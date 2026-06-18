VW ID. Buzz wird mit Gute-Nacht-Paket zum flexiblen Camper

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) erweitert mit dem neuen „Gute-Nacht-Paket“ die Einsatzmöglichkeiten des ID. Buzz. Der vollelektrische Bulli soll in Verbindung mit der neuesten Softwaregeneration als Begleiter für spontane Camping-Ausflüge und Wochenendtrips nutzbar sein. Das Paket wurde für Gelegenheitscamper entwickelt und wird als Komplettlösung für Übernachtungen im Fahrzeug beschrieben.

Zum Ausstattungsumfang gehören ein Bettgestell, eine passgenaue Klappmatratze mit 2,0 mal 1,2 Metern, ein Verdunklungsset für die Scheiben sowie Tisch, zwei Stühle und Lüftungsgitter für die Seitenscheiben im Fahrerhaus. Damit soll sich der ID. Buzz in kurzer Zeit in einen „komfortablen Tinycamper für zwei Personen“ verwandeln lassen. Das Paket ist für den ID. Buzz in den Pkw-Varianten in beiden Radständen und allen Sitzkonfigurationen erhältlich.

Mit der aktuellen Softwaregeneration hält der neue „Übernachten“-Modus Einzug. Er ermöglicht eine dauerhafte Klimatisierung des Innenraums über einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden, sodass die Temperatur auch über Nacht konstant auf einem angenehmen Niveau bleibt. Zugleich werden Licht- und Komfortfunktionen reduziert, um eine ruhige Schlafumgebung zu schaffen und Energie zu sparen.

Ergänzend bietet der ID. Buzz eine Vehicle-to-Load-Funktion, durch die er als mobile Energiequelle genutzt werden kann. Über Adapter kann eine 230-Volt-Stromversorgung mit bis zu 2000 Watt Dauerleistung genutzt werden. Damit lassen sich beim Camping elektrische Geräte wie Kühlbox, Kaffeemaschine und ein Ladegerät für e-Bikes betreiben.

VWN verbindet das Zubehör mit Software und elektrischer Infrastruktur. Der ID. Buzz wird damit als vielseitiger Allrounder im Alltag und auf Reisen dargestellt. Das neue Gute-Nacht-Paket kostet ab 2600 Euro und ist nun bestellbar.