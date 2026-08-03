Sono Motors eröffnet Insolvenzverfahren und stellt Betrieb ein

Die Sono Motors GmbH hat zum 31. Juli 2026 ihr operatives Geschäft eingestellt und ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das bayerische Unternehmen hatte ab 2016 mit der Entwicklung des Solar-Elektroautos Sion Bekanntheit erlangt. Nachdem der Serienstart des eigenen Solar-Elektroautos nicht realisiert werde konnte, konzentrierten sich die Münchner seit 2024 auf das B2B-Solargeschäft mit Fokus auf die entsprechende Ausstattung der Nutzfahrzeuge anderer Unternehmen.

Während einer Sanierungsphase führte Sono Motors eigenen Angaben zufolge intensive Investorengespräche, konnte jedoch keine tragfähige Finanzierung sichern. Das Sanierungsverfahren war notwendig geworden, nachdem der Hauptinvestor Sono Group N.V. im März 2026 seinen sofortigen Rückzug aus der Solarsparte bekannt gegeben hatte. Nun stehen die Marke Sono Solar und das B2B-Geschäft als Zulieferer von Solartechnologie für Fahrzeughersteller und Flotten zum Verkauf.

Die Geschäftsführer Denis Azhar und Jan Schiermeister konzentrieren sich laut einer Mitteilung auf die Veräußerung des technologischen Kernportfolios. Angeboten werden das gesamte geistige Eigentum, Hardware-Komponenten und technische Dokumentationen. Dazu gehören die spezifische Solarintegration des Fahrzeugmodells Sion, Leistungselektronik einschließlich Solarladereglern für Fahrzeuge sowie Solar Data Services.

„Dass wir die Finanzierung letztlich nicht sichern konnten, ist eine herbe Enttäuschung, nachdem wir die Gespräche mit Investoren bis zuletzt intensiv geführt haben“, erklärt Geschäftsführer Denis Azhar. „Gleichzeitig kennen wir den Wert der Technologie, die unser Team aufgebaut hat. Das Know-how einer Dekade Solar-Mobilität ist einzigartig. Unser Fokus liegt jetzt darauf, Käufer zu finden, der unsere marktreifen Produkte weiterführt und das technologische Potenzial von Sono Solar erkennt, das Gesamtgeschäft oder Teile davon erwirbt und skaliert.“

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahren richtet sich das Management auch an die Unterstützer der vergangenen Jahre. „Das ist ein harter Einschnitt. Unser ausdrücklicher Dank gilt der Sono Motors Community, unseren Kunden, Partnern und nicht zuletzt unserem Team. Sie haben Sono Motors über viele Jahre mitgetragen und unsere Pionierarbeit in der Solar Mobility durch ihr Vertrauen und ihre finanzielle Unterstützung überhaupt erst ermöglicht“, so Schiermeister. „Wir hoffen sehr, dass diese gemeinsame Arbeit durch eine Übernahme der Technologie eine Fortsetzung im Markt findet. Wir sind weiterhin überzeugt, dass Solar zukünftig ein integrierter Bestandteil von Fahrzeugen sein wird.“