XPeng L03 als neues Einstiegsmodell ab 35.600 Euro bestellbar

XPeng führt mit dem L03 ein neues Einstiegsmodell in Deutschland ein. Das 4,65 Meter lange SUV-Coupé aus China ist ab sofort im Online-Konfigurator verfügbar und bei teilnehmenden Vertragspartnern bestellbar. Die Preise beginnen bei 35.600 Euro, die ersten Kundenauslieferungen sind für das vierte Quartal dieses Jahres vorgesehen.

Das Modell kombiniert eine zum Heck abfallende Coupé-Dachlinie mit SUV-Elementen und einem Fastback-Heck. Zur äußeren Gestaltung gehören bumerangförmige LED-Scheinwerfer, ein LED-Rückleuchtenband, ausgestellte Radkästen und eine erhöhte Bodenfreiheit. Angeboten werden fünf Lackierungen sowie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen; die Ultra-Version erhält 20-Zoll-Räder und gelb lackierte Bremssättel.

Der L03 basiert auf einer 400-Volt-Architektur und erreicht je nach Variante bis zu 520 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Mit einer Ladeleistung von bis zu 236 kW lässt sich das Akkupaket innerhalb von 18 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden. Der kombinierte Energieverbrauch wird vorbehaltlich der finalen WLTP-Homologation mit 15,3 bis 18,4 kWh je 100 Kilometer angegeben.

Für die vollelektrischen Modelle stehen zwei Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) mit 58,3 und 71,2 kWh Speicherkapazität sowie Hinterrad- und Allradantrieb zur Wahl. Die beiden Versionen mit Hinterradantrieb leisten jeweils 180 kW/245 PS und bieten bis zu 445 oder 520 Kilometer Reichweite. Die zwei Allradvarianten leisten 285 kW/388 PS, erreichen bis zu 440 Kilometer und kosten ab 41.600 beziehungsweise 46.600 Euro.

Ab Herbst soll der L03 außerdem als sogenanntes Range Extender Electric Vehicle zu Preisen ab 38.600 Euro verkauft werden. Die Räder werden dabei ausschließlich elektrisch angetrieben, während ein 1,5-Liter-Benziner als Generator die 37,25-kWh-LFP-Batterie während der Fahrt nachlädt. Mit einer Tank- und Batteriefüllung sind den Angaben zufolge bis zu 1000 Kilometer möglich, davon mehr als 200 Kilometer rein elektrisch.

Alle Antriebsvarianten verfügen über eine Vehicle-to-Load-Funktion zur Stromversorgung externer Verbraucher. Als Optionen werden eine elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung für 990 Euro und eine Black Edition für 1200 Euro angeboten. Die Fahrzeuggarantie gilt sieben Jahre oder 160.000 Kilometer, für die Hochvoltbatterie werden acht Jahre bis maximal 160.000 Kilometer genannt.

Im Innenraum stehen zwei Farbthemen in Hell- und Dunkelgrau zur Wahl. Bei 2,85 Metern Radstand bietet das Fahrzeug einen 367 Liter großen Kofferraum und einen bis zu 89 Liter großen „Frunk“ vorn unter der Haube. Die elektrisch einstellbaren Vordersitze sind beheizt und belüftet, während die Topausstattung zusätzlich eine Massagefunktion umfasst.

Zur Serienausstattung zählen unter anderem ein Panoramadach, Ambientebeleuchtung, eine Wärmepumpe, eine elektrische Heckklappe, eine Zweizonen-Klimaautomatik und ein Luftreinigungssystem. Drei Anzeigen umfassen eine 8,9 Zoll große Instrumentenanzeige, einen zentralen 15,6-Zoll-Touchscreen und ein 26,8-Zoll-Head-up-Display. Sieben Airbags und mehr als 13 unter XPILOT gebündelte Assistenzsysteme ergänzen die Ausstattung.

Das Topmodell L03 AWD Performance Ultra ist ausschließlich mit 285 kW/388 PS starkem Allradantrieb erhältlich. Sein fortschrittlicher KI-Chip soll die Grundlage für den „Next Generation Pilot“ auf Level-2+-Niveau stellen. Zusätzlich verfügt die Variante über ein Soundsystem mit 18 Lautsprechern, aktive Geräuschunterdrückung und einen autonomen Spurwechselassistenten.