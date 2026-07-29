Analyse: Nächste Phase der Elektromobilität entscheidet sich an der Ladesäule

Die Elektromobilität erreicht weltweit einen neuen Meilenstein: Im Jahr 2025 war jedes vierte neu verkaufte Fahrzeug ein Elektroauto. Die Transformation des globalen Automobilmarktes schreitet damit schneller voran als je zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt die siebte Ausgabe des „EV Charging Index“ der Unternehmensberater von Roland Berger.
Im Jahr 2025 stiegen demnach die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen um mehr als 20 Prozent. Besonders Europa verzeichnete nach einem schwachen Vorjahr eine deutliche Erholung: Die Verkäufe legten um rund ein Drittel auf 3,7 Millionen Fahrzeuge zu. Damit erreichte die Elektromobilität in Europa einen Anteil von nahezu 30 Prozent an allen Neuwagenverkäufen. In Nordamerika dagegen führten politische Unsicherheiten und eine schwächere Konsumentenstimmung zu einer rückläufigen Marktentwicklung.
„Die nächste Phase der Elektromobilität entscheidet sich nicht mehr allein durch Fahrzeuge, sondern an der Ladesäule. Europas und Deutschlands Aufgabe ist klar: Das rasante Wachstum der E-Mobilität muss mit einem Ladeangebot einhergehen, das den Bedürfnissen der E-Auto-Fahrer von morgen gerecht wird“, sagt Martin Weissbart von Roland Berger.
Weltweit 2025 rund 1,1 Millionen neue öffentliche Ladepunkte installiert
Weltweit wurden 2025 rund 1,1 Millionen neue öffentliche Ladepunkte installiert, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist den Analysten zufolge kein Zeichen nachlassender Investitionen, sondern Ausdruck eines reifenden Marktes: Der Fokus verschiebt sich vom reinen Netzausbau hin zur Leistungsfähigkeit der Infrastruktur sowie schnellem und ultraschnellem (150 kW+) Laden. Dafür sorgen die steigende Nachfrage nach kurzen Ladezeiten und die zunehmende wirtschaftliche Attraktivität der Schnellladesäulen.
China bleibt Taktgeber der Elektromobilität. Das Land hat nicht nur die Marke von 50 Prozent Elektrofahrzeuganteil bei den Neuzulassungen überschritten, sondern prägt die globale Branche zunehmend durch seine technologische Führungsrolle und Kostenvorteile. Dieser Vorsprung zeigt sich auch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur: In der Volksrepublik ist bereits fast jeder zweite öffentliche Ladepunkt ein Schnell- oder Ultraschnelllader, in Europa dagegen nur gut jeder fünfte.
Gleichzeitig tritt die Ladeinfrastruktur in eine neue Entwicklungsphase ein. In den vergangenen Jahren haben Betreiber massiv in Schnellladenetze investiert und damit Engpässe beseitigt, die viele E-Autofahrer in der frühen Marktphase noch als Hindernis wahrgenommen haben. Mit dem weiteren Hochlauf der Elektromobilität wächst die Zahl der Elektrofahrzeuge inzwischen wieder schneller als die Schnellladeinfrastruktur.
„In Westeuropa kommen derzeit durchschnittlich rund 45 batterieelektrische Fahrzeuge auf einen Schnellladepunkt“, so Roland Berger. „Dieses vergleichsweise niedrige Verhältnis zeigt, dass die Ladeinfrastruktur bislang mit der steigenden Nachfrage Schritt hält. Gleichzeitig eröffnet es Potenzial für eine höhere Auslastung der bestehenden Netze und damit für eine verbesserte Wirtschaftlichkeit der Infrastruktur in den kommenden Jahren.“
Kommentare
42 meint
ich versteh das Problem nicht Tesla hat es schon vor vielen Jahren gelöst und hierzulande wird immer noch darüber diskutiert
Jörg2 meint
„Die China Stories der Unternehmensberatungen „vergessen“, dass in China die private Wallbox praktisch keine Rolle spielt. Nicht einmal Arbeitgeber dort denken im Traum daran, Ladevorrichtungen anzubieten. Du musst dort also statt zum tanken zum laden fahren.“
Solchen, faktenfernen Unsinn schreibt nur jemand, der die Situation in China nicht kennt und sich Meinung zu Fakten halluziniert.
