KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Juli 2026

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Juli 2026 veröffentlicht.
Im Berichtsmonat gab es lediglich einen einzigen Wechsel des zulassungsstärksten Modells des Vormonats: In der Mittelklasse wurde der Audi A5 von der Mercedes CLA-Klasse in dieser Position abgelöst.
Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat zwei Modellveränderungen: Bei den Elektro/BEV-Pkw konnte der Skoda Elroq die meisten Neuzulassungen verzeichnen. Bei den Fahrzeugen mit Brennstoffzelle verzeichnete der Hyundai Nexo mit zwei Einheiten die meisten Neuzulassungen.
Die weiteren Antriebsarten zeigten die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats. Die Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybrid) wurde erneut vom VW T-Roc angeführt und die Antriebsart Plug-in-Hybrid vom BYD Seal U. Das zulassungsstärkste Modell mit der Antriebsart Voll-Hybrid war wiederholt der Toyota Yaris.
Bei der Antriebsart Gas (insgesamt) führte weiterhin der Dacia Sandero. Für die Antriebsart Wasserstoff wurden auch im Juli 2026 keine Neuzulassungen registriert.
Kommentare
David meint
Am Ende stehen in der Top Ten sieben Fahrzeuge aus dem VW Konzern, zwei aus dem BMW Konzern und ein Mercedes. Irgendwann, viel später kommt mal ein Auto aus dem Hyundai Konzern oder von Stellantis aber sämtliche Elektroautos aus dem VW Konzern sind quasi in der Top 25. Die ersten Monate nach Serienanlauf mal geschenkt. Der Raval ist immerhin schon vierstellig. Das sieht nicht danach aus, als wenn der VW Konzern in der zweiten Jahreshälfte auf große Konkurrenz stoßen könnte.
Gunnar meint
Nur teilweise offtopic:
Es wurden heute auch die Einbauzahlen im Heizungsmarkt 2026 veröffentlicht:
– Wärmepumpen: 55,25%
– Gasheizung: 38,06%
– Ölheizungen: 2,69%
– Biomasse/Holzheizungen: 3,97%
Bei der Wärmewende sind die CO2-freien Technologien im ersten Halbjahr 2026 deutlich weiter als bei der PKW-Antriebswende: 55,25% vs 25,49%