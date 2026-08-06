Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Juli 2026

Im Juli wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 268.068 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 1,2 Prozent.
Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 50.665 gegenüber dem Vorjahresmonat um 29,7 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 18,9 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 31.632 Fahrzeugen nach einem Minus von 21,8 Prozent bei 11,8 Prozent.
Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 78.609 Neuzulassungen auf ein Plus von 61,7 Prozent und einen Anteil von 29,3 Prozent. Des Weiteren wurden 105.284 Hybride (+2,8 %/39,3 %) neu zugelassen, darunter 30.609 Plug-in-Hybride (+12,5 %/11,4 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen im Juli 2026 betrug 91,2 g/km (-15,1 %).
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Kommentare
ErichW meint
Der BEV-Hochlauf geht u.a. durch den Irankrieg zügiger voran als gedacht. Im Jahresdurchschnitt sind wir jetzt schon bei >26%. Und die 29% vom Juli werden dieses Jahr sicherlich noch getoppt werden. Bin schon gespannt auf die Juli-Auswertung nach Modellen.
Gunnar meint
In ganz Europa gehen die BEV-Verkaufszahlen durch die Decke. Das ist eine sehr schöne Entwicklung und ein Genuss für jeden Statistikfan.
Vielen lieben Dank, lieber Donald, dass du diesen tollen Krieg in der Straße vom Hummus angezettelt hast.
ErichW meint
Ja, das ist schon interessant, daß ausgerechnet die Öllobbyisten Putin und Trump die Energiewende so vorantreiben.
Besser-BEV-Wisser meint
Korrektur:
Im ersten Monat des Quartals wird alles an die Märkte geschickt die weiter weg liegen. Damit die dort noch innerhalb des aktuellen Quartals ankommen und zugelassen werden.
Ab dem *zweiten Monat des Quartals* werden dann wieder die nahen Märkte inklusive DE bedient.
Teslas quartärliche Berichtslogik….
David meint
367 Tesla. Damit hätte ich nicht gerechnet. Sehr ärgerlich, dass es doch so viele wurden. In Norwegen waren es nur 24 Model Y. Jetzt dürfte der beste Tesla doch noch unter den Top 100 der Elektroautos landen…in Norwegen war es Platz 85.
Und ja, natürlich weiß ich, dass die Schiffe von Grünheide wegen Niedrigwasser nicht zum Händlernetz fahren konnten. Auch hatte wohl die Corioliskraft auf der Nordhalbkugel einen ungünstigen Einfluss auf die Fahrzeugauslieferung bei Tesla. Da sollen wohl die Netzwerkkabel in einer rechtsdrehenden Schleife in die 386er eingeklickt worden sein.
Besser-BEV-Wisser meint
Im ersten Monat des Quartals wird alles an die Märkte geschickt die weiter weg liegen. Damit die dort noch innerhalb des aktuellen Quartals ankommen und zugelassen werden.
Ab dem zweiten Quartal werden dann wieder die nahen Märkte inklusive DE bedient.
Teslas Quartärliche Berichtslogik….
David meint
„Ab dem zweiten Quartal werden dann wieder die nahen Märkte inklusive DE bedient.“
Wir sind jetzt aber im dritten Quartal. In deiner Abwehrschlacht gegen die Realität sind anscheinend die Fakten endgültig unter die Räder gekommen.
Gunnar meint
Lieber kleiner David, dein tägliches Teslabashing zeigt uns immer wieder, welch armseliges Gemüt in dir steckt.
Du kannst allerdings nichts dafür. Deine Eltern haben bei ihrer Erziehung und Wertevermittlung versagt. Wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, melde dich gerne bei mir.
Daniel S meint
Bravo, schon annähernd gleich viele neue BEV zugelassen wie Benziner und Diesel zusammen!
Benziner und Diesel sind bald nur noch Nischenangebote, deren weitere Entwicklung wohl nicht mehr lohnt.
Fred meint
Ich hätte fast auf die Hunderttausend gehofft.
ID.alist meint
Im Juli?
Die 30% Marke ist fast erreichtworden, dass finde ich schon ziemlich gut.
David meint
Unter 0,5% Marktanteil bei den BEV für Tesla. Da sind sie eigentlich noch ganz gut weggekommen.
Futureman meint
Der Umstieg geht erfreulicherweise jeden Monat etwas schneller. Die E-Auto-Prämie zusammen mit immer mehr verfügbaren Modellen macht es den Kunden auch leicht. Dazu die explodierten Treibstoffkosten, lassen zu Recht die Verbrennermodelle in den Zulassungszahlen abstürzen.
hu.ms meint
Wirklich ?
BEV haben fast alle 3-6 monate lieferzeit. War bei bestellung also der treibstoff schon teuer ?
ID.alist meint
Das IRAN Theater von Mr. Trump fing in Februar an.
Ja, die Effekte von Benzinpreise kann man jetzt langsam an den Zulassungen sehen.
MK meint
@hu.ms:
Der Iran-Krieg begann Ende Februar und führte da nahezu sofort zu rapide ansteigenden Spritpreisen…das ist jetzt also tatsächlich schon über 5 Monate her.
Und Futureman verweist ja auch auf die Prämie: Diese wurde Mitte Dezember beschlossen, also vor rund 7,5 Monaten.
Demnach dürften sich tatsächlich beide Themen so langsam ernsthaft auf die Zulassungszahlen auswirken.
BeatthePete meint
Nein, aber das ist ein unmittelbar sichtbarer Grund sich mal mit E-Autos zu beschäftigen.
Bei manchen führt dass dann zum kauf.
South meint
Also das kommt schon hin, der Iran Krieg sollte so Ende Februar begonnen haben, also knapp 5 Monate…
BeatthePete meint
Bzw ja, Irankrieg ist seit März.
Besser-BEV-Wisser meint
Nicht alle, bei örtlichen Händler stehen massenweise BYDs auf dem Hof.
Dazu kann Tesla in 1-3 Monaten liefern.
Sicher auch ein Grund warum die gerade so gut abschneiden auf dem Markt. Tesla und einige der chinesischen Marken sind kurzfristig lieferfähig.
David meint
Ja das kann man ausgezeichnet sehen, welchen Marktanteil Tesla im abgelaufenen Monat hatte. Das würde ich mir auch so erklären. Das sind ja immerhin fast 0,5 % unter den BEV.
Besser-BEV-Wisser meint
Im ersten Monat des Quartals wird alles an die Märkte geschickt die weiter weg liegen. Damit die dort noch innerhalb des aktuellen Quartals ankommen und zugelassen werden.
Ab dem zweiten Quartal werden dann wieder die nahen Märkte inklusive DE bedient.
Teslas Quartärliche Berichtslogik….
Envision meint
Als Hormuz zu war gegen Ende März bestellt, vor 10 Tagen zugelassen…
elektromat meint
meine Karren werden langsam richtig alt (ZOE ist gerade 12 und der MG 3-Jahre alt). Benzin-Erpress-Gedöns war zum ersten mal Anfang der 70er. traurig das es 6 Benzinkrisen weiter und über 50 Jahre gedauert hat bis die Leute merken das es nicht gut ist 85Mrd jedes Jahr den Leuten für Öl zu geben die es mit uns und unserer Lebensweise nicht gut meinen. Der Gegenwert der 85Mrd wird natürlich in Deutschland verbrannt weil das haben wir schon immer so gemacht und in Bayern ist das Tradition deswegen muss man auch nach 2035 noch am Verbrennen festhalten, das hat dem Söder die Klatte auch so gesagt. ;-)