A2 e-tron ist „der effizienteste Audi aller Zeiten“

Der den E-Auto-Baukasten MEB+ des Mutterkonzerns Volkswagen nutzende A2 e-tron soll mit einem vorläufigen Verbrauch von 12,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach WLTP der effizienteste Audi aller Zeiten sein. Der Wert gilt für die Leistungsstufe mit 140 kW/190 PS und optionalem Effizienzpaket. Audi nennt eine weiterentwickelte Antriebstechnologie, aerodynamische Maßnahmen und eine für den Alltag verbesserte Batterie als zentrale Bestandteile des Konzepts.

Der A2 e-tron mit Effizienzpaket erreicht den Angaben zufolge einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,24 und damit den Bestwert im Audi-Kompaktsegment. Bei Geschwindigkeiten ab etwa 100 km/h entfallen mehr als 50 Prozent des Energiebedarfs auf den Luftwiderstand. Die Aerodynamikmaßnahmen sollen den WLTP-Verbrauch gegenüber einem identischen Fahrzeug ohne diese Anpassungen um bis zu 0,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer (kWh/100 km) reduzieren.

Die Karosserie besitzt eine abgerundete Front, eine fließende Dachlinie und ein scharf definiertes Heck. Sogenannte Air Curtains lenken die Strömung um, während Gap Reducer und Gap Breather Verwirbelungen an den Radhäusern verringern. Ein aktiver Kühllufteinlass bleibt im Normalbetrieb und bei höheren Geschwindigkeiten geschlossen, öffnet sich aber beim Laden, bei starker Beschleunigung oder bei sommerlicher Hitze.

Antrieb und Batterie auf Effizienz getrimmt

Als Antrieb dient eine permanent erregte Synchronmaschine, deren Leistungselektronik Siliziumkarbid-Halbleiter verwendet. Eine variable Schaltfrequenz verringert Verluste um bis zu 20 Watt, alternative Modulationsverfahren reduzieren die Schaltverluste um bis zu 33 Prozent. Dünnere Lamellen, eine Dreieckschaltung der Statorwicklung, neues Leichtlauföl und eine Übersetzung von 10,2:1 sollen weitere Verluste senken.

Die 61-kWh-Batterie verwendet Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) in Cell-to-Pack-Bauweise, bei der die Zellen direkt in das Gehäuse eingeklebt sind. Die Batterie kommt ohne seltene Erden aus, altert langsamer als viele Alternativen und kann im Alltag wiederholt auf 100 Prozent geladen werden, wirbt Audi. Eine angepasste Kühlungsstrategie soll beim Laden an der Wallbox eine Ladeeffizienz von 89,6 Prozent ermöglichen.

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Ein speziell auf die LFP-Batterie abgestimmter Algorithmus bewertet den Ladezustand und den Alterungszustand. Der A2 e-tron unterstützt zudem Vehicle-to-Load zur Versorgung externer Geräte und Vehicle-to-Home zur Nutzung als Energiespeicher für das eigene Zuhause. Vehicle-to-Home soll zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein und setzt eine von Audi empfohlene Ladebox voraus.

Audi will das neue E-Auto im Herbst 2026 vorstellen und damit sein Portfolio um einen rein elektrischen Einstieg in die Kompaktklasse ergänzen. „Der Audi A2 hat mich seit Beginn meiner Laufbahn im Volkswagen-Konzern in den 1990er Jahren begleitet. Seine wegweisende 3-Liter-Version machte Effizienz schon damals zu seinem Markenzeichen”, sagt Unternehmenschef Gernot Döllner. „Genau diesen Anspruch führen wir mit dem neuen A2 e-tron fort: herausragende Effizienz, hohe Alltagstauglichkeit und ein klares Verständnis dafür, was Kundinnen und Kunden von moderner Elektromobilität erwarten.“