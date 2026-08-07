Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Porsche-Chef Leiters erklärt neue Strategie „Sportwagenschmiede 2035“
Porsche hält an den neuen elektrischen 718-Modellen fest, strafft die Stromer-Baureihe Taycan und setzt künftig auf Elektro und Verbrenner. Mehr »
Auswertung: Die 10 meistgefragten E-Autos im Leasing
Das Portal LeasingMarkt.de wertete alle Anfragen nach elektrischen Neuwagen aus. Verglichen wurden der Juni und das zweite Quartal 2026. Mehr »
A2 e-tron ist "der effizienteste Audi aller Zeiten"
Beim Elektroauto A2 e-tron senken Aerodynamikmaßnahmen den WLTP-Verbrauch um bis 0,9 kWh/100 km. Der Luftwiderstandsbeiwert liegt bei 0,24. Mehr »
Daimler-Truck-Chefin warnt vor Elektro-Lkw-Wettbewerb aus China
Daimler-Truck-Chefin Rådström erwartet eine Offensive chinesischer Elektro-Lkw in Europa und setzt auf Innovation sowie Kostenoptimierung. Mehr »
BMW-Werk München startet "mit steiler Anlaufkurve" die Serienproduktion des i3
Der neue E-BMW i3 geht im Werk München in Serie. Nach vier Jahren Umbau beginnt die Produktion mit hoher Nachfrage und steiler Anlaufkurve. Mehr »
Kia meldet 100.000 in Deutschland verkaufte Elektroautos
Kia erreicht in Deutschland 100.000 verkaufte Elektroautos. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der E-Auto-Absatz der Marke dabei um 87 Prozent. Mehr »
Citroën bietet Ami in Version insbesondere für Rollstuhlfahrer an
Citroën bietet den elektrischen ami[for]all nun in Deutschland an. Die Version ist für Menschen mit Einschränkungen der Gliedmaßen ausgelegt. Mehr »
Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Juli 2026
Im Juli 2026 kamen in Deutschland 78.609 Elektroautos und 105.284 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (30.609 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »
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