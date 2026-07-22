Neuer Nissan-Meilenstein: Über 1,25 Million elektrifizierte Fahrzeuge in Europa

Nissan hat in Europa mehr als 1,25 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge verkauft. Dazu zählen fast 350.000 vollelektrische Fahrzeuge, die seit dem Marktstart des ersten Leaf im Jahr 2010 verkauft wurden. Das japanische Unternehmen bietet nach eigenen Angaben heute sein bislang umfangreichstes elektrifiziertes Modellportfolio in Europa an.

Zum aktuellen Angebot gehören der neue Micra als Kleinwagen, der erst als eher klassischer Kompaktwagen, heute als kompakter Crossover gebaute Leaf der dritten Generation und der weiterentwickelte große Crossover Ariya. Hinzu kommt das optisch überarbeitete Mittelklasse-SUV X-Trail mit elektrifiziertem e-Power-Antrieb. „Eine geballte Elektropower, die verdeutlicht, wie die verschiedenen E-Mobilitätstechnologien von Nissan für unterschiedliche Lebensstile und Bedürfnisse ausgelegt sind“, so der Hersteller.

In diesem Jahr soll die Modellpalette um ein Elektrofahrzeug im A-Segment erweitert werden, also ein Kleinstwagen starten. Anfang 2027 soll der ebenfalls vollelektrische Juke als kompakter Crossover unterhalb des Leaf folgen. Europäische Kunden können dann zwischen vier vollelektrischen Nissan-Modellen wählen.

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„Unsere Kundinnen und Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt, daher ist es für uns besonders wichtig, für jeden Bedarf die passende E-Mobilitätstechnologie anzubieten“, sagt Cliodhna Lyons von Nissan AMIEO (Afrika, Mittlerer Osten, Indien, Europa, Ozeanien). „Jeder Mensch hat eine eigene Einstellung gegenüber der Elektromobilität. Damit wir den vielfältigen Anforderungen gerecht werden – vom täglichen Stadtverkehr bis hin zu Langstreckenfahrten – investieren wir in verschiedene Technologiekonzepte, die die benötigte Flexibilität bieten.“

Nissan setzt damit bei der Elektromobilität hierzulande auf vollelektrische Modelle sowie Fahrzeuge mit e-Power- oder Hybridantrieb. Der e-Power-Antrieb ist dabei ein Hybrid, bei dem nur der Elektromotor die Räder antreibt und der Benzinmotor lediglich Strom erzeugt.

Die Japaner verfolgen in Europa eigener Aussage nach eine langfristige Strategie mit verschiedenen Technologien, Segmenten und Preisklassen. Man wolle damit elektrifiziertes Fahren zugänglich machen und die Unternehmensvision „Mobility Intelligence for Everyday Life“ (Mobilitätsintelligenz für den Alltag) umsetzen, heißt es.