Hyundai und Kia bündeln smartes und bidirektionales Laden unter „AllDayEnergy“

Die Hyundai Motor Group mit den Automarken Hyundai, Kia und Genesis bündelt ihre bestehenden „Vehicle-to-Everything“-Dienste unter der neuen globalen Bezeichnung „AllDayEnergy“. Das Angebot soll Kunden über verschiedene Märkte und Dienstarten hinweg eine einheitliche Nutzung ermöglichen. Zunächst ist sogenanntes Smart Charging (V1G) vorgesehen, später sollen Vehicle-to-Grid (V2G) und Vehicle-to-Home (V2H) folgen.

Der Start erfolgt in Großbritannien über die Kia-App. Anschließend soll AllDayEnergy auf weitere Märkte in Europa, den USA und Korea ausgeweitet werden. Die Dienste sollen außerdem in die Fahrzeug-Apps von Hyundai Motor und Kia integriert werden.

AllDayEnergy verbindet Batterien von Elektrofahrzeugen mit Haushalten und Stromnetzen. Die V2X-Technologie ermöglicht einen bidirektionalen Energiefluss zwischen einem Elektrofahrzeug und dem Netz. Dadurch kann ein Elektrofahrzeug nicht nur Strom laden, sondern auch als mobiler Energiespeicher dienen.

Kunden können ihre Fahrzeuge bei niedrigeren Stromkosten laden und die gespeicherte Energie später verwenden oder bei Bedarf an ein externes System abgeben. Abhängig vom Markt und vom jeweiligen Dienst kann dies bei der Steuerung der Ladekosten, der Versorgung eines Haushalts und der Teilnahme an Energieprogrammen von Stromversorgern helfen. V1G passt den Ladezeitpunkt an aktuelle Strompreise, Netzbedingungen und Kundenpräferenzen an, während V2G Energie ins Netz zurückspeist und V2H Haushalte einschließlich einer Notstromversorgung unterstützt.

In der südkoreanischen Provinz Jeju erprobt die Hyundai Motor Group bereits V2G-Technologie. In den USA wurden V2H-Dienste für die Notstromversorgung von Haushalten bei Ereignissen wie großen Waldbränden eingesetzt, während in den Niederlanden V2G und intelligentes Laden anhand dynamischer Strompreise angeboten werden.

„Wenn wir AllDayEnergy im Laufe dieses Jahres über unsere Kia-App einführen, werden wir einen wichtigen Schritt zur Etablierung unserer Identität als Anbieter intelligenter Energiedienstleistungen machen“, so Woong Tae Hwang von der Hyundai Motor Group. „Wir werden unseren AllDayEnergy-Dienst weltweit weiter ausbauen, damit Kunden ihren Energieverbrauch nahtlos optimieren, ihre Energiekosten senken und zur Nachhaltigkeit des Stromnetzes beitragen können.“