VW ID. Polo jetzt auch mit 37-kWh-Batterie ab 24.995 Euro bestellbar

VW startet den Vorverkauf des neuen ID. Polo mit 37-kWh-Batterie (Netto-Speicherkapazität). Den Einstieg markiert das Modell „Trend“ ab 24.995 Euro. Auch die Ausstattungslinien „Life“ und „Style“ sind mit der 37-kWh-Batterie kombinierbar und ab 29.195 Euro erhältlich. Die Variante mit kleinerer Batterie kommt wenige Wochen nach dem ID. Polo mit der 52-kWh-Batterie auf den Markt.

Die Variante mit der kleineren 37-kWh-Batterie richte sich gezielt an preisbewusste Kunden, so der Hersteller. „Denn die geringeren Anschaffungskosten, eine günstige Versicherungseinstufung und der effiziente Antrieb sorgen für weniger Betriebskosten im Alltag. Dabei müssen Fahrerinnen und Fahrer auf nichts verzichten.“

Der ID. Polo mit 37-kWh-Batterie lässt sich mit bis zu 90 kW an Gleichstrom-Schnellladesäulen (DC) innerhalb von circa 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen. Die Reichweite nach WLTP-Norm wird mit bis zu 334 Kilometern angegeben. Zur Einordnung: Mit der größeren 52-kWh-Batterie sind bis zu 454 Kilometer pro Ladung möglich. Der Frontmotor stellt bei Trend und Life eine Leistung von 85 kW (116 PS) bereit, bei Style sind es 99 kW (135 PS).

Insgesamt plant VW vier verschiedene Motorisierungen für den ID. Polo. Das Spektrum reicht vom 85-kW-Basismodell bis zum 166 kW (226 PS) starken GTI, der voraussichtlich im Herbst 2026 bestellbar sein soll.

Bei der Einstiegsversion Trend gehören neben der serienmäßigen Schnellladefunktion mit 90 kW Assistenzsysteme wie der „Side Assist“ und der Spurhalteassistent (inkl. Emergency Assist) zur Serienausstattung. Ebenfalls stets an Bord: Features wie LED-Scheinwerfer inklusive Fernlichtassistent, das „Digital Cockpit“ mit 10-Zoll-Display, das 13-Zoll-Infotainmentsystem „Innovision“, ein Multifunktionslenkrad aus Kunstleder und eine Klimaautomatik.

Als zweite Ausstattungslinie bietet Volkswagen den ID. Polo Life an. Er verfügt serienmäßig über Assistenzsysteme wie die automatische Distanzregelung (ACC), eine Rückfahrkamera („Rear View“), eine Einparkhilfe (vorn und hinten) und einen Kreuzungsassistenten. Zusätzlich sollen ein automatisch abblendender Innenspiegel und elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Memory-Funktion für mehr Komfort sorgen. Digitale Features wie die Sprachsteuerung, App Connect für Apple CarPlay und Android Auto sowie eine induktive Ladefunktion für das Smartphone sind ebenfalls serienmäßig. Außerdem ist ein variabler Ladenboden für eine komfortablere Nutzung des großen Kofferraumes vorhanden.

Der ID. Polo Style fährt zusätzlich unter anderem mit moderner Lichttechnologie vor, die sich in den „IQ.Light – LED-Matrix-Scheinwerfern“ mit beleuchteter LED-Lichtleiste, 3D-LED-Rückleuchten und illuminiertem VW-Emblem in der Front- und Heckpartie zeigt. Das Interieur prägen Sport-Komfort-Sitze, eine Ambientebeleuchtung und laut VW hochwertige Materialien. Funktionen wie eine Lenkrad- und Sitzheizung sowie eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik gehören ebenfalls zur gehobenen Ausstattung.

„Als zusätzliche Innovation ist eine verbesserte Version des ID. Light an Bord des ID. Polo Style“, wirbt VW. „Es unterstützt im Alltag mit visuellen Hinweisen, zum Beispiel bei Navigationsanweisungen oder zum Ladestatus. Die Lichtleiste setzt sich jetzt erstmalig auch in den vorderen Türen fort und verfügt dadurch über neue Funktionen. So kann das System z.B. vor herannahenden Verkehrsteilnehmern warnen, bevor die Tür geöffnet wird.“

Für den neuen ID. Polo stehen auf Wunsch optionale Ausstattungen zur Verfügung. Dazu gehört ein Harman-Kardon-Soundsystem mit 425 Watt Leistung, zehn Lautsprechern inklusive Center-Speaker sowie einen Subwoofer. Optional erhältlich ist zudem ein großzügiges Panorama-Glasdach. „Ebenfalls außergewöhnlich für dieses Segment sind die elektrisch einstellbaren 12-Wege-Vordersitze mit pneumatischer Massagefunktion“, heißt es. Drei verschiedene Programme sollen für zusätzlichen Reisekomfort sorgen. Der Fahrersitz verfügt darüber hinaus über eine Memory-Funktion, die individuelle Einstellungen speichert.