Paule meint
Muss gestehen, hatte null Ahnung davon. Also mal schnell gegoogelt:
„In China gab es Ende 2025 insgesamt knapp 20 Millionen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, wovon etwa drei Viertel (rund 15 Millionen) auf private Anlagen entfielen. Der Gesamtbestand an elektrifizierten Fahrzeugen (New Energy Vehicles inklusive Plug-in-Hybriden) lag 2025 bei etwa 34 Millionen Einheiten, wobei reine Batterieelektrofahrzeuge (BEVs) traditionell rund 70 % des Gesamtbestands an elektrifizierten Autos ausmachen“
„Solchen, faktenfernen Unsinn schreibt nur jemand, der die Situation in China nicht kennt und sich Meinung zu Fakten halluziniert.“
100% Treffer.
Jörg2 meint
Ja, man muss schon sehr blöde sein, wenn man nicht mal mehr in der Lage ist, selbsterzeugte „Fakten“ mal selbst gegenzuprüfen und davon ausgeht, kein anderer macht diese Prüfung.
Früher hatte jedes Dorf seinen Deppen. Heute hat offenbar jeder Depp Internet.
David meint
Die China Stories der Unternehmensberatungen „vergessen“, dass in China die private Wallbox praktisch keine Rolle spielt. Nicht einmal Arbeitgeber dort denken im Traum daran, Ladevorrichtungen anzubieten. Du musst dort also statt zum tanken zum laden fahren.
Das ist bei uns zu einem Großteil anders und es wird weiter in die Richtung gehen. Denn es ist absehbar, dass in den nächsten zehn Jahren in vielen Wohnanlagen eine Ladelösung installiert wird. Und ebenso ist noch eine zweistellige Millionenzahl von Ein- und Zweifamilienhäuser ohne Wallbox. Man kann davon ausgehen, dass im Zielbild dreiviertel aller Haushalte einen eigenen Stromanschluss zur Versorgung des Elektroautos haben werden.
Damit will ich nicht sagen, dass es unzumutbar ist, nur im öffentlichen Raum zu laden. Aber es ist schon großer Komfort, eine eigene Tankstelle zu besitzen. Komfort, den die Chinesen nicht haben.
brainDotExe meint
Vollkommen richtig. Die Mehrheit der Deutschen hat prinzipiell irgendwie die Möglichkeit zu Hause zu laden, es muss nur umgesetzt werden.
Jörg2 meint
Laut Statistik leben in D mehr als 70% der Bevölkerung im städtischen Raum.
Selbst, wenn da die Immo den eigenen Stellplatz hergibt, die Kabel liegen dann noch lange nicht in der Erde.
Von „Mehrheit“ würde ich da nicht sprechen wollen.
Aber ja, es gibt bei den jetzt bereits möglichen Szenarien (Eigenheimbestand, Wohnanlagen in den viel mögliche wäre sich aber Teile der Eigentümer sperren…) noch viel Luft nach oben.
MichaelEV meint
Da China den Fokus auf Großstädte legt, klingt es erstmal gar nicht so unplausibel. Bei genauer Betrachtung hat die Story, wie bei David üblich, nahezu keinen wahren Inhalt
Paule meint
Kommt villeicht von einer K ohne I?
South meint
Das trifft genau den Punkt. Ultraschnelles Laden muss einfach in den Alltag der Kunden integrierbar sein, denn es hat nicht jeder die Möglichkeit daheim oder in der Arbeit zu Laden. Am Supermarkt, Drogeriemarkt, Baumarkt, am Fitnesscenter, Baumarkt, Naherholungsgebiet, Restaurant, Bahnhof… wo man eben mit dem Auto hinfährt und etwas Zeit verbringt. Dafür muss aber die Infrastruktur geschaffen werden und auch sehr schnellladefähige eAutos breit auf den Markt kommen. Ein Erstauto muss sowas können, Stichwort 800V Laden, oder es kommt für einen bedeutenden Kundekreis nicht infrage, was sich superklar perspektivisch auf den Restwert auswirkt. Es gibt heute schon einige Modelle, welche das können, aber in wenigen Jahren ist das der Standard…
MichaelEV meint
Lass die Leute doch selber entscheiden, was sie brauchen. 5 Min Vollladen haben irgendwie keinen Reiz mehr bei einem 15 bis 30 minütigen Einkauf im Supermarkt (und die anderen Beispiele haben noch eine viel längere Verweildauer).
