausstattungen… bei VW weiß man halt, was der Kunde will … ( bei mir aber Ironie Off ;-) )….
MK meint
@South:
Wo ich Ihnen recht gebe: Ein Bestseller ist ein Auto, dass in der Zulassungsstatistik weit oben steht und kein Fahrzeug, von dem ein Fan vermutet, dass es in der Zukunft das Potential dazu haben könnte.
Was man sagen muss: Der T-Cross startet auch bei über 25.000 €. Und dann habe ich nicht nur deutlich weniger Ausstattung und entsprechend einen noch längeren Katalog mit aufpreispflichtigen Teilen, sondern auch grade mal einen 1l-Benziner mit 5 Gang Schaltgetriebe (wenn ich nicht manuell schalten will, werden schon über 31.000 € ohne Extras fällig…und dann habe ich immer noch einen 1,0 Liter Benziner). Auch das halte ich für wirklich absurd und trotzdem verkauft sich das Ding super.
hu.ms meint
Behörden wollen z.b. einen ganz einfachen für keine 100km pro tag.
Als zweitwagen reicht auch der kleine akku – dann aber eher als „Life“ mit etwas ausstattung.
Und dann sind da noch die vielen 1- und 2-pers. HH, die dann als erstauto den grösseren akku nehmen und einfach hinten immer umgeklappt lassen im mehr zu transportieren.
Und als rentner auch zeit für 1 mal mehr laden auf der 800km urlaubsfahrt haben.
Ziemliches marktpotential, dessen realisierung die zulassingszahlen in 2027 zeigen werden.