Dacia Sandero Stepway als Vollhybrid ab 20.790 Euro bestellbar

Dacia erweitert das Angebot des Sandero Stepway um den neuen Antrieb hybrid 155. Das Vollhybridsystem kombiniert einen 80 kW (109 PS) starken 1,8-Liter-Benzinmotor mit einem 36 kW (49 PS) leistenden Elektromotor und einem Multi-Mode-Automatikgetriebe. Die Systemleistung beträgt 116 kW (158 PS), von 0 auf 100 km/h geht es in 8,3 Sekunden und weiter bis Tempo 180.

Die Batterie wird während der Fahrt durch Energierückgewinnung beim Verzögern und Bremsen automatisch geladen. Mit der E-SAVE-Funktion lässt sich elektrische Energie für spätere Fahrsituationen speichern. Der kombinierte WLTP-Verbrauch liegt bei 4,4 Litern je 100 Kilometer, die CO₂-Emissionen bei 100 Gramm pro Kilometer.

Die Ausstattung Expression umfasst unter anderem einen 10,1-Zoll-Touchscreen, Apple CarPlay und Android Auto, Connected Services sowie eine Rückfahrkamera. Hinzu kommen eine digitale 7-Zoll-Instrumententafel, beheizbare und elektrisch einstellbare Außenspiegel, eine elektrische Parkbremse und eine modulare Dachreling. Ebenfalls serienmäßig sind zusätzliche USB-C-Anschlüsse, eine erhöhte Mittelkonsole mit Armlehne und mehrere Fahrerassistenzsysteme. Dazu zählen unter anderem der aktive Notbremsassistent, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner und Tempopilot.

Je nach Ausstattung stehen außerdem Remote-Funktionen über die App My Dacia, Software-Updates „over the air“ und Connected Navigation zur Verfügung. Der Dacia Sandero Stepway hybrid 155 ist ab sofort bei deutschen Dacia Partnern bestellbar. Die Ausstattung Expression kostet ab 20.790 Euro. Die Topversion Extreme beginnt bei 21.990 Euro.