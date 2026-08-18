Neue Mercedes C-Klasse: Plug-in-Hybride schaffen bis zu 100 Kilometer elektrisch

Parallel zur europäischen Markteinführung der ersten rein elektrischen Mercedes-Benz C-Klasse folgen Limousine und T-Modell mit Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybridantrieben. Sie erhalten nach Angaben des Herstellers das bislang umfassendste technische Upgrade in der Geschichte der Baureihe.

Bei den Plug-in-Hybridmodellen der neuen C-Klasse kombiniert Mercedes-Benz einen weiterentwickelten Vierzylinder-Benzinmotor mit einer 100 kW (136 PS) starken E-Maschine. Heck- und Allradantrieb sind verfügbar. Für die Hochvoltbatterie nennt der Hersteller einen nutzbaren Energiegehalt von 19,53 kWh. Damit beträgt die elektrische Reichweite der Plug-in-Hybride bis zu 100 Kilometer nach WLTP-Norm. An Wechselstromquellen (AC) wie einer heimischen Wallbox lassen sich die Teilzeitstromer mit bis zu 11 kW laden, an öffentlichen Gleichstrom-Schnellladestationen (DC) mit bis zu 55 kW.

Als Plug-in-Hybrid gibt es die neue C-Klasse unter anderem als C 300 e mit Heckantrieb sowie als Allradler C 300 e 4Matic und C 400 e 4Matic, jeweils als Limousine und T-Modell. Die 100 kW (136 PS) starke E-Maschine arbeitet beim C 300 e mit einem 160 kW (218 PS) leistenden Vierzylinder-Benziner zusammen, beim C 400 e 4Matic mit einem 190 kW (258 PS) starken Verbrennungsmotor. Die heckgetriebene C-300-e-Limousine beschleunigt in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht 240 km/h. Der C 400 e 4Matic schafft als Limousine Tempo 100 in 5,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt ebenfalls 240 km/h.

Neben den Antrieben erhält die C-Klasse Änderungen an Karosserie und Lichttechnik. Hervorgehoben werden ein neuer Kühlergrill mit Chromrahmen und beleuchteter Kontur, Scheinwerfer im Doppelstern-Design sowie eine neu gestaltete Frontschürze. Je nach Markt ist auch der Zentralstern beleuchtet.

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Im Innenraum kommen zwei neue Farben und drei neue Zierteile hinzu. Mercedes-Benz nennt außerdem ein weiterentwickeltes Burmester-3D-Surround-Soundsystem. Zu den digitalen Neuerungen gehören das Mercedes-Benz Operating System MB.OS, Over-the-Air-Updates und die jüngste Generation des MBUX-Systems mit KI-basiertem MBUX Virtual Assistant.

Auch die Navigation wurde weiterentwickelt. Sie basiert auf Google Maps und wird mit MBUX Surround Navigation sowie dem Automotive AI Agent von Google Cloud kombiniert. Der MBUX Virtual Assistant kann dabei unter anderem Informationen zu Navigationszielen bereitstellen und im Gespräch nach verfügbaren Parkplätzen suchen.

Für die neue C-Klasse sind zudem weiterentwickelte Fahr- und Parkassistenzsysteme vorgesehen. Mit MB.Drive Assist Plus können Limousine und T-Modell beispielsweise automatisch die Fahrspur auf der Autobahn wechseln, während MB.Drive Parking Assist das Ein- und Ausparken unterstützt. Eine Hinterachslenkung mit bis zu 2,5 Grad Lenkwinkel reduziert den Wendekreis um 43 Zentimeter auf 10,64 Meter.

„Die neue C‑Klasse beweist, dass Kontinuität und Innovation kein Widerspruch sind“, sagt Vertriebsvorstand Mathias Geisen. „Mit ihrer sportlichen Eleganz, elektrifizierten Antrieben und intelligenter Unterstützung durch MB.OS bietet sie das, was Fahrerinnen und Fahrer wirklich brauchen: Verlässlichkeit, die sich bewährt, und innovative Technologie, die im Alltag echten Mehrwert schafft. So wird aus einem vertrauten Klassiker ein moderner Begleiter.“

Los geht es bei 48.844 Euro für die C 200 Limousine. Die plug-in-hybride C 300 e Limousine mit Heckantrieb kostet ab 66.646 Euro, für die C 400 e 4Matic Limousine werden mindestens 73.548 Euro fällig. Beim T-Modell beginnen die entsprechenden Preise bei 68.193 beziehungsweise 75.095 Euro. Der Bestellstart für alle Motorisierungen ist am 18. August 2026.