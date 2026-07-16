„Tesla Bonus“ in Höhe von 2000 Euro und 0 Prozent Zinsen verfügbar

Tesla führt den „Tesla Bonus“ für das Model Y Hinterradantrieb im Sommer 2026 erneut ein. Der Rabatt beträgt 2000 Euro und gilt für alle Neubestellungen, auch wenn die Erwerber von der neuen staatlichen deutschen Förderung ausgeschlossen sind. Je nach Förderanspruch können Kunden durch den Tesla Bonus und die Subvention der Bundesregierung insgesamt bis zu 8000 Euro einsparen.

Die Kriterien der staatlichen Elektroauto-Kaufprämie erfüllen alle hierzulande angebotenen Tesla-Stromer, also die Limousine Model 3 und das SUV-Coupé Model Y. Die Mittelklassewagen sind mit bis zu 6000 Euro förderfähig. Die Bundesförderung können Privatpersonen mit höchstens 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen beantragen. Die Grenze steigt für bis zu zwei Kinder unter 18 Jahren um jeweils 5000 Euro auf maximal 90.000 Euro.

Nach Abzug des Tesla Bonus kostet das Model Y Hinterradantrieb 37.990 Euro, regulär sind es 39.990 Euro. Bei einem vollständigen staatlichen Förderanspruch von 6000 Euro sinkt der Preis mit der Aktion des Herstellers auf 31.990 Euro. Der Tesla Bonus wird unabhängig von der tatsächlich zugesprochenen staatlichen Förderung gewährt.

Für die Finanzierung des Model Y Hinterradantrieb bleibt der Zinssatz bei 0 Prozent. Beim Ballonkredit beträgt der effektive Jahreszins für alle Käufer 0 Prozent, unabhängig vom staatlichen Förderanspruch. Das Angebot gilt laut dem US-Konzern solange der Vorrat reicht und ist im Online-Konfigurator sowie in allen Tesla Stores verfügbar.

Neben dem Model Y Hinterradantrieb bietet Tesla aktuell noch eine weitere Variante mit reinem Heckantrieb sowie zwei Ausführungen mit Allradsystem an. Zu letzteren gehört die Sportversion namens Performance als Topmodell. Produziert wird das Model Y für den hiesigen Markt in Teslas deutscher „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin.