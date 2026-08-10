Elektro-Kaufprämie sorgt für Boom, Absturz nach Förderende droht

Der deutsche Pkw-Markt verzeichnet aktuell ein Wachstum, das laut dem Mobilitätsexperten Constantin Gall von der Unternehmensberatung EY als „Scheinwachstum“ einzustufen ist. Dieses werde primär durch staatliche Kaufanreize verursacht, erklärte er im Gespräch mit der Automobilwoche. Die E-Auto-Kaufprämie treibe derzeit den Neuwagenmarkt an und führe zu einem Nachfrageboom bei Elektroautos, wobei dieser Effekt jedoch an die Fortdauer der Förderung gebunden sei. Nach dem Auslaufen drohe ein Rückgang der Zulassungen.

Trotz des Zuwachses im Bereich der Elektroautos lagen die Neuzulassungen im Juli um 19,4 Prozent unter dem Niveau von 2019. EY prognostiziert für das Gesamtjahr ein Marktwachstum von etwa 3 Prozent gegenüber 2025, wobei das Absatzniveau weiterhin rund 18 Prozent unter dem Vor-Corona-Jahr bleiben dürfte.

Internationale Hersteller profitieren stark vom Elektroboom. Nach Daten des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) entfielen im Juli fast die Hälfte aller neu zugelassenen Elektroautos auf internationale Marken. Der BEV-Absatz dieser Hersteller stieg um 93,7 Prozent auf 38.824 Fahrzeuge, was einem Rekord-Marktanteil von 49,4 Prozent im Elektrosegment entspricht. VDIK-Präsidentin Imelda Labbé sieht darin eine Folge des breiten Angebots bezahlbarer Elektroautos: „Das starke Produktangebot an bezahlbaren BEVs im Einstiegssegment kommt gut an. Internationale Hersteller liefern mittlerweile jedes zweite batterieelektrische Fahrzeug in Deutschland.“

Besonders dynamisch entwickeln sich chinesische Anbieter unter den Importeuren. Der Absatz chinesischer Hersteller stieg im Juli laut EY um 85,5 Prozent, wodurch sich ihr Marktanteil von 3,9 Prozent im Vorjahr auf 7,1 Prozent erhöhte. Im Gegensatz dazu sank das Volumen deutscher Hersteller leicht von 61,3 auf 60,6 Prozent.

Ein besonders großer Zuwachs ist beim China-Hersteller BYD zu verzeichnen, dessen Zulassungen um 365 Prozent auf 5240 Fahrzeuge stiegen und einen Marktanteil von zwei Prozent erreichten. Auch jüngere Anbieter wie Leapmotor oder XPeng verzeichneten hohe Wachstumsraten.

Die Aussichten für den deutschen Automarkt bleiben EY zufolge durchwachsen. Eine schwache Konjunktur, hohe Energiekosten sowie geopolitische Unsicherheiten belasteten Haushalte und Unternehmen gleichermaßen. Zudem nehme der Wettbewerbsdruck durch die Expansion chinesischer Hersteller in Europa zu.

Für deutsche Autobauer sieht Branchenexperte Gall mittelfristig eine Chance auf den Rückgewinn von Marktanteilen. Durch neue Elektro-Einstiegsmodelle, die ab Ende dieses Jahres und verstärkt 2027 erscheinen sollen, dürfte sich ihre Position im volumenstarken Einstiegssegment verbessern.