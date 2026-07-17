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Neuer Camping-Modus in der MyŠkoda-App für Übernachtungen im E-Auto

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Skoda-Elektroauto-Camping-App

Bild: Skoda

Škoda führt mit Version 8.14 der App MyŠkoda einen Camping-Modus für Elektroautos ein. Die Funktion ermöglicht es, das Fahrzeug während längerer Pausen und für Übernachtungen zu nutzen. Ein Besuch bei einem Servicepartner ist für die Aktivierung nicht erforderlich.

Der Camping-Modus wird durch Antippen eines Symbols in der MyŠkoda-App eingeschaltet. Anschließend aktiviert die Funktion die Klimaanlage und behält die gewählte Innenraumtemperatur bei. Dies gilt auch während der Nacht.

Verfügbar ist die Funktion für die E-Auto-Reihen Epiq, Elroq, Enyaq und Peaq. Dabei spielen die Fahrzeuggeneration und die installierte Softwareversion keine Rolle. Voraussetzung ist, dass Škodas Connect-Dienste aktiv sind.

Zusätzlich muss die Hochvoltbatterie des Elektroautos zu mindestens 30 Prozent geladen sein. Die MyŠkoda-App bietet bereits Funktionen zur Fernsteuerung ausgewählter Fahrzeugfunktionen, zum Lademanagement und zur Routenplanung. Außerdem lässt sich damit der Fahrzeugstatus überwachen.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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