Nio-CEO beklagt steigende Fahrzeugkosten durch Halbleiterpreise

Die steigenden Preise für Rohstoffe, insbesondere für Halbleiter, belasten die Automobilindustrie zunehmend. Besonders die hohe Nachfrage nach sogenannten DRAM-Chips durch IT-Unternehmen für Künstliche-Intelligenz-Rechenzentren führt zu einer Verknappung des Marktes und treibt die Kosten in die Höhe. Da der Ausbau der Produktionskapazitäten bei Chipherstellern Jahre in Anspruch nimmt, wird mit einer anhaltenden Preisentwicklung gerechnet.

William Li, CEO des chinesischen Elektroautobauers Nio, konkretisierte kürzlich die finanziellen Auswirkungen auf das in Europa als ES8 angebotene Modell, berichtet die Automobilwoche. Die Einkaufspreise für dieses große SUV sind demnach um etwa 20.000 Yuan gestiegen, was rund 2600 Euro entspricht. Um diese Kostensteigerungen vollständig zu decken, müsste der Preis für Speicherchips laut Li grundsätzlich um 30.000 Yuan (fast 3900 Euro) steigen.

Dadurch stehe Nio unter erheblichem Druck, räumte Li ein. Man suche jedoch gemeinsam mit Partnern aus der Lieferkette nach Wegen, einen Teil der Kosten abzusichern und die Preise stabil zu halten. Bezüglich der aktuellen Situation beim ES8 erklärte der CEO: „Kurzfristig liegt dies noch im Rahmen dessen, was wir verkraften können.“ Das Unternehmen verfügt laut Li bei diesem Modell noch über Spielraum bei der Bruttomarge, um einen Teil der Mehrkosten selbst aufzufangen.

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen zeigte sich Li zuversichtlich und verwies auf die Verkaufszahlen im Mai. In 48 chinesischen Städten und Regionen habe Nio mehr Fahrzeuge verkauft als die deutschen Premiummarken BMW, Mercedes-Benz und Audi zusammen. Die internationale Expansion gestaltet sich hingegen schwierig. Daten der China Passenger Car Association (CPCA) zufolge wurden im Juni lediglich 72 Fahrzeuge außerhalb der Volksrepublik verkauft. Diese Zahl umfasst die Kernmarke Nio sowie die neuen Submarken Onvo und Firefly.