Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Juli 2026

Im Juli wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 268.068 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 1,2 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 50.665 gegenüber dem Vorjahresmonat um 29,7 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 18,9 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 31.632 Fahrzeugen nach einem Minus von 21,8 Prozent bei 11,8 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 78.609 Neuzulassungen auf ein Plus von 61,7 Prozent und einen Anteil von 29,3 Prozent. Des Weiteren wurden 105.284 Hybride (+2,8 %/39,3 %) neu zugelassen, darunter 30.609 Plug-in-Hybride (+12,5 %/11,4 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen im Juli 2026 betrug 91,2 g/km (-15,1 %).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Flourish. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren