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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Porsche-Chef Leiters erklärt neue Strategie „Sportwagenschmiede 2035“

Michael-Leiters-Porsche-Chef Porsche hält an den neuen elektrischen 718-Modellen fest, strafft die Stromer-Baureihe Taycan und setzt künftig auf Elektro und Verbrenner. Mehr »

Auswertung: Die 10 meistgefragten E-Autos im Leasing

Opel-Grandland-Elektro Das Portal LeasingMarkt.de wertete alle Anfragen nach elektrischen Neuwagen aus. Verglichen wurden der Juni und das zweite Quartal 2026. Mehr »

A2 e-tron ist "der effizienteste Audi aller Zeiten"

Audi-A2-e-tron-mit-Designfolierung-2026-1 Beim Elektroauto A2 e-tron senken Aerodynamikmaßnahmen den WLTP-Verbrauch um bis 0,9 kWh/100 km. Der Luftwiderstandsbeiwert liegt bei 0,24. Mehr »

Daimler-Truck-Chefin warnt vor Elektro-Lkw-Wettbewerb aus China

Mercedes eActros Daimler-Truck-Chefin Rådström erwartet eine Offensive chinesischer Elektro-Lkw in Europa und setzt auf Innovation sowie Kostenoptimierung. Mehr »

BMW-Werk München startet "mit steiler Anlaufkurve" die Serienproduktion des i3

BMW-i3-Produktion-Muenchen Der neue E-BMW i3 geht im Werk München in Serie. Nach vier Jahren Umbau beginnt die Produktion mit hoher Nachfrage und steiler Anlaufkurve. Mehr »

Kia meldet 100.000 in Deutschland verkaufte Elektroautos

Kia_EV2 Kia erreicht in Deutschland 100.000 verkaufte Elektroautos. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der E-Auto-Absatz der Marke dabei um 87 Prozent. Mehr »

Citroën bietet Ami in Version insbesondere für Rollstuhlfahrer an

Citroen AmiForAll-2026-2 Citroën bietet den elektrischen ami[for]all nun in Deutschland an. Die Version ist für Menschen mit Einschränkungen der Gliedmaßen ausgelegt. Mehr »

Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Juli 2026

Elektroauto-Zulassungen-7-Juli-2026 Im Juli 2026 kamen in Deutschland 78.609 Elektroautos und 105.284 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (30.609 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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