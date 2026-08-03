IG-Metall fordert Zölle auf chinesische Plug-in-Hybridautos

Christiane Benner, die Chefin der IG Metall, fordert im Interview mit dem Handelsblatt Zölle auf Hybridfahrzeuge aus chinesischer Produktion. Während für Elektroautos aus der Volksrepublik bereits Zölle existierten, fehlten diese bei Teilzeitstromern. Dies erzeuge „massiven Druck auf die Verkaufszahlen“ in Deutschland hergestellter Hybridmodelle.

Als Reaktion auf bestehende Zölle habe China seine Exporte auf Plug-in-Hybride verlagert, erklärt die Gewerkschafterin. Der Anteil dieser Fahrzeuge sei von 3 Prozent im Jahr 2024 auf aktuell 18 Prozent gestiegen. Die Preisunterschiede zwischen chinesischen und deutschen Hybridfahrzeugen betrügen teilweise bis zu 30 Prozent, bedingt durch die Subventionspolitik in China.

Die IG-Metall-Chefin fordert zudem stärkere sogenannte Local-Content-Regeln sowie den „Battery Booster“ zur Beschleunigung einer unabhängigen Batteriezellproduktion in Europa. Konkret würden Quoten im Rahmen des europäischen Industriestärkungspakets (Industrial Accelerator Act) benötigt, um sicherzustellen, dass Aufträge bei deutschen und europäischen Zulieferern landen. Chinesische Hersteller, die Werke in Europa aufbauen, sollten ebenfalls in Europa einkaufen müssen. Das solle für alle Branchen gelten.

„Wir brauchen temporär eine strikte Konzentration auf den deutschen und europäischen Markt. Jedoch unbürokratisch und mit flexiblen Quoten. Dafür muss sich die Bundesregierung in Brüssel einsetzen“, so Benner. „Viele glauben hier immer noch an den freien Markt und dass sich das alles von allein regelt. Das ist leider Quatsch.“

Zölle und Local-Content-Regeln würden laut der IG-Metall-Chefin kurzfristig wirken und als starke Signale an Unternehmen sowie Beschäftigte dienen. Die Politik müsse zeigen, dass sie zu dem Industriestandort steht und sich kümmert. Benner sieht die deutsche Industrie an einem Kipppunkt und warnt: „Wenn wir weiter industrielle Strukturen zerstören, geht es in eine Abwärtsspirale.“ Deutschland brauche eine stabile Wertschöpfungsnetzwerke.