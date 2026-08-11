Nissan Qashqai e-Power fährt 1980 Kilometer ohne Nachtanken

Der Nissan Qashqai e-Power hat mit einer 1980 Kilometer langen Fahrt einen Guinness-Weltrekord erzielt. Ausgezeichnet wurde die längste Strecke, die ein nicht extern aufladbarer elektrifizierter Crossover ohne Nachtanken zurückgelegt hat. Die Rekordfahrt fand Mitte Juli statt und führte von Bogotá quer durch Kolumbien bis an die Karibikküste.

Dabei war der Qashqai e-Power laut dem japanischen Hersteller unterschiedlichen Straßen- und Verkehrsbedingungen ausgesetzt. Jede Etappe sei von unabhängigen Experten von Guinness World Records überwacht und die Leistung nach einem detaillierten Prüfungsverfahren bestätigt worden. Zuvor hatte Nissan bereits Langstreckenherausforderungen in Großbritannien und Tasmanien absolviert.

Der eingesetzte Qashqai 1,5 l e-Powert verfügt über 151 kW beziehungsweise 205 PS, Frontantrieb und Automatikgetriebe. Für das Modell werden ein kombinierter Energieverbrauch von 4,3 bis 4,5 Litern je 100 Kilometer sowie CO₂-Emissionen von 98 bis 101 Gramm je Kilometer angegeben.

„Dieser großartige Rekord zeigt einmal mehr die Leistungsfähigkeit der neuesten Generation der e‑Power Hybridtechnologie“, sagt Nissan-Manager Richard Candler. „Der Nissan Qashqai e‑Power Hybrid bietet die Effizienz, Laufruhe und Fahrdynamik wie die eines Elektroautos – mit diesen Eigenschaften haben wir uns an den tatsächlichen Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden orientiert. Der e‑Power Hybridantrieb spielt eine wichtige Rolle auf unserem Weg zur vollständigen Elektrifizierung und erlaubt Fahrerinnen und Fahrern, das EV-Fahrgefühl zu erleben, ohne die vermeintlichen Herausforderungen, die sie von einem Umstieg auf rein elektrische Fahrzeuge abhalten.“

Bei Nissans e-Power-Hybridsystem werden die Räder ausschließlich vom Elektromotor angetrieben. Ein kleiner Benzinmotor erzeugt bei Bedarf Strom, der abhängig von der Fahrsituation an die Lithium-Ionen-Batterie oder direkt an den Elektromotor geleitet wird. Ein externes Aufladen ist dadurch nicht erforderlich.

Kern des Systems ist eine modulare 5-in-1-Antriebseinheit. Sie vereint Elektromotor, Generator, Wechselrichter und wesentliche Komponenten der Kraftübertragung in einem kompakten und leichteren Gesamtpaket. Das regenerative Bremssystem nutzt beim Verzögern entstehende kinetische Energie, um die Batterie zu speisen.