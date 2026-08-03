Kia meldet 100.000 in Deutschland verkaufte Elektroautos

Kia hat in Deutschland insgesamt 100.000 Elektroautos verkauft. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Absatz reiner Stromer gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 87 Prozent, teilten die Südkoreaner mit. Der Gesamtmarkt verzeichnete im selben Zeitraum ein Wachstum von 48 Prozent. Elektroautos machten 41,9 Prozent aller Kia-Neuzulassungen aus, während der Anteil im Gesamtmarkt bei 24,8 Prozent lag.

Aktuell umfasst das vollelektrische Angebot der Marke 15 Modelle und Modellvarianten. Die Hälfte davon wurde seit Ende 2025 neu eingeführt. Kia hatte 2014 mit dem Soul EV sein erstes Elektroauto in Deutschland auf den Markt gebracht. Inzwischen setzt der zum Hyundai-Konzern gehörende Hersteller auf eine Palette neuer, von Grund auf für die Antriebsart entwickelter E-Autos.

Das SUV-Angebot reicht in Deutschland vom EV2 über EV3 und EV5 bis zum EV9. Ergänzt wird die Modellpalette durch den Crossover EV6, den Kompaktwagen EV4, den EV4 Fastback und mehrere GT-Versionen. Im Bereich elektrischer leichter Nutzfahrzeuge bietet Kia auf Basis einer speziell dafür entwickelten E-Plattform neuerdings unter anderem den Transporter PV5 Cargo und den Kleinbus PV5 Passenger an.

„Kia verfolgt mit seinem vielfältigen, breiten Angebot das Ziel, die Elektromobilität allen zugänglich zu machen. Der Absatz von 100.000 vollelektrischen Kia-Fahrzeugen in Deutschland zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, zumal sich die Nachfrage sehr dynamisch entwickelt: In den ersten sieben Monaten dieses Jahres haben wir schon mehr Elektrofahrzeuge verkauft als im Gesamtjahr 2025“, berichtet Thomas Djuren, Geschäftsführer (COO) von Kia Deutschland.

Djuren weiter: „Dieser Erfolg basiert darauf, dass Kia die Elektromobilität von Beginn an mit klarem Fokus auf die Erwartungen der Kunden entwickelt hat. Das Resultat sind Fahrzeuge mit attraktivem, vielfach preisgekröntem Design und wegweisenden Technologien, die sich zugleich durch ein eindrucksvolles Nutzererlebnis sowie eine hohe Alltagstauglichkeit auszeichnen – von großen Reichweiten über das Raumangebot bis zu praktischen Qualitäten wie 230-Volt-Steckdosen und der Zulassung für den Anhängerbetrieb.“