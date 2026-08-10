Neuzulassungen im Juli: Internationale Hersteller liefern jedes zweite Elektroauto

Im Juli 2026 verzeichneten die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland mit 268.068 Fahrzeugen einen Anstieg um 1,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Dies geht aus der Analyse der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durch den Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) hervor.

Seit Jahresbeginn wurden demnach insgesamt 5,1 Prozent mehr Fahrzeuge neu zugelassen als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres. Das waren zusammen 1.752.461 Pkw, darunter 775.378 Fahrzeuge von internationalen Marken, die so seit Jahresbeginn einen Gesamtmarktanteil von 44,2 Prozent hatten. Im Monat Juli lag dieser Anteil bei 44,6 Prozent.

78.609 rein batterieelektrische Pkw (BEV) wurden im Juli 2026 neu zugelassen, das entspricht einem Anstieg um 61,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Neuzulassungen bei internationalen Marken stiegen voraussichtlich überdurchschnittlich um 93,7 Prozent auf 38.824 Elektroautos an und hatten damit einen BEV-Marktanteil von 49,4 Prozent. Das ist der bislang höchste monatliche BEV-Marktanteil internationaler Marken.

Der BEV-Gesamtmarktanteil lag im Juli 2026 bei 29,3 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen, rund 10,9 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat und der historisch dritthöchste BEV-Marktanteil beziehungsweise der mit Abstand höchste Anteil seit Ende der gewerblichen Stromer-Kaufförderung im August 2023. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 446.615 BEV neu zugelassen, das entspricht einem Wachstum von 50,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Davon machten internationale Marken rund 45,5 Prozent aus. Der BEV-Marktanteil liegt in Summe der ersten sieben Monate 2026 bei 25,5 Prozent.

„Das starke Produktangebot an bezahlbaren BEVs im Einstiegssegment kommt gut an. Internationale Hersteller liefern mittlerweile jedes zweite batterieelektrische Fahrzeug in Deutschland. Mehr als die Hälfte kommt dabei aus Europa“, unterstreicht VDIK-Präsidentin Imelda Labbé.

Auch Plug-in-Hybride (PHEV) verzeichneten im Juli wieder einen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die PHEV-Neuzulassungen stiegen im vergangenen Monat um 12,5 Prozent auf 30.609 Fahrzeuge an. Dies entspricht einem Marktanteil von 12,5 Prozent, was damit rund 2,2 Prozentpunkte über dem Vorjahresmonatswert liegt. Im PHEV-Markt haben die internationalen Marken im Juli voraussichtlich 12.529 Fahrzeuge neu auf die Straßen gebracht, ihr Marktanteil lag damit bei 40,9 Prozent des gesamten PHEV-Marktes.

Insgesamt wurden seit Jahresbeginn 194.402 PHEV-Pkw neu zugelassen (+17,0 %), damit liegt ihr Marktanteil kumuliert bei 11,1 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen. Internationale Marken hatten seit Jahresbeginn einen Marktanteil von 40,7 Prozent des gesamten PHEV-Marktes.

BEV und PHEV zusammen kamen im Juli damit auf 109.218 Pkw-Neuzulassungen, 44,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Ihr Marktanteil lag bei 40,7 Prozent (Juli 2025: 28,6 %). Seit Jahresbeginn wurden 641.017 BEV und PHEV neu zugelassen, dadurch beläuft sich ihr Marktanteil auf 36,6 Prozent.