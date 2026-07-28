Der Hyundai Ioniq 9 startet mit mehr Ausstattung und neuer Topversion ins Modelljahr 2027

Das große Elektro-SUV Hyundai Ioniq 9 geht im Modelljahr 2027 mit gezielten Produktaufwertungen an den Start. Im Mittelpunkt stehen eine neu strukturierte Modellpalette, zusätzliche Komfortmerkmale und eine aufgewertete Serienausstattung ab der Einstiegsversion. Gleichzeitig erweitert Hyundai das Angebot um die neue Topversion Blackline.

Den Einstieg der Modellfamilie bildet weiterhin die Basisversion Ioniq 9 mit 160 kW (218 PS starkem Heckantrieb und 110-kWh-Batterie für 620 WLTP-Kilometer pro Ladung. Hier wird das bislang optionale Technik-Paket künftig serienmäßig angeboten. Zum erweiterten Ausstattungsumfang gehören damit die 360°-Kamera, die Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten inklusive Notbremsfunktion, die Monitoranzeige für den Totwinkelassistenten, der Parkassistent mit Fernbedienung sowie der digitale Fahrzeugschlüssel 2.0.

Auf die Einstiegsversion folgt künftig Centriq, die die bisherige Variante Techniq ersetzt. Neu serienmäßig ist hier die Sitzheizung für die dritte Sitzreihe. Auch die darüber positionierte Variante Uniq verfügt künftig serienmäßig über dieses Komfortmerkmal. Neu an der Spitze der Modellfamilie steht die Blackline für den Ioniq 9 mit 315 kW (428 PS) leistendem Allradantrieb Performance und 110 kWh Speicherkapazität. Schwarze Designelemente im Exterieur und Interieur, schwarze Leichtmetallfelgen sowie das serienmäßige Panorama-Glas-Schiebedach verleihen der neuen Topversion einen eigenständigen Charakter.

Der Einstiegspreis für den Ioniq 9 beträgt ab dem neuen Modelljahr 70.850 Euro, bisher waren es 68.500 Euro. Durch die umfangreiche Erweiterung der Serienausstattung biete die Basisversion dabei einen deutlich gesteigerten Kundennutzen bereits ab Werk, werben die Südkoreaner. Die neue Spitzenversion Blackline kostet mindestens 89.950 Euro.

Ergänzend verfügen künftig alle Ausstattungsvarianten serienmäßig über die neue Generation des Notrufsystems eCall, über eine Walk-away-Verriegelung sowie eine Warnleuchte für eine geöffnete Heckklappe. Die Walk-away-Verriegelung soll dabei die Sicherheit im Alltag erhöhen: Entfernt sich der Fahrer mit dem Fahrzeugschlüssel vom Ioniq 9, verriegelt sich das Fahrzeug automatisch.