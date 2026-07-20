MG ruft Elektro-SUV S5 EV wegen Brandgefahr zurück

MG hat einen Rückruf für das Elektro-SUV Modell S5 EV eingeleitet. Weltweit sind von der Maßnahme 9806 Fahrzeuge betroffen, die im Zeitraum vom 22. Januar 2025 bis zum 29. Januar 2026 produziert wurden. In Deutschland umfasst der Rückruf 1830 Exemplare.

Die Ursache für den Rückruf liegt in einer möglichen Brandgefahr bei niedrigen Außentemperaturen. Wenn der Kühlerlüfter einfriert und blockiert, kann es bei der Aktivierung der Innenraumheizung zu einer Überhitzung des Vorwiderstands der Lüftersteuerung kommen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) überwacht den Rückruf unter der Referenznummer 16617R. Laut der Behörde sind bereits Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden bekannt, wobei Details zur Zahl und Schwere dieser Ereignisse fehlen.

Zur Behebung des Defekts ist ein Software-Update der intelligenten Motorsteuereinheit (IMCU) vorgesehen. Die angepasste Software soll eine kritische Überhitzung unter den beschriebenen Bedingungen verhindern. Eine Dauer der Maßnahme wurde noch nicht bekannt gegeben. Der interne Rückrufcode von MG lautet RE005.

Der MGS5 EV basiert auf der Modular Scalable Platform (MSP) des chinesischen Mutterkonzerns SAIC und hat in Deutschland im letzten Jahr das kompakte SUV ZS EV abgelöst.