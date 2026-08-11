Geely will Ford-Werk in Spanien zur Europa-Drehscheibe machen

Die chinesische Geely Holding und die US-amerikanische Ford Motor Company haben eine Vereinbarung über ein neues Gemeinschaftsunternehmen bekannt gegeben. Dieses Joint Venture wird am Produktionsstandort Valencia in Spanien angesiedelt. Ziel der Kooperation ist die Fertigung von Fahrzeugen mit unterschiedlichen Antriebstechnologien für die Marken Ford und Geely Auto.

Die Produktion soll auf die spezifischen Anforderungen europäischer Kunden zugeschnitten sein. Geely plant dabei die Herstellung von zwei elektrifizierten SUV-Modellen im Werk Valencia. Die ersten dieser neuen Fahrzeuge sollen ab dem Jahr 2028 vom Band laufen.

Der Start der Geschäftstätigkeit des Joint Ventures ist für die erste Hälfte des kommenden Jahres vorgesehen, sofern alle behördlichen Genehmigungen vorliegen. Geely beabsichtigt laut AutoExpress nicht, das Werk lediglich als Satellitenstandort zu nutzen. Die Chinesen wollen sich stattdessen vollständig in die bestehenden Strukturen integrieren.

Victor Yang, Executive Vice President der Geely Holding Group, betont die Bedeutung der lokalen Fachkräfte. „Wir werden uns auf das Fachwissen und die Belegschaft hier in Valencia verlassen“, erklärte er gegenüber Auto Express. Zudem soll der Aufbau des Lieferketten-Ökosystems durch gemeinsame Beschaffungsprozesse unterstützt werden.

Durch die Nutzung von Skaleneffekten aus China und Europa soll die Kosteneffizienz der Produkte sowie des Standorts gesteigert werden. Geely verfolgt langfristige Ziele für den europäischen Markt. Das Unternehmen strebt den Worten von Yang zufolge an, zwischen ein Drittel und die Hälfte seines europäischen Absatzvolumens lokal zu montieren.

Die Partnerschaft mit Ford Valencia soll Geely als zentrale Basis für diesen Beginn dienen. Die Chinesen verfügen bereits über Erfahrung in Europa, da das chinesische Unternehmen unter anderem der Mutterkonzern von Volvo ist, das es 2010 von Ford erworben hat.

„Diese strategische Zusammenarbeit mit Ford ist ein wichtiger Schritt hin zu einer offenen und für beide Seiten erfolgreichen Partnerschaft. Sie stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Entwicklung von Geely Auto dar und wird unsere Präsenz in Europa weiter stärken“, sagte bei der Bekanntgabe der Kooperation Alex Nan, Vice President der Geely Auto Group. „Unser Ziel ist es, Fahrzeuge anzubieten, die europäische Kundinnen und Kunden aus Überzeugung wählen – aufgrund ihrer führenden Technologien, ihrer hohen Qualität und ihres aktiven Beitrags zu einer nachhaltigen Zukunft Europas.“