KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Juli 2026

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Juli 2026 veröffentlicht.

Im Berichtsmonat gab es lediglich einen einzigen Wechsel des zulassungsstärksten Modells des Vormonats: In der Mittelklasse wurde der Audi A5 von der Mercedes CLA-Klasse in dieser Position abgelöst.

Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat zwei Modellveränderungen: Bei den Elektro/BEV-Pkw konnte der Skoda Elroq die meisten Neuzulassungen verzeichnen. Bei den Fahrzeugen mit Brennstoffzelle verzeichnete der Hyundai Nexo mit zwei Einheiten die meisten Neuzulassungen.

Die weiteren Antriebsarten zeigten die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats. Die Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybrid) wurde erneut vom VW T-Roc angeführt und die Antriebsart Plug-in-Hybrid vom BYD Seal U. Das zulassungsstärkste Modell mit der Antriebsart Voll-Hybrid war wiederholt der Toyota Yaris.

Bei der Antriebsart Gas (insgesamt) führte weiterhin der Dacia Sandero. Für die Antriebsart Wasserstoff wurden auch im Juli 2026 keine Neuzulassungen registriert.