Jeep setzt auf Kundenbindung für nachhaltige Strategie

Die Stellantis-Marke Jeep setzt bei ihrer strategischen Ausrichtung laut Automotive News auf die enge Bindung zu ihrer Kundenbasis. Tim Kuniskis, Leiter der amerikanischen Marken des europäischen Mutterkonzerns, sagte gegenüber dem Branchenportal, dass das Unternehmen seine Zukunft durch das Zuhören und Reagieren auf die Wünsche leidenschaftlicher Besitzer sichere.

Laut Kuniskis liefert die Community durch online geteilte Modifikationen und die Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Toledo Jeep Fest in Ohio entscheidende Hinweise für die Markenentwicklung. Das Management müsse sicherstellen, dass den Menschen weiterhin das geliefert wird, was sie wollen.

Die künftige Produktpalette umfasst verschiedene Projekte, darunter ein überarbeiteter Compass sowie der vollelektrische Offroader Recon, für den später dem Bericht zufolge auch eine Variante mit Verbrenungsantrieb geplant ist. Zudem sind der Gladiator-Pickup mit einem von Vintage-Modellen inspirierten Kühlergrill und der zweitürige Pickups Wrangler Scrambler vorgesehen. Letzter ist laut dem US-Hersteller ein „Liebesbrief an die Enthusiasten-Community“.

Die Kunden sollen entscheiden, welche Antriebe dominieren

Ein Blick auf die Zulassungszahlen zeigt 2025 zwar einen Anteil von mehr als 71 Prozent alternativer Antriebe, doch reine E-Fahrzeuge machten nur 3,8 Prozent aus und lagen damit deutlich unter dem deutschen Durchschnitt. Deutschlandchef Luigi Saia führt dies vor allem auf den Fokus des Jahres zurück: Die Priorität bei Jeep lag auf dem Übergang beim Compass. Zudem sei das Angebot für die E-Version des kleinen SUV Avenger bewusst nicht maximal aggressiv positioniert worden. „Wir wollten den E-Avenger verkaufen, aber nicht um jeden Preis“, so der Manager im März.

Grundsätzlich sieht Jeep seine Strategie nicht in einer Rückkehr zu Verbrennern, erklärte Saia. Die Plattformen des Stellantis-Konzerns ermöglichen eine breite Palette von Mildhybriden über Plug-in-Hybride bis hin zu vollelektrischen Autos. Welche Antriebsvarianten dominieren, soll sich am Kunden orientieren.

Die Modelle Wrangler und Grand Cherokee sind in Europa nicht mehr bestellbar. Hintergrund sind vor allem regulatorische Vorgaben wie CO₂-Grenzwerte und Homologationsrichtlinien, die eine wirtschaftliche Vermarktung erschweren. Besonders bedauert Saia das Aus des Wrangler, der als Ikone und Gesicht der Marke gilt, zumal die Plug-in-Hybrid-Version in Deutschland gut verkauft worden sei.

Als neue elektrische Aushängeschilder sollen künftig weitere Modelle dienen. Im Laufe des Jahres will Jeep das große SUV Wagoneer S nach Europa bringen, das ausschließlich elektrisch angeboten wird. Kurz darauf soll der Recon folgen, der als eine Art kleiner Bruder des Wrangler positioniert ist und als Vollstromer startet.

Deutschland bleibt für die Marke laut Saia als zweitgrößter Markt in Europa zentral für Jeep. Für dieses Jahr hat sich das Unternehmen vorgenommen, den Marktanteil wieder von 0,4 auf 0,5 Prozent zu steigern. Beim E-Anteil strebt man 15 bis 25 Prozent an, wozu auch kommende Varianten des Compass mit größerer Batterie und Allradantrieb beitragen sollen.