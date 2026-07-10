VW Group liefert 438.500 Elektroautos im ersten Halbjahr 2026 aus (-6 %)

Die Volkswagen Group lieferte im ersten Halbjahr weltweit 4,13 Millionen Fahrzeuge aus. Das waren sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum mit 4,41 Millionen Fahrzeugen. Außerhalb Chinas stiegen die Auslieferungen insgesamt um rund zwei Prozent.

In Europa erhöhten sich die Auslieferungen um 3,5 Prozent auf 2,041 Millionen Fahrzeuge. Westeuropa verzeichnete ein Plus von 2,9 Prozent, Zentral- und Osteuropa legten um 7,2 Prozent zu. In Deutschland wurden 2,7 Prozent mehr Fahrzeuge an Kunden übergeben.

In Südamerika stiegen die Auslieferungen um 8,3 Prozent auf 327.200 Fahrzeuge. Brasilien erreichte einen Zuwachs von 17,1 Prozent. In Nordamerika gingen die Auslieferungen dagegen um 3,1 Prozent auf 447.500 Fahrzeuge zurück, nachdem sie im zweiten Quartal um 7,7 Prozent gestiegen waren.

Im US-Markt sanken die Auslieferungen im ersten Halbjahr um 7,4 Prozent. Für das Umfeld werden die Zollsituation und eine veränderte Regulatorik genannt. In der Region Asien-Pazifik gingen die Auslieferungen um 24 Prozent auf 1.118.300 Fahrzeuge zurück, in China betrug das Minus 25,9 Prozent.

Die weltweiten Auslieferungen rein batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) sanken um 6 Prozent auf 438.500 Einheiten im Vergleich mit dem Vorjahr. In Europa stiegen die BEV-Auslieferungen dagegen um 8 Prozent, während sich ihr Anteil in Westeuropa von 20 auf 21 Prozent erhöhte. In den USA gingen die Elektroauto-Auslieferungen einschließlich der Auswirkungen erhöhter Zölle um 69 Prozent zurück.

Der BEV-Auftragsbestand in Europa erhöhte sich gegenüber Ende 2025 um mehr als 50 Prozent. Im zweiten Quartal lagen die europäischen BEV-Auftragseingänge ebenfalls mehr als 50 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Der BEV-Anteil am gesamten Auftragsbestand betrug mehr als 30 Prozent.

Für die neue „Electric Urban Car Family“ mit VW ID. Polo, Škoda Epiq und Cupra Raval gingen mehr als 54.000 Bestellungen ein. „Das liegt deutlich über unseren Erwartungen“, erklärt Marco Schubert, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung für Vertrieb. Über alle Antriebsarten stiegen die Auftragseingänge um vier Prozent und der Auftragsbestand um rund zwölf Prozent gegenüber Ende 2025.

Die weltweiten Auslieferungen von Plug-in-Hybriden und E-Fahrzeugen mit Verbrennermotor als Stromgenerator („Range Extender“) stiegen um rund 27 Prozent auf 246.000 Einheiten. Genannt wird eine steigende Nachfrage nach Plug-in-Hybridantrieben der zweiten Generation und Range-Extender-Antrieben.

Meistverkaufte E-Autos des VW-Konzerns 1. Halbjahr 2026