Was Kunden wirklich in der Breite brauchen sind passende Kaufpreise (und da entsteht ein fetter Zielkonflikt zu dem was du sagst).
Haubentaucher meint
Das ist Unsinn. Im Massenmarkt wird es erstmal bei 400V bleiben. Diese „800V“ werden völlig überbewertet und sind für 95%-zuHause-Lader überhaupt kein Argument. Da muss man dann das Auto von der Ladesäüle holen obwohl man den Kaffee noch halb voll hat und Sanifair nocht nicht eingelöst hat.
Jörg2 meint
Bisher war es immer so, dass das, was heute „Spitzenleistung“ ist, nicht jeder hat, nicht jeder braucht, nicht jeder extra bezahlen will… in einem fernen oder weniger fernen „morgen“ in der breite ankommt, von der nächsten „Spitzenleistung“ abgelöst wird.
Ich gehe daher davon aus, dass sich auch zukünftig die Ladeleistung (wie auch immer umgesetzt) erhöhen wird. Die aktuelle Phase „so schnell kann ich nicht pinkeln“ wird (mMn) davon abgelöst werden „es läd dermaßen schnell, da kann ich auch gleich am Auto bleiben“.
Jörg2 meint
Mir fehlt in dieser Betrachtung der Punkt „Ladekarten, Roaming, Preisspreizung zw. Abo und ad-hoc“.
Ladesäulen gibt es langsam genug. Die Bezahlerei sollte sich zügig in Richtung „wie an der Sprittanke“ entwickeln. DAMIT würden Hemmnisse bei „DieselDieter“ auch zügig abgebaut.
eBikerin meint
DieselDieter hat gar keine Ahnung von der Bezahlerei. Der redet immer von dauert viel zu lange zu laden, oder er könne ja gar nicht laden oder die Reichweite ist zu gering.
Habs schon mal geschrieben: Dieses „kartenchaos“ kenne ich nur aus diversen Foren, wo sich angebliche eAuto Fahrer oder solche die es werden wollen darüber aufregen.
Wenn ich mit echten „Will-kein-E-Auto“ Menschen spreche höre ich dieses „Argument“ nie,
MichaelEV meint
Das „Kartenchaos“ ist momentan eher gerade der Ausweg.
Würde man Dieseldieter (vor allem die Vielfahrer-Variante) auf die Frage nach Ladepreisen entgegnen, Preise sieht man vor Ort, die sind je nach Ort und Zeitpunkt höchst unterschiedlich und nicht planbar, wären alle Dieseldieter sofort raus.
Planbare Ladetarife sind genau das, was es für Dieseldieter braucht.
South meint
Kann man nur beipflichten… mittlerweile überfällig …
Powerwall Thorsten meint
Das sehe ich auch als hauptsächliches Hindernis an.
Bequemer geht zwar immer, aber mit ein wenig „Umparken im Kopf“ ist ein BEV auch ohne eigene Wallbox realisierbar – manchmal braucht Umwelt- oder Resourcenschutz eben auch ein minimales Engagement oder Eigeninitiative.
Die kommenden Generationen werden es den Akteuren danken, oder eben die „Nicht-Akteure aus Bequemlichkeit“ zur Rechenschaft ziehen – wenn auch manchmal nur emotional.
Im Sinne von:
„Opa – Du hättest es doch besser wissen müssen“
MichaelEV meint
Installiere dir doch endlich Adhoc-Map und werde glücklich.
Jörg2 meint
Du machst mir Angst. Du glaubst meinen App-Bestand zu kennen (und, was mich glücklich macht).
Ich hätte gern die Situation, dass die Suche nach der nächstgelegenen Ladesäule reicht. So, wie in der Verbrennerwelt.
Ich möchte nicht noch filtern müssen nach Ladeleistung (in der Verbrennerwelt geht man davon aus, dass alle Spritsorten angeboten werden).
Schon garnicht möchte ich mich mit einer Vor-Ort-Preisspreizung von fast 40..50Cent pro kWh kümmern müssen.
MichaelEV meint
Dein „Ich hätte gerne“ ist total irrelevant.
Die Anbieter, die dein Profil erfüllen wollen, findest du bei Adhoc-Map. Das geht mit Nachteilen einher; spärliche Abdeckung, wenig Ladepunkte (geringe Zuverlässigkeit) und schlechte Lagen für die Fernstrecke. Nehme dieses Angebot wie es ist und hör auf zu meckern.
