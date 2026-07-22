Hyundai Ioniq 9 Blackline startet als neue Spitzenversion bei 89.950 Euro

Hyundai erweitert das Angebot des vollelektrischen großen SUV Ioniq 9 um die Ausstattungslinie Blackline. Sie ist oberhalb der bisherigen Top-Ausstattung Uniq positioniert und kostet ab 89.950 Euro.

Erhältlich ist die neue Ausstattungslinie ausschließlich mit dem 315 kW beziehungsweise 428 PS starken Allradantrieb Performance und einer 110-kWh-Batterie für 600 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Von 0 auf 100 km/h geht es in 5,2 Sekunden, bei Tempo 200 ist Schluss. Für diese Antriebsversion nennt Hyundai einen kombinierten Stromverbrauch von 20,6 kWh je 100 Kilometer.

Die Blackline wird ausschließlich in der Mineraleffektlackierung Abyss Black angeboten. Zu den äußeren Merkmalen gehören ein mattschwarzes Hyundai-Logo, eine schwarze Dachreling, ein schwarzes Felgendesign und ein schwarzer Ioniq-9-Schriftzug am Heck. Serienmäßig verfügt der Ioniq 9 Blackline zudem über ein Panorama-Glas-Schiebedach. Im Innenraum kommen ein schwarzer Dachhimmel, eine schwarze Türverkleidung sowie Türgriffe, Lenkrad und Mittelkonsole in schwarzem Chrom zum Einsatz. Digitale Außenspiegel sind optional für 1400 Euro erhältlich.

Zusätzlich kann das Modell mit dem 6-Sitzer Relax-Paket oder dem 6-Sitzer Swivel-Paket ausgestattet werden. Beide Pakete kosten jeweils 1000 Euro und umfassen eine verschiebbare Mittelkonsole. Das Swivel-Paket bietet drehbare Einzelsitze in der zweiten Reihe, während das Relax-Paket zwei elektrisch verstellbare Komfort-Einzelsitze mit Relax-Funktion, Komfort-Kopfstütze und Beinauflage enthält.