Nio schließt Standort in Hamburg, sieht Deutschland aber weiter als wichtigen Markt

Der chinesische Elektroautohersteller Nio schließt seinen Standort am Hamburger Jungfernstieg zum 20. Juli. Wie das Unternehmen dem Portal Elektroauto-News.Net bestätigte, fällt die Aufgabe des erst im Sommer 2024 eröffneten „Nio House“ der Hansestadt in die aktuelle Phase einer Umstrukturierung und strategischen Straffung der Geschäftstätigkeit auf dem europäischen Markt.

Ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung ist laut Nio auch die Baustellensituation unmittelbar vor dem Gebäude. Die dortigen Arbeiten würden mindestens fünf Jahre andauern und beeinträchtigten den Verkehr sowie die Sicherheit. Der Lärm und die Belästigungen verhinderten ein Premium-Erlebnis für Besucher, erklärte ein Sprecher.

In Kombination mit einer allgemeinen Überprüfung der aktuellen Präsenz in Deutschland habe man sich zur Schließung des Hamburger Nio House entschlossen. Zusätzlich vollzieht das Unternehmen einen grundsätzlichen Kurswechsel im Vertrieb. Anstatt auf den digitalen Direktvertrieb mit reinen Showrooms wie dem in Hamburg zu setzen, sollen künftig Händler den Verkauf übernehmen.

In Deutschland wurden zuletzt zudem mehrere Führungspositionen neu besetzt oder blieben vakant. Die Neuzulassungen der Marke Nio in Deutschland beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf lediglich 15 Fahrzeuge. Weltweit wird derweil in diesem Jahr die Auslieferung von bis zu 500.000 Elektroautos angestrebt.

Trotz des Rückzugs aus Hamburg plant Nio eigener Angabe nach, in Deutschland präsent zu bleiben. Der Vertrieb und Service sollen über verbleibende Nio Houses, sogenannte Nio Hubs sowie ein Partnernetzwerk für Reparaturen fortgeführt werden. Neben dem Hamburger Standort unterhält das chinesische Unternehmen derzeit Standorte in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf.

Ob weitere Standorte von der Straffung betroffen sind, ließ Nio offen. Zuvor gab es Berichte über mögliche Prüfungen weiterer Markenstandorte in deutschen Innenstädten aufgrund hoher Mietkosten. Das Management betont jedoch die Bedeutung des deutschen Marktes: „Nio bleibt Europa verpflichtet, und Deutschland ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie“, so der Sprecher gegenüber Elektroauto-News.Net.