XPeng plant Verkauf von 8000 Elektroautos in Deutschland für 2026

Der chinesische Elektroautobauer XPeng plant für dieses Jahr den Verkauf von 8000 Fahrzeugen in Deutschland. 2025 wurden knapp 3000 Einheiten abgesetzt. Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr 2026, in dem über 3300 Stromer abgesetzt wurden, strebt die Marke eine deutliche Verkaufssteigerung an.

Geschäftsführer Markus Schrick gab laut InsideEVs bei der Premiere des SUV-Coupés L03 (Artikelbild) in München bekannt, dass das Ziel für das gesamte Jahr 2026 bei 8000 Einheiten liegt. Für 2027 wird dann schon eine Menge von 20.000 Elektroautos angestrebt.

Ein wesentlicher Faktor für dieses Wachstum sollen die Einführung von fünf neuen Modellen in diesem Jahr sowie der Ausbau des Händlernetzes auf 110 Standorte sein. Zum aktuellen Portfolio gehören die Limousine P7+ sowie der Van X9, welche beide mit einem 800-Volt-System ausgestattet sind. Neu hinzu kommt nun mit dem 35.600 Euro kostenden 400-Volt-SUV L03 das bisher günstigste Modell der Marke. Zwei weitere Modelle in neuen Marktsegmenten wurden noch nicht konkret benannt.

Das Portfolio hierzulande nach oben erweitern könnte der GX, ein großes Elektro-SUV mit sechs Sitzen. Das 5,27 Meter lange Modell basiert wie der L03 auf der Plattform SEPA 3.0. Eine Limousinenversion des L03, die in China als Mona M03 vertrieben wird, ist ebenfalls ein möglicher Kandidat für den Markt.

Um EU-Zölle auf chinesische Importe zu vermeiden, lässt XPeng Fahrzeuge bei Magna in Österreich fertigen. Ob diese Auftragsfertigung auch für das Modell L03 gilt, ist derzeit noch nicht bekannt.