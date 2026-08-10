Smart #2: Neue Bilder aus China zeigen das Modell ungetarnt

Smart legt den schon einige Jahre nicht mehr verfügbaren Zweisitzer ForTwo als Elektroauto neu auf. Das kommende, #2 getaufte Modell steht kurz vor seiner Markteinführung. Kürzlich wurden weitere Details zu dem Kleinst-Elektroauto aus dem Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely in einem neuen Fahrzeugkatalog in China aufgeführt.

Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) veröffentlichte die neueste Liste von Modellen, deren Verkaufszulassung bevorsteht. In China ist eine solche Anmeldung beim MIIT Voraussetzung für den Verkauf neuer Fahrzeuge. Die Unterlagen klassifizieren den #2 als rein elektrisches, zweisitziges Automobil. Die Produktion erfolgt durch Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing, ein Unternehmen des chinesischen Geely-Konzerns.

Bereits bekannt war, dass der #2 auf einer neuen, speziell für ultrakompakte Fahrzeuge entwickelten Elektroarchitektur basiert. In Bezug auf die Abmessungen wird das Modell laut den nun einsehbaren Daten und Bildern aus China mit einer Karosserielänge von etwa 2,75 Meter angeboten und weist eine Breite von knapp 1,67 Metern, eine Höhe von 1,56 Metern sowie einen Radstand von 1,89 Metern auf. Zum Vergleich: Die E-Auto-Version des Vorgängers ForTwo kam auf 2,70 Meter Länge, 1,56 Meter Höhe und 1,66 Meter Breite.

60-kW-Motor, etwa 300 Kilometer Reichweite

Der Antrieb erfolgt den Daten aus China zufolge über einen 60-kW-Motor (82 PS). Als Energiespeicher dient eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), deren Zellen vom chinesischen Batterie-Riesen CATL stammen. Der #2 besitzt ein Leergewicht von 1130 Kilogramm und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Die Reichweite wird nach vorläufigen offiziellen Angaben rund 300 Kilometer durch eine 35,7-kWh-Batterie betragen. Ein Schnellladevorgang von 10 auf 80 Prozent wird in etwa 20 Minuten angestrebt.

Das Design behält laut den Bildern aus China das charakteristische Layout der Räder an den Ecken bei. Der Hersteller selbst gab kürzlich mit Airbrush-Zeichnungen (Artikelbild) an der Wand in Städten einen konkreteren Ausblick auf das finale Design. Die Fotos aus China zeigen nun das finale Serienfahrzeug.

Der #2 stehe, wie kaum ein anderes Fahrzeug, für das, was Smart ausmache: „intelligente Mobilität für die Stadt mit unverwechselbarer Identität“, hat Deutschland-Chef Florian Nemit gesagt. Mit der eigens entwickelten ECA-Plattform als technologischem Herzstück schaffe man die Grundlage für einen vollelektrischen Zweisitzer, „der ikonisches Design und kompakte Abmessungen mit Agilität, Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau verbindet“.

Während der ForTwo gemeinsam mit Renault entwickelt und im französischen Hambach produziert wurde, entsteht der Nachfolger #2 in China. Dort sind die Fertigung sowie die Entwicklung seit dem Verkauf der Hälfte der Anteile von Smart an Geely durch Mercedes-Benz angesiedelt. Der #2 wird also wie die bisherigen, deutlich größeren Stromer des Gemeinschaftsunternehmens nach Europa exportiert. Der Bestellstart wird in diesem Jahr in Aussicht gestellt, die Auslieferung der ersten #2 ist ab dem zweiten Quartal 2027 vorgesehen.