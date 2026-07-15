VW ID. Cross: Kleines Elektro-SUV startet mit bis zu 427 Kilometern Reichweite

VW stellt den ID. Cross vor, ein rund 4,2 Meter langes Elektro-SUV. Die Antriebe leisten 85 kW/116 PS, 99 kW/135 PS oder 155 kW/211 PS. Von 0 auf 100 km/h geht es in bis zu 7,4 Sekunden und stets weiter bis Tempo 160. Die Batterien speichern 37 kWh mit Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP) oder 52 kWh mit Nickel-Mangan-Kobalt-Inhalt (NMC), jeweils netto. Die maximale WLTP-Reichweite beträgt 427 Kilometer. Beim Verbrauch geht es offiziell los bei 16,9-14,3 kWh/100 km.

Der ID. Cross ist 4153 Millimeter lang, 1794 Millimeter breit und 1581 Millimeter hoch, der Radstand beträgt 2601 Millimeter. Der Innenraum bietet Platz für fünf Passagiere und 475 Liter Stauraum, 20 Liter mehr als beim Verbrenner-Pendant T-Cross. Dies gelingt vor allem auch mithilfe eines zusätzlichen Bereichs unter dem variablen Ladeboden, der Platz für bis zu zwei Getränkekisten bietet. Hinzu kommt ein 25 Liter großer „Frunk“ unter der Fronthaube.

Das Design folgt der Volkswagen-Formensprache „Pure Positive“ und wird unter anderem durch das langgestreckte „Flying Roof“, die C-Säule sowie Lichtsignaturen an Front und Heck geprägt. Optional sind LED-Matrix-Scheinwerfer, 3D-LED-Rückleuchten, beleuchtete Querspangen und illuminierte VW-Logos erhältlich. Im Innenraum gehören stoffbezogene Flächen, veredelte Bedienelemente und haptisch ausgeführte Tasten, Regler, Griffe und Oberflächen zum Konzept.

Das „Digital Cockpit Pro“ misst 10,25 Zoll, das zentrale Touchdisplay des Infotainmentsystems 12,9 Zoll. Über eine „Retro-Anzeige“ lassen sich Instrumente im Stil des Golf I darstellen, wobei der rechte Rundanzeiger die Energieabgabe oder Energieaufnahme des Elektroantriebs zeigt. Auch moderne Funktionen wie die Verkehrszeichenerkennung werden in dieses Layout integriert.

Der ID. Cross nutzt die Weiterentwicklung des Modularen E-Antriebsbaukastens MEB, den MEB+, und einen elektrischen Frontantrieb. Beide Batterieoptionen können mit 11 kW Wechselstrom (AC) geladen werden. Das 37-kWh-Akkupack erreicht an einer Gleichstrom-Schnellladesäule (DC) mit bis zu 90 kW in etwa 23 Minuten einen Ladestand von 10 auf 80 Prozent. Der 52-kWh-Speicher benötigt mit bis zu 105 kW rund 24 Minuten.

Serienmäßig verfügt das Modell über mehrere Assistenzsysteme, optional wird der „Connected Travel Assist“ angeboten. Das System nutzt Online-Daten, erkennt rote Ampeln und kann das Elektroauto innerhalb seiner Systemgrenzen bis zum Stillstand abbremsen. Ergänzend sind „One-Pedal“-Driving, die 360-Grad-Ansicht „Area View“ und ein Park Assist Pro für automatisierte Ein- und Ausparkmanöver erhältlich.

Das Fahrwerk wurde auf den elektrischen Frontantrieb abgestimmt und soll Fahrkomfort, Fahrstabilität und Langstreckentauglichkeit verbinden. Für die Variante mit 155 kW wird optional ein adaptives DCC-Fahrwerk angeboten, das die Dämpfung fortlaufend an Fahrbahn und Fahrsituation anpasst. Für Langstreckenkomfort sowie zur Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen kommen „hochwertige“ Dämpfer und weitere Fahrwerksmaßnahmen zum Einsatz.

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Die Grundausstattung „Trend“ erhält serienmäßig eine DC-Schnellladefunktion mit 90 kW. „Life“ umfasst unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallräder, Zweizonen-Klimaautomatik, automatische Distanzregelung, Rückfahrkamera und Kreuzungsassistent. „Style“ ergänzt unter anderem LED-Matrix-Scheinwerfer, 3D-LED-Rückleuchten, Sitz- und Lenkradheizung sowie „Keyless Access“.

Zu den Sonderausstattungen gehören ein Harman-Kardon-Soundsystem mit 425 Watt, zehn Lautsprechern und Subwoofer sowie elektrisch einstellbare Vordersitze mit pneumatischer Massagefunktion. Drei Massageprogramme stehen zur Verfügung, der Fahrersitz besitzt außerdem eine Memory-Funktion. Ein 74 mal 90 Zentimeter großes Panoramadach kann mit einem elektrischen Sonnenschutzrollo verdunkelt werden.

Die serienmäßige Funktion „Vehicle-to-load“ liefert bis zu 3,6 kW zum Laden externer Geräte. Mit der 52-kWh-Batterie darf der ID. Cross Anhänger mit einem Gesamtgewicht von bis zu 1200 Kilogramm ziehen. Zum Vorverkaufsstart sind die Linien „Life“ und „Style“ mit 155 kW und 52-kWh-Batterie ab 36.525 Euro bestellbar. Die Version „Trend“ mit 85 kW und 37-kWh-Batterie soll „zeitnah“ ab 27.995 Euro folgen.