Kia EV9 kann als Sondermodell „Black Edition“ bestellt werden

Der 5,01 Meter lange Kia EV9 wird zum Modelljahr 2027 als siebensitziges Sondermodell Black Edition angeboten. Die neue Variante basiert auf der Ausführung Earth und besitzt serienmäßig Allradantrieb sowie eine Leistung von 283 kW beziehungsweise 385 PS. Die Auslieferung des neuen Modelljahrgangs und der Black Edition soll Ende Oktober beginnen.

Die Black Edition verfügt über hochglanzschwarze Elemente an Front, Seiten und Heck sowie an Dachreling und Unterfahrschutz-Design. Auch Kia-Emblem, EV9-Logo und die Radzierblenden der 20-Zoll-Leichtmetallräder sind schwarz ausgeführt. Serienmäßig trägt das Modell die Lackierung Flair Red Metallic, einschließlich der optionalen Mattlackierung Panthera Metal stehen sieben weitere Außenfarben zur Wahl.

Zur zusätzlichen Ausstattung gehören „Premium Relaxation“-Sitze für Fahrer und Beifahrer, eine Massage-Funktion für den Fahrersitz und ein elektrisch höhen- und tiefenverstellbares Lenkrad. Hinzu kommen Memory-Funktionen für Fahrersitz, Lenkrad und Außenspiegel, schwarze Sitzbezüge in Lederoptik, ein schwarzer Dachhimmel und USB-C-Ladebuchsen mit 100 Watt. Ebenfalls serienmäßig sind unter anderem ein Meridian-Soundsystem, Sitzventilation in der ersten und zweiten Reihe, Klimaautomatik, Ambientebeleuchtung, Wärmepumpe und eine Niveauregulierung an der Hinterachse.

Das Drehmoment der Black Edition beträgt 700 Nm und liegt damit über dem Wert des EV9 Earth. Das Fahrzeug beschleunigt in 5,3 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Der Antrieb besteht aus jeweils einem 141,3-kW-Motor an Vorder- und Hinterachse; die Anhängelast beträgt 2,5 Tonnen.

Das 99,8-kWh-Akkupaket ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 521 Kilometern. Unter optimalen Bedingungen soll sich die Batterie innerhalb von 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lassen. Der E-Auto-Routenplaner ist mit dem serienmäßigen Navigations- und Infotainmentsystem „Connected Car Navigation Cockpit“ kombiniert.

Bei aufgestellten Sitzen bietet der Gepäckraum 333 Liter Volumen, bei umgeklappter dritter Sitzreihe sind es 807 Liter bis zur Fensterhöhe. Werden zusätzlich die Lehnen der zweiten Reihe umgelegt, stehen bis zu 2318 Liter bis zur Dachhöhe zur Verfügung. Der vordere „Frunk“ fasst weitere 52 Liter.

Die Black Edition kostet serienmäßig 79.990 Euro und damit 1800 Euro mehr als der EV9 Earth mit Allradantrieb. Der Grundpreis des EV9 liegt bei 63.690 Euro. Die siebenjährige Herstellergarantie und die achtjährige Batteriegarantie sind bei allen Ausführungen inbegriffen.

Neben dem Sondermodell Black Edition wird der EV9 im neuen Modelljahr unverändert in den aufeinander aufbauenden Ausführungen Air, Earth und GT-Line, mit Heck- und Allradantrieb sowie mit zwei Batterievarianten (76,1 bzw. 99,8 kWh) angeboten. Das kleinere Akkupack ist ausschließlich für den Hecktriebler in der Basisversion Air erhältlich. Die größte Reichweite erzielt mit 563 Kilometern das 2WD-Modell mit 99,8-kWh-Batterie.

Das leistungsstärkste Modell der EV9-Familie ist der GT mit 374 kW (508 PS), der in 4,6 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Neben dem Siebensitzer ist für den EV9 GT-Line und den EV9 GT optional eine sechssitzige Variante mit „Premium Relaxation“-Einzelsitzen in der zweiten Reihe erhältlich. Auch die regulären Ausführungen Air, Earth und GT-Line sowie der EV9 GT erhalten Neuerungen. Dazu zählen die optimierte Rekuperationsbremse i-Pedal 3.0, veränderte Dekoreinlagen und zusätzliche Ausstattungsdetails. Beim EV9 GT verfügen die USB-C-Anschlüsse in allen drei Sitzreihen nun ebenfalls über eine Leistung von 100 Watt.