Geely Auto und Ford gründen Produktions-Joint-Venture in Spanien

Der chinesische Konzern Geely Holding und die US-amerikanische Ford Motor Company verkünden eine Vereinbarung zur Gründung eines auf Europa ausgerichteten Gemeinschaftsunternehmens am Ford-Produktionsstandort Valencia. Das Joint Venture soll Fahrzeuge mit unterschiedlichen Antriebstechnologien für die Marken Geely Auto und Ford realisieren. Die in Valencia produzierten Modelle sollen auf die Bedürfnisse europäischer Kunden ausgerichtet sein.

Vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen soll das Joint Venture seine Geschäftstätigkeit in der ersten Hälfte kommenden Jahres aufnehmen. Die ersten neuen Fahrzeuge sollen ab 2028 produziert werden. Geely Auto plant, zwei New-Energy-Modelle im Werk Valencia zu fertigen – also elektrifizierte Fahrzeuge.

Das Ford-Werk in Almussafes soll zu einem gemeinsamen Hightech-Produktionsstandort weiterentwickelt werden. Das Werk verfügt den Angaben nach über eine potenzielle Jahreskapazität von rund 500.000 Fahrzeugen. Die Partner wollen die Werksauslastung optimieren und Entwicklungsressourcen gemeinsam nutzen.

Geely Auto soll 34 Prozent und Ford 66 Prozent des neuen Unternehmens halten. Die Partnerschaft solle die operative Effizienz stärken sowie langfristige Stabilität und Beschäftigungsperspektiven für die Belegschaft in Valencia schaffen, heißt es. Zudem solle die Produktion zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen.

Geely treibt Europa-Expansion voran

Die Verbindung zwischen Geely Holding und Ford reicht bis 2010 zurück, als Ford Volvo Cars an Geely verkaufte. Geely Auto verkaufte im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 474.228 Fahrzeuge außerhalb Chinas. Das entsprach einem Plus von 158 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Joint Venture mit Ford soll die internationale Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen.

„Diese strategische Zusammenarbeit mit Ford ist ein wichtiger Schritt hin zu einer offenen und für beide Seiten erfolgreichen Partnerschaft. Sie stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Entwicklung von Geely Auto dar und wird unsere Präsenz in Europa weiter stärken“, so Alex Nan, Vice President der Geely Auto Group. „Unser Ziel ist es, Fahrzeuge anzubieten, die europäische Kundinnen und Kunden aus Überzeugung wählen – aufgrund ihrer führenden Technologien, ihrer hohen Qualität und ihres aktiven Beitrags zu einer nachhaltigen Zukunft Europas.“

„Seit fast 50 Jahren werden in Valencia einige der beliebtesten Fahrzeuge unserer Unternehmensgeschichte gebaut – und nun wird dieses Team auch unsere Zukunft mitgestalten“, sagt Jim Baumbick, Präsident von Ford Europe. „Deshalb schaffen wir gemeinsam mit Geely Auto ein flexibles und wettbewerbsfähiges Produktionssystem. Zusammen können wir ein hervorragendes Werk mit einer exzellenten Belegschaft optimal auslasten und neue Maßstäbe bei den Produktionskosten setzen.“