Mehr emissionsfreie Lkw und Busse in der EU im ersten Halbjahr 2026

In der Europäischen Union wurden laut der Forschungsorganisation ICCT im ersten Halbjahr 2026 rund 14.300 neue emissionsfreie schwere Nutzfahrzeuge zugelassen. Der Verkaufsanteil emissionsfreier Lastwagen über 3,5 Tonnen stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 3,8 auf 4,8 Prozent. Bei Bussen und Reisebussen erhöhte sich der Anteil emissionsfreier Fahrzeuge von 22,7 auf 28,3 Prozent.

Der europäische Gesamtmarkt umfasste im ersten Halbjahr rund 192.000 schwere Nutzfahrzeuge und wuchs damit gegenüber 2025 um 8 Prozent. Von den 146.000 verkauften schweren Lastwagen über 12 Tonnen waren rund 3400 emissionsfrei. Ihr Marktanteil erreichte 2,3 Prozent nach 1,4 Prozent im Vorjahreszeitraum. In Deutschland lag der Anteil im zweiten Quartal bei 4,6 Prozent.

Mercedes stellte 40 Prozent der emissionsfreien schweren Lastwagen und blieb damit Marktführer in diesem Segment. Iveco erhöhte seine Verkäufe elektrischer schwerer Lastwagen im zweiten Quartal auf nahezu 100 Fahrzeuge, nachdem die Quartalszahlen zuvor nicht über einstellige Werte hinausgegangen waren.

Bei mittelschweren Lastwagen und Transportern zwischen 3,5 und 12 Tonnen wurden insgesamt 22.000 Fahrzeuge verkauft. Davon waren 4600 emissionsfrei, was einem Anteil von rund 21 Prozent entsprach; der Absatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Prozent. Elektrische Fahrzeuge erreichten bei schweren Transportern einen Anteil von 63 Prozent, während Mercedes 40 Prozent der emissionsfreien Verkäufe dieses Segments stellte und Ford nach Stückzahlen an zweiter Stelle lag. In Deutschland stieg der Anteil der mittelschweren Lastwagen und Transporter von 23,0 auf 29,8 Prozent und in Frankreich von 14,6 auf 25,6 Prozent.

Von den 22.600 in der EU verkauften Bussen und Reisebussen waren 6400 emissionsfrei, womit ihr Anteil von 23 auf 29 Prozent stieg. Bei Stadtbussen überschritt der Anteil emissionsfreier Fahrzeuge im zweiten Quartal 60 Prozent, während Dieselbusse auf 30 Prozent kamen.

Im Juli 2026 kamen in Europa laut der Auswertung durchschnittlich 345,7 öffentlich oder halböffentlich zugängliche Ladepunkte mit einer Leistung von umgerechnet 150 Kilowatt auf 1000 schwere batterieelektrische Lastwagen. Insgesamt waren rund 4300 für schwere Lastwagen zugängliche Ladepunkte in Betrieb, etwa 20 Prozent mehr als im Juli 2025. Deutschland führte mit 1090 Punkten vor Schweden mit 822 und den Niederlanden mit 818. Zwischen Juli 2025 und Juli 2026 kamen in Deutschland 229 Ladepunkte hinzu, ein Zuwachs von 27 Prozent und der größte absolute Anstieg in Europa.

Bis Juni 2026 wurden europaweit lediglich vier betriebsbereite Ladepunkte des Megawatt Charging System (MCS) erfasst, keiner davon in Deutschland.