BYD bietet zusätzlichen „Sommerbonus“ von bis zu 3000 Euro an

Der chinesische Stromer-Riese BYD bietet bis zum 31. August 2026 einen zusätzlichen „Sommerbonus“ für einen Großteil seines Portfolios. Diese Rabattaktion für Privatkunden ergänzt den „E-Bonus“ der Marke für ausgewählte Modellvarianten um weitere Preisvorteile von 500 bis 3000 Euro.

Der Sommerbonus umfasst außerdem Finanzierungsmöglichkeiten. So ist der neue BYD Dolphin G DM-i, ein auf den europäischen Markt zugeschnittener Plug-in-Hybrid, ab einer monatlichen Rate von 89 Euro erhältlich.

„Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 28.990 Euro bietet der Dolphin G DM-i im Aktionszeitraum einen besonders attraktiven Einstieg“, wirbt der Hersteller. „Unter Berücksichtigung der Boni von BYD und der maximalen staatlichen Förderung ist er bereits ab 15.990 Euro erhältlich. Der Dolphin G DM-i richtet sich an Kunden, die einen erschwinglichen Kleinwagen suchen, welcher die lokal emissionsfreie Mobilität eines reinen Elektrofahrzeugs mit der Langstreckentauglichkeit eines Hybridantriebs vereint. Mit vollgeladener Batterie und gefülltem Tank sind Reichweiten von über 1000 Kilometern problemlos möglich – für entspanntes Reisen ohne häufige Stopps.“

Den Einstieg in das vollelektrische Fahren bildet bei BYD der Dolphin Surf. Der Kleinstwagen ist mit maximaler Förderung zum Preis ab 13.490 Euro erhältlich. Sein größerer Bruder Dolphin startet im Kleinwagensegment bei 21.040 Euro. Das kompakte E-SUV Atto 2 kostet ab 25.990 Euro und das etwas größere SUV Atto 3 Evo ist ab 29.990 Euro verfügbar. Mit einem Vorteil von mehr als 15.000 Euro und einem Angebotspreis von 32.340 Euro soll die mittelgroße Sportlimousine Seal punkten. Das elektrische Modellangebot komplettieren in den oberen Segmenten die SUV Sealion 7 ab 36.040 Euro sowie Tang ab 47.990 Euro.

Bei den Plug-in-Hybriden steht neben dem Dolphin G DM-i der in diesem Jahr eingeführte Atto 2 DM-i zur Wahl. Das kompakte SUV bietet in der Boost-Variante eine WLTP-Gesamtreichweite von 1000 Kilometern und ist im Aktionszeitraum ab 22.990 Euro erhältlich. Der Kombi Seal 6 DM-i Touring ist ab 26.490 Euro erhältlich. Als viertes Modell der „Super-Hybrid“-Familie ergänzt das Mittelklasse-SUV BYD Seal U DM-i ab derzeit 28.990 Euro das BYD-Portfolio.