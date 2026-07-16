Pkw-Neuzulassungen in den ersten 6 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten sechs Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.

Der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von 1.484.393 Pkw erreichte mit 966.085 Neuwagen insgesamt 65,1 Prozent. Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau des Vorjahres nach Ablauf des ersten Halbjahres 2026 somit um 21,7 Prozent.

Von den insgesamt neu zugelassenen Fahrzeugen waren 531.808 mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet, was einem Anteil von 35,8 Prozent entsprach. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Neuzulassungen mit dieser Antriebsart damit um 37,2 Prozent.

368.006 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen. Das entsprach einem Anteil von 24,8 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Plus von 48,0 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.