Die nächstgelegene Lademöglichkeit macht ihr Angebot wie sie es gerne hätte. Dichtes Netz, gute Lage entlang der Fernstrecken und auch bei hoher Nachfrage genug Ladesäulen gibt es nicht zu deinen Konditionen (da gibt es mehrere starke Zielkonflike). Entweder dynamische Adhoc-Preise, die jetzige Preise auch Mal leicht locker reißen können. Oder Abos, was für viele Kunden aktuell wesentlich attraktiver sein wird. Mehr steht nicht zur Auswahl.
Rene meint
Danke für diesen Beitrag – exakt das ist einer der größten Hemmschuhe – als Anti-Tesla-Fan muss ich die Tesla-Ladestruktur als das beste Lademodell anerkennen.
eBikerin meint
„als Anti-Tesla-Fan muss ich die Tesla-Ladestruktur als das beste Lademodell anerkennen.“
jaja der Anti-Tesla-Fan. Kannst du bei Tesla Ad-Hoc laden? Nein. Kannst du bei Tesla mit einer Debit oder Kreditkarte zahlen? Nein. Kannst du hier bei Aldi oder Lidl am SuC Laden? Nein. Tesla Netzwerk ist auch nicht anders als andere. Wenn du viel in Europa unterwegs bist – praktisch – dafür kannst du aber auch Pech haben. Hier in der 300K Stadt steht der Tesla SuC am bekannten AdW. Die Supermarkte, McD, Baumärkte usw teilen sich die anderen Anbieter
Powerwall Thorsten meint
Tja, das kannst du alles umgehen, wenn du beider Fahrzeugauswahl die für deine Bedürfnisse richtige Entscheidung triffst und nicht den FUD der Bürogemeinschaft für bare Münze nimmst.
Powerwall Thorsten meint
Nachtrag:
Ja, Ad-hoc-Laden (ohne Tesla-Konto/App-Registrierung bzw. ohne dauerhafte Geschäftsbeziehung) ist an Tesla-Superchargern in Deutschland möglich.
Es funktioniert vor allem über zwei Wege (gemäß EU-AFIR-Vorgaben, die seit April 2024 für neue Schnelllader ≥ 50 kW Direktzahlungspflicht vorsehen):
• Direkt an der Säule per Kredit-/Debitkarte (EC-Karte) oder Mobile Payment – das ist an V4-Superchargern möglich. Diese Generation hat Displays und Kartenlesegeräte (teilweise zentral am Standort). Erste V4-Säulen gingen Ende 2023 in Deutschland in Betrieb (z. B. Peine); inzwischen gibt es sie an mehreren Standorten (Tesla-App-Filter „V4-Site“). Der Ad-hoc-Tarif wird dort angezeigt und ist oft etwas höher als der App-Tarif.
Quelle Ecomento 07.11.2023
Soviel zum FUD der Bürogemeinschaft
eBikerin meint
Tja und wenn ich die richtige Fahrzeugwahl treffe, dann lade ich nicht bequem während des Einlaufens – sondern muss an die Tankstelle im Industriegebiet wo der SuC steht. Das mein lieber ist kein FUD sondern Realität. Und wenn ich dann mit meinem Tesla doch lieber da lade wo ich eh bin – dann brauche ich auch wieder das ganze drum und dran, gelle?
Das ist nämlich auch kein FUD und hat auch nix mit irgend einer Bürogemeinschaft zu tun, sondern die Realität wenn ich schaue wo in meiner Stadt die HPCs so stehen. Kann man einfach so nachschauen
MichaelEV meint
Sorry eBikerin, falsche Pauschalisierung. Auf viele SuC Standorte trifft das nicht zu, die entstehen an Geschäften und Einkaufszentren.
Referendar meint
Ich habe mit meinem ID.3 auch mal am Supercharger geladen. Ja, es hat gut funktioniert, nur möchte ich keine 26 km einfache Strecke fahren, bis vor 2 Jahren waren es sogar noch über 50 km zum nächsten SuC.
Ich lade fast nur bei Aldi, die sind bei mir mit mehreren Märkten quasi ums Eck und die Preisstruktur ist einfach und transparent. Mir persönlich bietet das SuC Netzwerk keinen Mehrwert, oder gar eine Kaufentscheidung. Im Gegenteil, kostet Zeit und Aufwand.