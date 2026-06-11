Volkswagen begründet Sperrung von API-Zugriff

Volkswagen hat kürzlich den externen Zugriff auf eine Programmierschnittstelle (Application Programming Interface, kurz API) geschlossen. Darüber konnten etwa Elektroauto-Nutzer bisher auf den Ladestand ihrer Fahrzeuge zugreifen sowie Ladevorgänge auslösen und steuern. Nun begründete das Unternehmen die Abschaltung.

Die API diente als Verbindung zwischen Softwareprogrammen, wie Lademanagement-Software oder Smart-Home-Steuerungen, um Daten ohne direkten Zugriff auf den Fahrzeugcomputer auszutauschen. Die Änderung wurde bereits Anfang April angekündigt und mit Wirkung zur Kalenderwoche 21, also im Zeitraum vom 18. bis 24. Mai, umgesetzt. Die bisherige „Brand-App-Schnittstelle“ werde für externe Zugriffe geschlossen.

Auf Anfrage des Portals Heise teilte Volkswagen jetzt mit, dass die API ursprünglich nur für die eigene Fahrzeug-App-Infrastruktur entwickelt worden sei. Durch „Reverse Engineering“ hätten sich dann aber Drittanbieter Zugriff verschafft. Das sei dem Unternehmen bekannt gewesen und man habe es zunächst geduldet. Doch die Schnittstelle sei nicht für so hohe Zugriffszahlen konzipiert worden, was zu Fehlern geführt habe.

„Vor dem Hintergrund steigender technischer Anforderungen und einer hohen Auslastung der bisherigen Architektur haben wir den Übergang auf dokumentierte und standardisierte Schnittstellen vollzogen“, so VW gegenüber Heise. Man habe im Vorfeld der API-Schließung Kontakt zu verschiedenen betroffenen Unternehmen aufgenommen und ihnen einen Wechsel zu offiziellen, kostenpflichtigen APIs ermöglicht.

Einige dieser Firmen agierten „ihrerseits als Datenprovider für weitere Dritte, sodass auch kleinere Unternehmen sowohl technisch auf die Umstellung vorbereitet als auch frühzeitig über die Schließung der Schnittstelle informiert wurden“, unterstreicht Volkswagen. Den Angaben nach gehört unter anderem Tibber zu den Partnern, die die neue Schnittstelle nicht kostenlos nutzen. Zu weiteren Partnern, die schon auf die neue API setzen, gehörten Enode, Kraken, Ohme, Tronity und EEVEE. Tibber setzt dabei auf Enode als Partner.